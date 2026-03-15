Названы самые высокооплачиваемые профессии в сфере ЖКХ

МОСКВА, 15 мар – РИА Недвижимость. Больше всех в сфере ЖКХ, работники которой отмечают профессиональный праздник 15 марта, зарабатывают инженеры-энергетики и промышленные альпинисты, а также сантехники, сварщики и электрики, рассказали РИА Недвижимость в онлайн-сервисах для поиска работы.

День работника жилищно-коммунального хозяйства ежегодно в России празднуют в третье воскресенье марта.

"Среди линейных позиций инженерно-технических специалистов более высокую медианную зарплату в Москве получают инженеры-энергетики: 165 тысяч рублей в месяц, а максимальная зарплата может достигать 300 тысяч. Самая высокооплачиваемая рабочая позиция сегодня, безусловно, – промышленный альпинист: медиана в Москве – 160 тысяч рублей в месяц, зарплатный максимум – 300 тысяч", – сообщила руководитель исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.

Замгендиректора сервиса " Работа.ру " Александр Ветерков подчеркнул, что средний уровень зарплат в ЖКХ зависит от конкретной специальности и региона. При этом слесари и сварщики могут рассчитывать в среднем по России на 85 тысяч рублей в месяц (+10% к прошлогодних показателям), а инженеры по эксплуатации и специалисты в муниципальных управлениях ЖКХ, чьи зарплаты растут не так быстро, как у рабочих, - от 60 до 75 тысяч рублей.

"Самые высокие заработки в ЖКУ сегодня предлагаются на аварийно-ремонтных работах. Лидируют сантехники, сварщики, электрики, которые благодаря дефициту кадров могут диктовать цены. В Москве опытный специалист за срочный выезд с комплексом работ может получить 15 тысяч рублей и более, а комплексный заказ на неделю оценивается в 15-30 тысяч", – добавил он.

Однако, по словам руководителя АНО "Умные технологии и развитие общества", Наргис Джураевой, ЖКХ не может полноценно конкурировать с другими отраслями за кадры, так как оплата связана с тем, сколько тратят собственники на содержание дома. "По сути, потребитель влияет на цену услуги, и нередко эта цена оказывается ниже экономически обоснованного уровня. В результате управляющие организации просто не могут закладывать в фонд оплаты труда тот уровень зарплат, который позволил бы реально конкурировать за кадры на открытом рынке", – сказала она.

В среднем в отрасли, как уточнил Ведерников, медианная зарплата на начало года составляет около 54 тысяч рублей в месяц.

Что касается спроса на кадры, то, по данным платформы HeadHunter , на одну вакансию слесаря, сантехника, электромонтажника и сварщика приходится по четыре-пять резюме. Свободных инженерно-технических кадров на рынке заметно больше. На вакансию прораба приходится около 10 резюме, сервисного инженера – примерно 12 резюме, инженера по эксплуатации – 16 резюме. По словам гендиректора управляющей компании "Мира" в Московской области Ирины Монаховой, дефицит кадров в ЖКХ доходит до 60%.

"Отток трудовых мигрантов наложился на низкий престиж профессий среди молодежи и высокую конкуренцию со стороны других отраслей, например, логистики и курьерских служб", - объяснил Ветерков.

На этом фоне средний возраст работников ЖКХ в России составляет около 48 лет, примерно 20% сотрудников – старше 60 лет, и это уже серьезный сигнал для отрасли, подчеркнула Джураева.