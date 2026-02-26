Рейтинг@Mail.ru
26.02.2026
21:52 26.02.2026
Котяков рассказал, сколько семей получили маткапитал с начала года
Более 78,4 тысячи семей в России получили материнский капитал с начала 2026 года, а всего - более 15,2 миллиона, сообщил министр труда и социальной защиты Антон РИА Новости, 26.02.2026
россия, антон котяков, общество
Котяков рассказал, сколько семей получили маткапитал с начала года

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Более 78,4 тысячи семей в России получили материнский капитал с начала 2026 года, а всего - более 15,2 миллиона, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
"Материнский капитал остается одной из самых востребованных у семей мерой. С начала 2026 года выдано уже более 78 400 сертификатов, а за весь период действия программы - более 15,2 миллиона", - сказал Котяков, слова которого цитируются на канале Минтруда РФ в мессенджере Max.
Он напомнил, что сертификат оформляется проактивно, то есть без заявления - по факту регистрации рождения ребенка.
Банкноты номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
В России проиндексировали маткапитал на первого ребенка
1 февраля, 00:08
 
Россия Антон Котяков Общество
 
 
