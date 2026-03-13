Котяков рассказал о рекордном уровне занятости россиян в возрасте 30-50 лет

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Уровень занятости среди трудоспособных россиян в возрасте 30-50 лет достиг пика и составил свыше 90%, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Он подчеркнул, что именно молодежь становится основным резервом для покрытия кадровой потребности в ближайшие годы.