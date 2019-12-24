Российская авиация сократила в 30 раз частоту вылетов в Сирии

"Авиация ВКС России в настоящее время совершает в среднем 2-3 полета в сутки для ведения разведки и авиационной поддержки действий сирийской армии при ликвидации разрозненных террористических формирований", - сказал Шойгу на расширенной коллегии военного ведомства.