Котяков рассказал, сколько семей получили меры поддержки в 2025 году

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Свыше 248 тысяч семей получили помощь по итогам 2025 года благодаря федеральной поддержке регионов РФ с низким уровнем рождаемости, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков

"По итогам 2025 года охват мерами поддержки составил более 248 тысяч семей", - сказал Котяков на расширенном заседании коллегии Минтруда России

Он уточнил, что с 2025 года 41 регион РФ с рождаемостью ниже, чем в среднем по стране, получает федеральные средства на реализацию своих программ повышения рождаемости.