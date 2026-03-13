Более половины вернувшихся бойцов СВО трудоустроены, заявил Котяков

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Более 55% вернувшихся бойцов СВО трудоустроены и развивают свой бизнес, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Министр подчеркнул, что задача правительства – сделать так, чтобы любой участник СВО, который возвращается к мирной жизни, получал поддержку и находил свое новое призвание.