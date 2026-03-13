Котяков назвал максимальный размер пособия по беременности и родам - РИА Новости, 13.03.2026
13:29 13.03.2026 (обновлено: 15:28 13.03.2026)
Котяков назвал максимальный размер пособия по беременности и родам
Котяков назвал максимальный размер пособия по беременности и родам

© РИА Новости / Максим Блинов | Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков выступает на расширенном заседании коллегии министерства труда и социальной защиты РФ. 13 марта 2026
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков выступает на расширенном заседании коллегии министерства труда и социальной защиты РФ. 13 марта 2026
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Максимальный размер пособия по беременности и родам в России в нынешнем году превысил 955 тысяч рублей, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
"В 2026 году предельный размер пособий по беременности и родам превысил 955 тысяч рублей", - сказал Котяков на расширенном заседании коллегии Минтруда России.
Министр отметил, что пособие по уходу за ребенком может достигать 83 тысяч рублей в месяц, и его можно сохранить, даже вернувшись к труду.
"Такой возможностью в прошлом году воспользовались более 150 тысяч человек", - подчеркнул Котяков.
