Ушаков назвал контакты между Россией и США весьма полезными

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Радикального сдвига в отношениях РФ и США нет, но все контакты, которые идут, весьма полезны, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, говоря о предстоящей поездке министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова в Нью-Йорк.
"Честно говоря, насчет этой поездки ничего не знаю, не владею этой темой. Но прямо скажу, такого рода поездки радикального сдвига в системе отношений двух стран... никакого отношения к этому не имеют, ничего это не означает. Но все контакты весьма полезны", - сказал Ушаков, отвечая на вопрос означает ли поездка министра на конференцию в Нью-Йорк некий радикальный сдвиг в отношениях Москвы и Вашингтона, с учетом того, что Котяков находится под санкциями США с февраля 2023 года.
