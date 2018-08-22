В Сирии правительственные войска вернули под контроль 96,5% территории

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. За время операции России в Сирии правительственные войска вернули себе 96,5% территории против 8%, которые они контролировали в начале, сообщили в Минобороны РФ.

"В результате операции сирийскими военными силами при поддержке сил России от террористов освобождено более 1400 населенных пунктов, свыше 96% территории находятся под контролем правительственных войск и отрядов народного ополчения", — следует из видеоролика, опубликованного на YouTube-канале ведомства.

Отмечается, что по состоянию на 30 сентября 2015 года под контролем правительственных войск находилось только 8% территории.

Также сообщается, что боевой опыт в Сирии получили "свыше 63 тысяч российских военных, в том числе 434 генерала и около 26 тысяч офицеров".

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>