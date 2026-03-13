Котяков назвал максимальный размер пособия по беременности и родам

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков выступает на расширенном заседании коллегии министерства труда и социальной защиты РФ. 13 марта 2026

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Максимальный размер пособия по беременности и родам в России в нынешнем году превысил 955 тысяч рублей, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"В 2026 году предельный размер пособий по беременности и родам превысил 955 тысяч рублей", - сказал Котяков на расширенном заседании коллегии Минтруда России

Министр отметил, что пособие по уходу за ребенком может достигать 83 тысяч рублей в месяц, и его можно сохранить, даже вернувшись к труду.