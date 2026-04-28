Создан оргкомитет конкурса "Семейная столица России"

Горожане во время прогулки. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 апр - РИА Новости. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков и глава Мордовии Артём Здунов стали сопредседателями оргкомитета конкурса "Семейная столица России", сообщает пресс-служба главы республики.
Обсуждение всероссийского конкурса "Семейная столица России" состоялось в рамках заседания комиссии Госсовета РФ по направлению "Семья", которое прошло во вторник в Москве под председательством главы Мордовии.
"В ходе заседания комиссии Госсовета РФ был утвержден организационный комитет конкурса. Сопредседателями стали министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков и глава Мордовии Артём Здунов, в качестве заместителей – замминистра труда и соцзащиты РФ Ольга Баталина и первый вице-премьер Мордовии Галина Лотванова", - говорится в сообщении.
Всего в состав организационного комитета, который будет осуществлять общую координацию деятельности по проекту, включены 26 человек.
"При поддержке президента России Владимира Путина в комиссии Государственного совета по проекту "Семья" внимательно проработали конкурс "Семейная столица России". Для нас принципиально важно, чтобы среди всех усилий, которые принимаются субъектами, были выделены лучшие практики. Практики, которые дают результат, на которые откликаются семьи, молодые люди, которые только планируют создать семью или рождение нового человечка. Наша задача подтянуть все регионы под один мощный стандарт", - цитирует пресс-служба слова Здунова.
Старт конкурсу был дан 24 апреля заместителем председателя правительства РФ Татьяной Голиковой и главой Мордовии, председателем комиссии Госсовета по направлению "Семья" Артёмом Здуновым на площадке всероссийской конференции по развитию медицины здорового долголетия. В конкурсе "Семейная столица России" смогут принять участие города с населением свыше 100 тысяч человек, в которых создаются наиболее комфортные условия для российских семей.
Итоги первого этапа планируется подвести к августу – десять лучших городов‑участников пройдут в финал.
