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Туризм
https://ria.ru/20200918/avtobus-1577446119.html
В Турции опрокинулся автобус с россиянами
В Турции автобус с россиянами попал в аварию, заявил РИА Новости в генконсульстве в Анталье. РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T14:54
2020-09-18T16:36
туризм
туризм
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<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости.</strong> В Турции автобус с россиянами попал в аварию, заявил РИА Новости в генконсульстве в Анталье.ДТП произошло около 13:00 мск в местечке Авсаллар между Аланьей и Манавгатом. По предварительным данным, водитель автобуса, в котором ехали 14 россиян, не справился с управлением, в результате чего машина завалилась на бок. При этом пострадали 11 российских туристов, всех из доставили в больницу. У одной женщины подозревается перелом плеча, у остальных — более легкие травмы, добавил собеседник агентства.Ранее о ДТП написал портал <u><a href="https://www.e1.ru/news/spool/news_id-69472727.html">e1.ru</a></u> со ссылкой на своего сотрудника Сергея Панина, который находился на месте аварии. По его словам, в его машину врезался автобус, а через три минуты еще один автобус въехал в дерево.Он добавил, что водитель, который повез раненых, заблудился в горах и еле нашел дорогу. Скорая помощь забрала людей только через два часа. По уточненным данным, в аварии пострадали семь человек, приехавшие на отдых из Москвы и Подмосковья.
https://ria.ru/20191225/1562813005.html
Куда едут, зачем, что делать в этой стране, как я понимаю получать увечья и как было недавно - насилие над несовершеннолетней, ужас. Не понимаю этих туристов!!!??? Или халява дороже жизни???????
40
А у нас этого нет? Вон, посмотрите в новостях. Это есть везде.
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турция
РИА Новости
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туризм, туристы, турция, новости - туризм, происшествия, в мире

В Турции опрокинулся автобус с россиянами

14:54 18.09.2020 (обновлено: 16:36 18.09.2020)
15906
© Фото : Сергей Панин / E1.RUМесто ДТП с участием пассажирского автобуса в горах Турции
Место ДТП с участием пассажирского автобуса в горах Турции - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© Фото : Сергей Панин / E1.RU
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. В Турции автобус с россиянами попал в аварию, заявил РИА Новости в генконсульстве в Анталье.
ДТП произошло около 13:00 мск в местечке Авсаллар между Аланьей и Манавгатом. По предварительным данным, водитель автобуса, в котором ехали 14 россиян, не справился с управлением, в результате чего машина завалилась на бок. При этом пострадали 11 российских туристов, всех из доставили в больницу. У одной женщины подозревается перелом плеча, у остальных — более легкие травмы, добавил собеседник агентства.
Ранее о ДТП написал портал e1.ru со ссылкой на своего сотрудника Сергея Панина, который находился на месте аварии. По его словам, в его машину врезался автобус, а через три минуты еще один автобус въехал в дерево.

"(Второй. — Прим. ред.) Автобус перевернулся на левый бок, позже туристы мне рассказывали, что в салоне отваливались сиденья. Пострадали несколько человек, они получили переломы, сильные ушибы, повреждения головы", — рассказал очевидец.

Он добавил, что водитель, который повез раненых, заблудился в горах и еле нашел дорогу. Скорая помощь забрала людей только через два часа.
По уточненным данным, в аварии пострадали семь человек, приехавшие на отдых из Москвы и Подмосковья.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 25.12.2019
25 декабря 2019, 09:54
В Турции более 20 человек пострадали при ДТП с автобусом
19125308743
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ТуризмТуризмтуристыТурцияНовости - ТуризмПроисшествияВ мире
Популярные комментарии
Куда едут, зачем, что делать в этой стране, как я понимаю получать увечья и как было недавно - насилие над несовершеннолетней, ужас. Не понимаю этих туристов!!!??? Или халява дороже жизни???????
18 сентября, 15:29
Igor SlivaIgor Sliva
28001011
А у нас этого нет? Вон, посмотрите в новостях. Это есть везде.
18 сентября, 15:43
Я В ТАНКЕЯ В ТАНКЕ
13101113
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