https://ria.ru/20200921/patrulirovanie-1577570845.html

Лавров рассказал, когда Россия и Турция продолжат патрулирование в Идлибе

Россия и Турция скоро продолжат совместное патрулирование на трассе М-4 в Идлибе в Сирии, как только ситуация успокоится, заявил министр иностранных дел России... РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T19:15

2020-09-21T19:15

2020-09-21T19:15

война в сирии

россия

идлиб (мухафаза)

сергей лавров

владимир путин

москва

турция

сирия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572121211_0:120:1276:838_1400x0_80_0_0_c993eaf36fb979fee0d50d1fb47b65ba.jpg

<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> Россия и <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> скоро продолжат совместное патрулирование на трассе М-4 в <a href="http://ria.ru/location_Idlib_Governorate/" target="_blank" data-auto="true">Идлибе</a> в <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a>, как только ситуация успокоится, заявил министр иностранных дел России <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>.Как напомнил Лавров, российско-турецкий меморандум по Идлибу полностью остается в силе, по нему проходило патрулирование трассы М-4, которое было остановлено из соображений безопасности, поскольку террористическая группировка "Хайат Тахрир аш-Шам"* постоянно устраивает вооруженные провокации и атакует сирийские государственные позиции."Исходя из меморандума, который вы упомянули, на наших турецких коллегах лежит основная ответственность за это (за размежевание террористов от оппозиции - ред.). Борьба с терроризмом – задача номер один. Хочу вас удостоверить, что совместный патруль участка трассы М-4 скоро будет продолжен, как только ситуация успокоится", - сказал Лавров в интервью телеканалу "<a href="https://www.alarabiya.net/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Аль-Арабия</a>".Как сообщил ранее РИА Новости информированный турецкий источник, представители военных ведомств России и Турции на переговорах в <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкаре</a> не пришли к каким-либо договоренностям по сирийскому Идлибу, российская сторона не согласилась с предложением о передаче под турецкий контроль городов Таль-Рифаат и Манбидж.Идлиб - единственный регион Сирии, значительная часть которого по-прежнему остается в руках бандформирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда переместились экстремисты, отказавшиеся сложить оружие в дамасском предместье <a href="http://ria.ru/location_Vostochnaja_Guta/" target="_blank" data-auto="true">Восточная Гута</a> и южных областях страны. На территории провинции находятся наблюдательные посты турецкой армии, и в соответствии с договоренностями между президентом РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a> и Турции Тайипом Эрдоганом, достигнутыми 5 марта в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, военные двух стран проводят в Идлибе совместные патрулированияВооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и <a href="http://ria.ru/location_Iraq/" target="_blank" data-auto="true">Ираке</a>. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.<em>*Террористическая организация, запрещенная в России.</em>

https://ria.ru/20200916/turtsiya-1577322434.html

2

россия

идлиб (мухафаза)

москва

турция

сирия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, идлиб (мухафаза), сергей лавров, владимир путин, москва, турция, сирия, в мире