Российская авиация сократила в 30 раз частоту вылетов в Сирии

МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Российские ВКС сократили в 30 раз частоту вылетов в Сирии с 2017 года, заявил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Авиация ВКС России в настоящее время совершает в среднем 2-3 полета в сутки для ведения разведки и авиационной поддержки действий сирийской армии при ликвидации разрозненных террористических формирований", - сказал Шойгу на расширенной коллегии военного ведомства.
Шойгу напомнил, что в период 2015-2017 годов "при проведении операции наша авиация выполняла в среднем 80-90 боевых вылетов в сутки".