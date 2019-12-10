В Нур-Султане началась встреча в "астанинском" формате

НУР-СУЛТАН, 10 дек – РИА Новости. Встреча стран-участниц "астанинского" формата - России, Ирана и Турции - со спецпосланником ООН по Сирии Гейром Педерсеном началась в Нур-Султане на полях 14-го раунда переговоров по Сирии, передает корреспондент РИА Новости.
До этого во вторник делегации России, Ирана, Турции, Дамаска и ООН провели ряд двусторонних переговоров.
Ранее спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев заявил, что участники встречи в "астанинском" формате обсудят ситуацию во всех частях Сирии, в том числе вопрос присутствия США в регионе. Кроме того, по его словам, Москва обсудит с Педерсеном содействие продвижению политического процесса и работе конституционного комитета Сирии.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Нур-Султане, известные как "астанинский формат" (по прежнему названию столицы Казахстана), ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.
Очередной раунд заседаний конституционного комитета проходил в Женеве в конце ноября, однако заседания малой группы (которая готовит основные инициативы) не состоялись из-за разногласий между делегациями. Ранее член конституционного комитета Сирии от оппозиции Касем аль-Хатыб заявил РИА Новости, что делегация правительства Сирии ставит предварительные условия для проведения переговоров по конституции и затягивает процесс.
Вчера, 03:39Переговоры по Сирии в астанинском формате