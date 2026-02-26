https://ria.ru/20260226/matkapital-2077009592.html
Котяков рассказал, сколько семей получили маткапитал с начала года
Котяков рассказал, сколько семей получили маткапитал с начала года
Котяков рассказал, сколько семей получили маткапитал с начала года
Более 78,4 тысячи семей в России получили материнский капитал с начала 2026 года, а всего - более 15,2 миллиона, сообщил министр труда и социальной защиты Антон РИА Новости, 26.02.2026
Котяков рассказал, сколько семей получили маткапитал с начала года
В России более 78,4 тысячи семей получили маткапитал с начала года