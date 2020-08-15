Биография Антона Котякова

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на заседании правительства РФ

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Олегович Котяков родился 15 августа 1980 года в Куйбышеве (ныне Самара).

В 2002 году окончил Самарскую государственную экономическую академию (ныне Самарский государственный экономический университет) по специальности "Экономическая теория", в 2011 году – магистратуру в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по специальности "административное и финансовое право". Кандидат экономических наук (2005).

В 2001-2005 годах работал на различных должностях в департаменте управления финансами Администрации Самарской области

С 2005 года по 2007 год – начальник отдела министерства управления финансами Самарской области.

В 2007-2012 годах руководил департаментом исполнения областного бюджета и отчетности министерства управления финансами Самарской области.

С 2012 года по 2014 год – начальник управления совершенствования функциональной деятельности Федерального казначейства РФ.

С января по май 2017 года был министром экономики и финансов Московской области.

21 января 2020 года назначен на должность министра труда и социальной защиты РФ.

Котяков женат, у него двое детей.