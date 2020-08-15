https://ria.ru/20200815/1575725589.html
Биография Антона Котякова
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Олегович Котяков родился 15 августа 1980 года в Куйбышеве (ныне Самара). РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T04:02
2020-08-15T04:02
антон котяков
справки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156370/96/1563709613_0:78:3038:1787_1400x0_80_0_0_87a14d186991997123a7d367cf876958.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/156370/96/1563709613_0:78:3038:1787_1400x0_80_0_0_87a14d186991997123a7d367cf876958.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/156370/96/1563709613_302:0:3033:2048_1400x0_80_0_0_38cd944021f00bcbff1cf8425bc46a63.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/156370/96/1563709613_643:0:2691:2048_1400x0_80_0_0_da8537a7261b26393144600a783599e6.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
антон котяков, справки
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Олегович Котяков
родился 15 августа 1980 года в Куйбышеве (ныне Самара).
В 2002 году окончил Самарскую государственную экономическую академию (ныне Самарский государственный экономический университет) по специальности "Экономическая теория", в 2011 году – магистратуру в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по специальности "административное и финансовое право". Кандидат экономических наук (2005).
В 2001-2005 годах работал на различных должностях в департаменте управления финансами Администрации Самарской области
.
С 2005 года по 2007 год – начальник отдела министерства управления финансами Самарской области.
В 2007-2012 годах руководил департаментом исполнения областного бюджета и отчетности министерства управления финансами Самарской области.
С 2012 года по 2014 год – начальник управления совершенствования функциональной деятельности Федерального казначейства РФ.
С января по май 2017 года был министром экономики и финансов Московской области.
21 января 2020 года назначен
на должность министра труда и социальной защиты РФ.
Котяков женат, у него двое детей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников