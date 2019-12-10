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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-10T15:45+0300
https://ria.ru/20191210/1562218398.html
В Нур-Султане началась встреча в "астанинском" формате
https://cdn21.img.ria.ru/images/155957/74/1559577457_0:321:3071:2048_1036x0_80_0_0_e8c781884b3a67c75b3077e4cdf331f2.jpg
РИА Новости

В Нур-Султане началась встреча в "астанинском" формате

15:45 10.12.2019
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© РИА Новости / Виталий БелоусовНур-Султан
Нур-Султан
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Нур-Султан. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 10 дек – РИА Новости. Встреча стран-участниц "астанинского" формата - России, Ирана и Турции - со спецпосланником ООН по Сирии Гейром Педерсеном началась в Нур-Султане на полях 14-го раунда переговоров по Сирии, передает корреспондент РИА Новости.
До этого во вторник делегации России, Ирана, Турции, Дамаска и ООН провели ряд двусторонних переговоров.
Ранее спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев заявил, что участники встречи в "астанинском" формате обсудят ситуацию во всех частях Сирии, в том числе вопрос присутствия США в регионе. Кроме того, по его словам, Москва обсудит с Педерсеном содействие продвижению политического процесса и работе конституционного комитета Сирии.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Нур-Султане, известные как "астанинский формат" (по прежнему названию столицы Казахстана), ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.
Очередной раунд заседаний конституционного комитета проходил в Женеве в конце ноября, однако заседания малой группы (которая готовит основные инициативы) не состоялись из-за разногласий между делегациями. Ранее член конституционного комитета Сирии от оппозиции Касем аль-Хатыб заявил РИА Новости, что делегация правительства Сирии ставит предварительные условия для проведения переговоров по конституции и затягивает процесс.
Участники переговоров в астанинском формате по Сирии. 26 апреля 2019
Вчера, 03:39
Переговоры по Сирии в астанинском формате
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Война в СирииНур-СултанГейр ПедерсенАлександр ЛаврентьевВойна в СирииСирияВ мире
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