02:50 19.05.2026
Еще 74 тысячи многодетных семей получат единое пособие, заявил Котяков

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Благодаря смягчению критериев, единое пособие в 2026 году смогут получить еще 74 тысячи многодетных семей.
  • Если доход на одного члена семьи превышает прожиточный минимум не более чем на 10%, то выплата в размере 50% от прожиточного минимума в регионе продлевается еще на 12 месяцев.
  • С 22 мая Социальный фонд России начнет пересмотр отказов многодетным семьям, обращавшимся ранее за переназначением выплаты.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Благодаря смягчению в РФ критериев для многодетных семей единое пособие в 2026 году смогут получить еще 74 тысячи таких семей на 230 тысяч детей, сообщил РИА Новости глава Минтруда Антон Котяков.
"По предварительным расчетам, благодаря смягчению требований к уровню дохода многодетных семей, единое пособие в размере 50% на ребенка в 2026 году смогут дополнительно получить 74 тысяч многодетных семей, в которых воспитываются более 230 тысяч детей", - сказал министр.
По поручению президента России был принят закон, который позволяет сохранить за многодетными семьями единое пособие при небольшом превышении дохода. Согласно новым правилам, если доход на одного члена семьи превышает прожиточный минимум не более чем на 10%, то выплата в размере 50% от прожиточного минимума в регионе продлевается еще на 12 месяцев.
С 22 мая Социальный фонд России начнет пересмотр отказов многодетным семьям, обращавшимся ранее за переназначением этой выплаты. Так, если семья теперь проходит по новым правилам, то фонд проактивно назначит ей соответствующую помощь.​
