Отделение реабилитации для участников СВО и их семей открылось в КЧР
Карачаево-Черкесская Республика
 
12:11 07.05.2026 (обновлено: 12:16 07.05.2026)
Отделение реабилитации для участников СВО и их семей открылось в КЧР

Темрезов: отделение реабилитации для участников СВО и их семей открылось в КЧР

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. На базе Центра социального обслуживания населения Карачаево-Черкесии в Черкесске открылось новое отделение для комплексной реабилитации участников специальной военной операции (СВО) и их родных, сообщил глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов.
"Для оказания квалифицированной помощи – от психологической поддержки до физической адаптации – здесь оборудован кабинет психолога, а также функционирует зал адаптивной физической культуры, оснащенный необходимыми тренажерами и специализированным оборудованием. Сотрудники центра прошли обучение, а также изучили новые методики и программы реабилитации, позволяющие оказывать профессиональную поддержку и сопровождение", – написал Темрезов в своем канале на платформе "Макс".
Он назвал открытие такого отделения важным шагов в поддержке наших бойцов и их родных.
"Уверен, что здесь они смогут получить всю необходимую помощь для восстановления и возвращения к полноценной жизни. Искренне желаю нашим героям сил, здоровья и скорейшего восстановления", – отметил Темрезов.
Ранее, в преддверии Дня защитника Отечества, в Карачаево-Черкесии на базе республиканского лечебно-реабилитационного центра состоялось открытие нового корпуса для реабилитации участников СВО и ветеранов боевых действий и Центра экзопротезирования конечностей с использованием аддитивных технологий. В церемонии открытия приняли участие министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков и глава КЧР Рашид Темрезов, члены правительства КЧР, представители медицинского сообщества, жители республики.
 
Карачаево-Черкесская РеспубликаРашид ТемрезовАнтон КотяковКарачаево-Черкесская республика (КЧР)
 
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
