Лавров рассказал, когда Россия и Турция продолжат патрулирование в Идлибе
© РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссийские и турецкие военные проводят патрулирование трассы М-4 в Сирии
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Россия и Турция скоро продолжат совместное патрулирование на трассе М-4 в Идлибе в Сирии, как только ситуация успокоится, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Как напомнил Лавров, российско-турецкий меморандум по Идлибу полностью остается в силе, по нему проходило патрулирование трассы М-4, которое было остановлено из соображений безопасности, поскольку террористическая группировка "Хайат Тахрир аш-Шам"* постоянно устраивает вооруженные провокации и атакует сирийские государственные позиции.
"Исходя из меморандума, который вы упомянули, на наших турецких коллегах лежит основная ответственность за это (за размежевание террористов от оппозиции - ред.). Борьба с терроризмом – задача номер один. Хочу вас удостоверить, что совместный патруль участка трассы М-4 скоро будет продолжен, как только ситуация успокоится", - сказал Лавров в интервью телеканалу "Аль-Арабия".
Как сообщил ранее РИА Новости информированный турецкий источник, представители военных ведомств России и Турции на переговорах в Анкаре не пришли к каким-либо договоренностям по сирийскому Идлибу, российская сторона не согласилась с предложением о передаче под турецкий контроль городов Таль-Рифаат и Манбидж.
Идлиб - единственный регион Сирии, значительная часть которого по-прежнему остается в руках бандформирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда переместились экстремисты, отказавшиеся сложить оружие в дамасском предместье Восточная Гута и южных областях страны. На территории провинции находятся наблюдательные посты турецкой армии, и в соответствии с договоренностями между президентом РФ Владимиром Путиным и Турции Тайипом Эрдоганом, достигнутыми 5 марта в Москве, военные двух стран проводят в Идлибе совместные патрулирования
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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