https://ria.ru/20200918/avarii-1577453520.html

ДТП с участием туристов – граждан России за рубежом в 2019-2020 годах

18 сентября представитель генконсульства РФ в турецкой Анталье заявил, что автобус с туристами из России попал в аварию в районе Аланьи. В аварии пострадали 11... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T16:34

2020-09-18T16:34

2020-09-18T17:02

справки

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202018 сентября представитель генконсульства РФ в турецкой Анталье заявил, что автобус с туристами из России <a href="https://ria.ru/20200918/avtobus-1577446119.html" target="_blank">попал в аварию в районе Аланьи</a>. В аварии <a href="https://ria.ru/20200918/postradavshie-1577452575.html" target="_blank">пострадали 11 человек</a>, приехавшие на отдых из Москвы и Подмосковья.12 августа в <a href="http://ria.ru/location_Abkhazija/" target="_blank" data-auto="true">Абхазии</a> в результате ДТП пропала жительница Санкт-Петербурга. Пропавшая каталась со своим парнем на квадроцикле. В районе девятого километра дороги, ведущей к озеру Рица, на проселочной дороге молодой человек не справился с управлением, и квадроцикл <a href="https://ria.ru/20200815/1575829647.html" target="_blank">упал с обрыва в реку</a>. Водитель получил незначительные травмы, мототехнику нашли на берегу реки Бзыбь. 15 августа стало известно, что тело пропавшей россиянки была найдено в реке Бзыбь Гагрского района Абхазии.201926 ноября в <a href="http://ria.ru/location_Dominican_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Доминикане</a> по дороге в аэропорт автобус с российскими туристами <a href="https://ria.ru/20191126/1561641957.html" target="_blank">столкнулся с грузовиком и опрокинулся</a>. Десятки человек были госпитализированы с травмами, в том числе тяжелыми. Попавшие в ДТП россияне <a href="https://ria.ru/20191127/1561647526.html" target="_blank">поехали в Доминикану</a> от Anex Tour. 15 октября в турецкой провинции <a href="http://ria.ru/location_Antalya_Province/" target="_blank" data-auto="true">Анталья</a> в районе Кумлуджа перевернулся автобус, перевозивший туристов. В результате аварии пострадали два россиянина, которые были госпитализированы <a href="https://ria.ru/20191015/1559809844.html" target="_blank">в состоянии средней тяжести</a>. 21 сентября автобус с туристами, направлявшийся <a href="https://ria.ru/20190921/1558965656.html" target="_blank">из отеля в аэропорт</a>, перевернулся в турецкой провинции Анталья, в районе поселка Аксу. В результате аварии пострадали 22 российских туриста, <a href="https://ria.ru/20190922/1558979050.html" target="_blank">11 человек были госпитализированы</a>.19 августа стало известно, что в Саудовской Аравии в нескольких километрах от <a href="http://ria.ru/location_Riyadh/" target="_blank" data-auto="true">Эр-Рияда</a> в автобус с дагестанскими паломниками въехала фура. Авария произошла на трассе, когда паломники ехали из Мекки в Дубай. Всего в момент аварии в автобусе было 47 человек. В результате ДТП <a href="https://ria.ru/20190819/1557635951.html" target="_blank">одна женщина погибла</a>, еще двое человек были госпитализированы. 7 августа автобус с российскими туристами попал в ДТП недалеко от турецкой Аланьи. Водитель не справился с управлением <a href="https://ria.ru/20190807/1557244351.html" target="_blank">на горной дороге</a>. В результате ДТП <a href="https://ria.ru/20190807/1557252854.html" target="_blank">пострадали шестеро россиян</a>, они были госпитализированы. 26 июля россияне попали в ДТП <a href="https://ria.ru/20190726/1556925122.html" target="_blank">по дороге к тунисскому аэропорту</a> на острове Джерба. Автобус, в котором ехали 50 пассажиров, превысил скорость и перевернулся. Многие пассажиры <a href="https://www.vesti.ru/doc.html?id=3172491" target="_blank">получили ушибы и травмы</a>. Один из них был госпитализирован с переломом позвонков, два человека от госпитализации отказались. 14 туристов обратились за медицинской помощью в Подмосковье после перелета.12 июля в <a href="http://ria.ru/location_Gagra/" target="_blank" data-auto="true">Гагре</a> (Абхазия) легковой автомобиль Honda Fit столкнулся с туристическим микроавтобусом Volkswagen Caravelle <a href="https://ria.ru/20190712/1556477718.html" target="_blank">в автомобильном тоннеле</a>. Водитель легкового автомобиля, пытаясь совершить обгон, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом. В результате аварии одна россиянка из Сыктывкара скончалась на месте, еще пятеро граждан России, в том числе ребенок, пострадали. По данным посольства России в Абхазии, <a href="https://ria.ru/20190715/1556544587.html" target="_blank">пострадавшие</a> – жители Тверской и Московской областей, а также Республики Коми. 8 июля маршрутный микроавтобус Volkswagen попал в ДТП под <a href="http://ria.ru/location_Picunda/" target="_blank" data-auto="true">Пицундой</a> в Абхазии. В результате столкновения с легковым автомобилем маршрутка, в которой были 15 пассажиров, опрокинулась на бок. В результате аварии девять человек, в том числе семеро россиян, были госпитализированы. Пассажиры получили ушибы и порезы от разбитого стекла. Среди пострадавших были жители <a href="https://ria.ru/20190709/1556331510.html" target="_blank">Санкт-Петербурга, Астрахани и Казани</a>. 11 июня стало известно, что <a href="https://ria.ru/20190611/1555495411.html" target="_blank">автомобиль сбил</a> двух российских туристов, мужа и жену, в поселке Махмутлар в районе Аланьи (Турция). От полученных травм они скончались. Виновник ДТП был задержан. 22 мая в итальянской провинции Сиенна на трассе Сиенна – <a href="http://ria.ru/location_Florence/" target="_blank" data-auto="true">Флоренция</a>, близ города Бадессе, <a href="https://ria.ru/20190522/1554795205.html" target="_blank">перевернулся</a> автобус с российскими туристами. Жертвой ДТП стала россиянка, работавшая экскурсоводом при группе, 37 человек, в том числе 19 россиян, получили травмы. Среди пострадавших также были граждане Армении, Казахстана, Украины, Белоруссии, Молдавии, Грузии и Румынии. Всего в автобусе было <a href="https://ria.ru/20190522/1554816685.html" target="_blank">60 пассажиров</a>. 31 марта стало известно, что на <a href="http://ria.ru/location_Bali/" target="_blank" data-auto="true">Бали</a> в ДТП погибла 25-летняя туристка из Волгограда. Женщина <a href="https://ria.ru/20190331/1552268418.html" target="_blank">арендовала скутер</a> и на нем попала в аварию. 10 февраля поздно вечером в <a href="http://ria.ru/location_Thailand/" target="_blank" data-auto="true">Таиланде</a> на склоне холма Патонг на острове Пхукет двое российских туристов погибли в ДТП. Мотоцикл, на котором ехали мужчины 29 лет и 31 года, столкнулся с автомобилем-пикапом. Туристов доставили в больницу с места происшествия, однако они уже были мертвы. <a href="https://ria.ru/20190220/1551157597.html" target="_blank">Один из погибших</a> был жителем Нефтеюганска, а другой – Москвы. 24 января стало известно, что в Таиланде на горной дороге на острове Самуи российский турист <a href="https://ria.ru/20190124/1549815925.html" target="_blank">упал с мотоцикла</a> и скончался от полученной травмы головы. 35-летний турист Зураб Джахуа взял мотоцикл в аренду. 11 января двое российских туристов были госпитализированы после <a href="https://ria.ru/20190111/1549217943.html" target="_blank">падения в ущелье</a> глубиной десять метров на юге Бали. Сергей Негинский и Алена Веронина вместе ехали на мотоцикле, когда потеряли управление и упали в ущелье. 8 января автобус с российскими туристами столкнулся с грузовиком на тайском острове Пхукет. Автобус, в котором находились российские клиенты туроператора ANEX Tour, направлялся из района Камала в провинцию Пхангнга. Автобус и грузовик двигались навстречу друг другу, столкновение произошло на крутом повороте. Автобус задел заднее колесо грузовика, в результате чего оно лопнуло. Несмотря на это, водитель смог съехать на обочину и избежать более крупной аварии. <a href="https://ria.ru/20190109/1549149692.html" target="_blank">Пострадавших не было</a>.1 января автобус с российскими туристами съехал в кювет и перевернулся в Ушачском районе Витебской области Белоруссии. Автобус следовал из Глубокого в Витебск. В результате одна женщина была доставлена в медучреждение, у нее диагностировали ушибы, остальные пассажиры не пострадали. Всего в автобусе находились <a href="https://ria.ru/20190102/1548986192.html" target="_blank">23 человека</a>, граждане России, и сопровождавший их гид из областного центра. <em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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