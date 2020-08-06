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Биография Андрея Стенина
Специальный фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Алексеевич Стенин родился 22 декабря 1980 года в городе Печора республики Коми РФ. РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T11:22
андрей стенин
печора
справки
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353
60
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андрей стенин, печора, справки

Биография Андрея Стенина

02:48 06.08.2020 (обновлено: 11:22 06.08.2020)
55
© Фото : Дамир Булатов / Перейти в фотобанкСпециальный фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин
Специальный фотокорреспондент МИА Россия сегодня Андрей Стенин
© Фото : Дамир Булатов
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Специальный фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Алексеевич Стенин родился 22 декабря 1980 года в городе Печора республики Коми РФ.
С 2003 года работал корреспондентом отдела "Общество" "Российской газеты", затем несколько лет трудился в "Газете.Ru".
С 2008 года занимался фотографией. Внештатно снимал для ИТАР-ТАСС, РИА Новости, "Коммерсантъ", Reuters, Associated Press, France-Presse.
С 2009 года – фотокорреспондент РИА Новости, с 2014 года работал специальным фотокорреспондентом Объединенной дирекции фотоинформации МИА "Россия сегодня".
Андрей Стенин специализировался на съемке чрезвычайных происшествий, массовых беспорядков, военных конфликтов, судебных процессов.
В 2010 году Стенин стал лауреатом премии в области СМИ "Искра", в 2010 и 2013 годах он был награжден премией "Серебряная камера".
С 5 августа 2014 года Андрей Стенин, находившийся в рабочей командировке на востоке Украины, перестал выходить на связь. Источники сообщали, что он мог быть задержан украинскими силовиками, однако Киев этого не подтверждал.
По всему миру проходили акции в поддержку фотокорреспондента. Во многих странах их участники выражали обеспокоенность его судьбой. Мировые общественные организации и профессиональные сообщества выступили с заявлениями о ситуации с фотокорреспондентом.
3 сентября 2014 года стало известно, что Андрей Стенин погиб в районе Донецка 6 августа. Автомобиль, в котором он ехал на редакционное задание, был расстрелян и сожжен на шоссе.
5 сентября 2014 года Андрей Стенин был похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.
За мужество и героизм, проявленные при исполнении профессионального долга, Андрей Стенин указом президента РФ был посмертно награжден орденом Мужества (2014).
22 декабря 2014 года в Москве на здании МИА "Россия сегодня" по адресу Зубовский бульвар, дом 4, была открыта мемориальная доска в честь Андрея Стенина.
В декабре 2014 года МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО был организован Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, ставший единственной и крупнейшей в России международной площадкой для молодых фотографов.
В феврале 2015 года фоторабота Стенина заняла третье место в номинации "Влияние 2014: Конфликт" на конкурсе "Фото года" (Picture of the Year International Сompetition, POYi) в США.
6 августа 2015 года, в годовщину смерти Андрея Стенина, вышел альбом его лучших работ "Зона конфликта", в который вошли 168 фотографий, сделанных Стениным в 2010-2014 годах.
В конце августа 2015 года имя Андрея Стенина было присвоено Горняцкой средней школе города Снежное самопровозглашенной ДНР. К первому звонку было приурочено открытие мемориальной таблички на здании школы. 6 августа 2016 года в этой школе был установлен бюст Андрея Стенина.
15 декабря 2016 года бюст Андрея Стенина был установлен в средней школе №2 города Печора республики Коми, где он учился. В сентябре 2017 года школе было присвоено имя Андрея Стенина.
22 декабря 2019 года, в день рождения фотокорреспондента, на месте его гибели в окрестностях поселка Горняк в Донбассе был установлен памятник Андрею Стенину.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
Андрей Стенин — смелый человек с чутьем на эксклюзив
© РИА Новости

Андрей Стенин специализировался на съемке массовых беспорядков, военных конфликтов и объездил едва ли не все горячие точки планеты.

Фотокорреспондент МИА Россия сегодня Андрей Стенин
1 из 13

Андрей Стенин специализировался на съемке массовых беспорядков, военных конфликтов и объездил едва ли не все горячие точки планеты.

© РИА Новости
© AFP 2020

У него было чутье на эксклюзив. Спокойный и немногословный, Стенин умел оказываться в центре событий.

Фотокорреспондент МИА Россия сегодня Андрей Стенин
2 из 13

У него было чутье на эксклюзив. Спокойный и немногословный, Стенин умел оказываться в центре событий.

© AFP 2020
© РИА Новости / Антон Белицкий / Перейти в фотобанк

Работы Стенина получали самую высокую оценку: он дважды побеждал в конкурсе "Серебряная камера", его кадры использовали мировые информагентства.

Фотокорреспондент МИА Россия сегодня Андрей Стенин
3 из 13

Работы Стенина получали самую высокую оценку: он дважды побеждал в конкурсе "Серебряная камера", его кадры использовали мировые информагентства.

© РИА Новости / Антон Белицкий
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

А начинал Стенин как пишущий журналист. Правда, уже тогда он предпочитал освещать акции протеста, беспорядки и суды.

Специальный фотокорреспондент МИА Россия сегодня Андрей Стенин
4 из 13

А начинал Стенин как пишущий журналист. Правда, уже тогда он предпочитал освещать акции протеста, беспорядки и суды.

© РИА Новости
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© Фото : AFP/Vasiliy Maximov

В итоге Андрей бросил репортерство и увлекся фотографией. Целый год сотрудничал с разными изданиями внештатно, совершенствовался и добился своего, получив постоянную работу.

Фотокорреспондент Андрей Стенин в Каире, Египет
5 из 13

В итоге Андрей бросил репортерство и увлекся фотографией. Целый год сотрудничал с разными изданиями внештатно, совершенствовался и добился своего, получив постоянную работу.

© Фото : AFP/Vasiliy Maximov
© РИА Новости / Дамир Булатов / Перейти в фотобанк

Андрей считал, что фотография всегда честнее, чем личные эмоции, вспоминают его коллеги.

Фотокорреспондент Андрей Стенин
6 из 13

Андрей считал, что фотография всегда честнее, чем личные эмоции, вспоминают его коллеги.

© РИА Новости / Дамир Булатов
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© Фото : Коммерсантъ/Матвей Шиманов

Он брал за ориентир лучшие образцы репортерской фотографии.

Фотокорреспондент Андрей Стенин
7 из 13

Он брал за ориентир лучшие образцы репортерской фотографии.

© Фото : Коммерсантъ/Матвей Шиманов
© Фото : AFP/Vasiliy Maximov

Новостные фотографии обычно очень похожи, но Стенин всегда очень точно попадал в зрителя.

Фотокорреспондент Андрей Стенин в Каире, Египет
8 из 13

Новостные фотографии обычно очень похожи, но Стенин всегда очень точно попадал в зрителя.

© Фото : AFP/Vasiliy Maximov
© AFP 2020 / Vasiliy Maximov

Кроме того, фронтовые друзья подмечали поразительную интуицию Андрея и способность предугадывать опасность.

Фотокорреспондент Андрей Стенин
9 из 13

Кроме того, фронтовые друзья подмечали поразительную интуицию Андрея и способность предугадывать опасность.

© AFP 2020 / Vasiliy Maximov
© РИА Новости / Владимир Астапкович

Те, кто был в горячих точках, одной из опасностей работы в экстремальных условиях называют адреналиновую зависимость.

Фотокорреспондент МИА Россия сегодня Андрей Стенин
10 из 13

Те, кто был в горячих точках, одной из опасностей работы в экстремальных условиях называют адреналиновую зависимость.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
© РИА Новости / Дамир Булатов / Перейти в фотобанк

Между тем Стенин не был сорвиголовой и подчеркивал бессмысленность адреналина ради адреналина.

Специальный фотокорреспондент МИА Россия сегодня Андрей Стенин
11 из 13

Между тем Стенин не был сорвиголовой и подчеркивал бессмысленность адреналина ради адреналина.

© РИА Новости / Дамир Булатов
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© Фото : AFP/Vasiliy Maximov

Он оценивал риски и выбирал наименее опасный путь, а если рисковал, то понимал, ради чего.

Фотокорреспондент Андрей Стенин в Каире, Египет
12 из 13

Он оценивал риски и выбирал наименее опасный путь, а если рисковал, то понимал, ради чего.

© Фото : AFP/Vasiliy Maximov
© Фото : Комсомольская правда/ Александр Коц

Гибель Андрея никого не оставила равнодушным.

Фотограф МИА Россия сегодня Андрей Стенин
13 из 13

Гибель Андрея никого не оставила равнодушным.

© Фото : Комсомольская правда/ Александр Коц
1 из 13

Андрей Стенин специализировался на съемке массовых беспорядков, военных конфликтов и объездил едва ли не все горячие точки планеты.

© РИА Новости
2 из 13

У него было чутье на эксклюзив. Спокойный и немногословный, Стенин умел оказываться в центре событий.

© AFP 2020
3 из 13

Работы Стенина получали самую высокую оценку: он дважды побеждал в конкурсе "Серебряная камера", его кадры использовали мировые информагентства.

© РИА Новости / Антон Белицкий
Перейти в фотобанк
4 из 13

А начинал Стенин как пишущий журналист. Правда, уже тогда он предпочитал освещать акции протеста, беспорядки и суды.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
5 из 13

В итоге Андрей бросил репортерство и увлекся фотографией. Целый год сотрудничал с разными изданиями внештатно, совершенствовался и добился своего, получив постоянную работу.

© Фото : AFP/Vasiliy Maximov
6 из 13

Андрей считал, что фотография всегда честнее, чем личные эмоции, вспоминают его коллеги.

© РИА Новости / Дамир Булатов
Перейти в фотобанк
7 из 13

Он брал за ориентир лучшие образцы репортерской фотографии.

© Фото : Коммерсантъ/Матвей Шиманов
8 из 13

Новостные фотографии обычно очень похожи, но Стенин всегда очень точно попадал в зрителя.

© Фото : AFP/Vasiliy Maximov
9 из 13

Кроме того, фронтовые друзья подмечали поразительную интуицию Андрея и способность предугадывать опасность.

© AFP 2020 / Vasiliy Maximov
10 из 13

Те, кто был в горячих точках, одной из опасностей работы в экстремальных условиях называют адреналиновую зависимость.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
11 из 13

Между тем Стенин не был сорвиголовой и подчеркивал бессмысленность адреналина ради адреналина.

© РИА Новости / Дамир Булатов
Перейти в фотобанк
12 из 13

Он оценивал риски и выбирал наименее опасный путь, а если рисковал, то понимал, ради чего.

© Фото : AFP/Vasiliy Maximov
13 из 13

Гибель Андрея никого не оставила равнодушным.

© Фото : Комсомольская правда/ Александр Коц
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