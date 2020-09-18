https://ria.ru/20200918/avtobus-1577446119.html

В Турции опрокинулся автобус с россиянами

В Турции автобус с россиянами попал в аварию, заявил РИА Новости в генконсульстве в Анталье. РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T14:54

2020-09-18T14:54

2020-09-18T16:36

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<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости.</strong> В Турции автобус с россиянами попал в аварию, заявил РИА Новости в генконсульстве в Анталье.ДТП произошло около 13:00 мск в местечке Авсаллар между Аланьей и Манавгатом. По предварительным данным, водитель автобуса, в котором ехали 14 россиян, не справился с управлением, в результате чего машина завалилась на бок. При этом пострадали 11 российских туристов, всех из доставили в больницу. У одной женщины подозревается перелом плеча, у остальных — более легкие травмы, добавил собеседник агентства.Ранее о ДТП написал портал <u><a href="https://www.e1.ru/news/spool/news_id-69472727.html">e1.ru</a></u> со ссылкой на своего сотрудника Сергея Панина, который находился на месте аварии. По его словам, в его машину врезался автобус, а через три минуты еще один автобус въехал в дерево.Он добавил, что водитель, который повез раненых, заблудился в горах и еле нашел дорогу. Скорая помощь забрала людей только через два часа. По уточненным данным, в аварии пострадали семь человек, приехавшие на отдых из Москвы и Подмосковья.

https://ria.ru/20191225/1562813005.html

Igor Sliva Куда едут, зачем, что делать в этой стране, как я понимаю получать увечья и как было недавно - насилие над несовершеннолетней, ужас. Не понимаю этих туристов!!!??? Или халява дороже жизни??????? 40

Я В ТАНКЕ А у нас этого нет? Вон, посмотрите в новостях. Это есть везде. 29

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турция

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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