Реабилитация участников СВО должна быть комплексной, заявил Котяков
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
18:38 20.02.2026
Реабилитация участников СВО должна быть комплексной, заявил Котяков
Реабилитация участников СВО должна быть комплексной, заявил Котяков - РИА Новости, 20.02.2026
Реабилитация участников СВО должна быть комплексной, заявил Котяков
Реабилитация участников спецоперации должна сочетать медицинскую, социальную реабилитацию, адаптивную физическую культуру и другие аспекты, которые помогут... РИА Новости, 20.02.2026
специальная военная операция на украине
общество
россия
антон котяков
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
карачаево-черкесская республика (кчр)
ветераны
россия
Реабилитация участников СВО должна быть комплексной, заявил Котяков

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Реабилитация участников спецоперации должна сочетать медицинскую, социальную реабилитацию, адаптивную физическую культуру и другие аспекты, которые помогут бойцам вернуться к мирной жизни, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в ходе торжественной церемонии открытия центра реабилитации для участников специальной военной операции в Карачаево-Черкесии.
"В прошлом году вступил в силу закон, гарантирующий комплексность подходов к вопросам реабилитации. Восстановление ветеранов боевых действий должно сочетать медицинскую, социальную реабилитацию, адаптивную физическую культуру и другие аспекты, которые помогают нашим защитникам вернуться к мирной жизни", - сказал Котяков, слова которого приводят в пресс-службе ведомства.

Он отметил, что благодаря усилиям правительства республики было открыто учреждение, которое позволит обеспечить именно такой комплексный подход.
