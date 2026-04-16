Путин поручил главе КЧР привлекать ветеранов СВО в органы власти

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил главе Карачаево-Черкесии Рашиду Темрезову продолжить работу по привлечению ветеранов специальной военной операции в органы власти.
Президент принял в четверг главу региона в Кремле. Во время встречи Темрезов рассказал о мерах поддержки участников специальной военной операции и их семей. Глава региона доложил, что ветераны СВО сейчас уже служат в органах исполнительной, законодательной и муниципальной властей республики.
"Проявляют себя, свои качества достаточно профессионально, закончили программу "Школа героев", - добавил Темрезов.
"Вы продолжайте эту работу, пожалуйста", - сказал Путин.
Также президент обратил внимание на то, что заместитель председателя правительства республики тоже участник СВО.
Кроме того, Путин и Темрезов обсудили новый реабилитационный центр в регионе.
"И тут же у нас центр экзопротезирования конечностей с использованием аддитивных технологий. Он первый на юге России. Там при 3D-моделировании идет подбор прямо на месте", - доложил Темрезов.
"Получается, работает хорошо?" - поинтересовался президент.
"Работает, мы и министру (труда и социальной защиты Антону Котякову - ред.) показали, и сами видим это из практических решений", - ответил Темрезов.
