Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:13 16.04.2026
Путин поручил главе КЧР привлекать ветеранов СВО в органы власти

© РИА Новости / POOL | Президент РФ Владимир Путин и глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов во время встречи
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин поручил главе КЧР Рашиду Темрезову продолжить работу по привлечению ветеранов спецоперации в органы власти.
  • Темрезов сообщил, что ветераны СВО уже служат в органах исполнительной, законодательной и муниципальной властей Карачаево-Черкесии.
  • Путин и Темрезов на встрече в Кремле также обсудили новый реабилитационный центр в регионе с центром экзопротезирования конечностей, использующим аддитивные технологии.
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил главе Карачаево-Черкесии Рашиду Темрезову продолжить работу по привлечению ветеранов специальной военной операции в органы власти.
Президент принял в четверг главу региона в Кремле. Во время встречи Темрезов рассказал о мерах поддержки участников специальной военной операции и их семей. Глава региона доложил, что ветераны СВО сейчас уже служат в органах исполнительной, законодательной и муниципальной властей республики.
"Проявляют себя, свои качества достаточно профессионально, закончили программу "Школа героев", - добавил Темрезов.
"Вы продолжайте эту работу, пожалуйста", - сказал Путин.
Также президент обратил внимание на то, что заместитель председателя правительства республики тоже участник СВО.
Кроме того, Путин и Темрезов обсудили новый реабилитационный центр в регионе.
"И тут же у нас центр экзопротезирования конечностей с использованием аддитивных технологий. Он первый на юге России. Там при 3D-моделировании идет подбор прямо на месте", - доложил Темрезов.
"Получается, работает хорошо?" - поинтересовался президент.
"Работает, мы и министру (труда и социальной защиты Антону Котякову - ред.) показали, и сами видим это из практических решений", - ответил Темрезов.
РоссияВладимир ПутинРашид ТемрезовАнтон КотяковОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала