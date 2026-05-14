18:41 14.05.2026
Котяков возглавит делегацию России на конференции по правам инвалидов в США

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков
Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков . Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков возглавит делегацию РФ на конференции по правам инвалидов в Нью-Йорке.
  • В состав российской делегации вошли 6 человек.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков возглавит делегацию РФ на конференции по правам инвалидов в Нью-Йорке, следует из распоряжения правительства.
"Утвердить прилагаемый состав делегации РФ для участия в работе 19-й сессии Конференции государств - участников Конвенции о правах инвалидов (9-11 июня 2026 года, город Нью-Йорк, Соединенные Штаты Америки)", - говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовых актов.
Согласно документу, в состав делегации вошли 6 человек.
"Котяков А.О. - министр труда и социальной защиты Российской Федерации (глава делегации)", - отмечается в документе.
