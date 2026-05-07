Отделение реабилитации для участников СВО и их семей открылось в КЧР

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. На базе Центра социального обслуживания населения Карачаево-Черкесии в Черкесске открылось новое отделение для комплексной реабилитации участников специальной военной операции (СВО) и их родных, сообщил глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов.

"Для оказания квалифицированной помощи – от психологической поддержки до физической адаптации – здесь оборудован кабинет психолога, а также функционирует зал адаптивной физической культуры, оснащенный необходимыми тренажерами и специализированным оборудованием. Сотрудники центра прошли обучение, а также изучили новые методики и программы реабилитации, позволяющие оказывать профессиональную поддержку и сопровождение", – написал Темрезов в своем канале на платформе "Макс".

Он назвал открытие такого отделения важным шагов в поддержке наших бойцов и их родных.

"Уверен, что здесь они смогут получить всю необходимую помощь для восстановления и возвращения к полноценной жизни. Искренне желаю нашим героям сил, здоровья и скорейшего восстановления", – отметил Темрезов.