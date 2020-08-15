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Биография Антона Котякова
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Олегович Котяков родился 15 августа 1980 года в Куйбышеве (ныне Самара). РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T04:02
антон котяков
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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антон котяков, справки

Биография Антона Котякова

04:02 15.08.2020
151
© РИА Новости / Екатерина ШтукинаМинистр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на заседании правительства РФ
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на заседании правительства РФ
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Олегович Котяков родился 15 августа 1980 года в Куйбышеве (ныне Самара).
В 2002 году окончил Самарскую государственную экономическую академию (ныне Самарский государственный экономический университет) по специальности "Экономическая теория", в 2011 году – магистратуру в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по специальности "административное и финансовое право". Кандидат экономических наук (2005).
В 2001-2005 годах работал на различных должностях в департаменте управления финансами Администрации Самарской области.
С 2005 года по 2007 год – начальник отдела министерства управления финансами Самарской области.
В 2007-2012 годах руководил департаментом исполнения областного бюджета и отчетности министерства управления финансами Самарской области.
С 2012 года по 2014 год – начальник управления совершенствования функциональной деятельности Федерального казначейства РФ.
В 2014-2017 годах – министр финансов Московской области.
С января по май 2017 года был министром экономики и финансов Московской области.
С мая 2017 года – заместитель министра финансов РФ.
21 января 2020 года назначен на должность министра труда и социальной защиты РФ.
Котяков женат, у него двое детей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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