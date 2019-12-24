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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-24T14:57+0300
https://ria.ru/20191224/1562776802.html
Российская авиация сократила в 30 раз частоту вылетов в Сирии
https://cdn22.img.ria.ru/images/156228/29/1562282904_111:100:2665:1537_1036x0_80_0_0_352209740f6c7d2e9c5ef4d185ec1f4c.jpg
РИА Новости

Российская авиация сократила в 30 раз частоту вылетов в Сирии

14:57 24.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Министр обороны РФ Сергей Шойгу
 Министр обороны РФ Сергей Шойгу
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Российские ВКС сократили в 30 раз частоту вылетов в Сирии с 2017 года, заявил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Авиация ВКС России в настоящее время совершает в среднем 2-3 полета в сутки для ведения разведки и авиационной поддержки действий сирийской армии при ликвидации разрозненных террористических формирований", - сказал Шойгу на расширенной коллегии военного ведомства.
Шойгу напомнил, что в период 2015-2017 годов "при проведении операции наша авиация выполняла в среднем 80-90 боевых вылетов в сутки".
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