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Киселев почтил память погибших военкоров РИА Новости - РИА Новости, 24.06.2026
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19:54 24.06.2026
Киселев почтил память погибших военкоров РИА Новости

Киселев почтил память погибших военных корреспондентов РИА Новости

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГенеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на открытии фотовыставки к 85-летию Совинформбюро "На передовой" в Музее Победы
Генеральный директор Международной медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев на открытии фотовыставки к 85-летию Совинформбюро На передовой в Музее Победы - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на открытии фотовыставки к 85-летию Совинформбюро "На передовой" в Музее Победы
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев почтил память погибших военных корреспондентов РИА Новости на церемонии открытия фотовыставки "На передовой".
  • Он подчеркнул важность и риски работы военных корреспондентов, отметив отличия настоящей журналистики от блогерства.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на церемонии открытия фотовыставки "На передовой" почтил память погибших военных корреспондентов РИА Новости.
Выставка "На передовой" открылась в день 85-летия Совинформбюро. Экспозиция организована медиагруппой "Россия сегодня" совместно с Музеем Победы на Поклонной горе в Москве.
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"У нас есть потери: Ваня Зуев, Андрей Стенин, Ростислав Журавлев. И это только наши коллеги, в нашей медиагруппе, которые отдали жизнь за Родину, за профессию, за то, чтобы все мы шли за ними. Они показали золотой стандарт этой профессии и золотой стандарт гражданственности. Я благодарен всем, кто поддерживает журналистов, понимает, насколько это тяжело", - сказал Киселев.
Гендиректор отметил, что работа военных корреспондентов на передовой дает им возможность реализовать себя и почувствовать свое предназначение. Он подчеркнул, что это особый вид счастья - связанный не с комфортом, а с реализацией себя вместе с Родиной, на "острие самой Родины", где сегодня находятся военкоры.
"Такая настоящая журналистика, она отлична от блогерства, потому что журналист представляет общество и работает на общество, а блогер работает только на себя. И не будем это путать. Будем ценить благородство журналистской профессии, знать все ее риски", - добавил Киселев.
Военкор РИА Новости Иван Зуев погиб от удара украинского беспилотника в Запорожской области 16 октября 2025 года. От рук киевского режима также погибли корреспонденты РИА Новости Андрей Стенин и Ростислав Журавлев. В конце июля 2023 года в Запорожской области Журавлев готовил репортаж о применении Украиной запрещенных кассетных боеприпасов. Он был убит 22 июля - через четыре дня после своего дня рождения - в результате обстрела кассетными боеприпасами ВСУ в зоне спецоперации на территории этого региона. Стенин погиб в районе Донецка 6 августа 2014 года. Автомобиль, в котором он ехал на редакционное задание, был расстрелян и сожжен на шоссе.
Медиагруппа "Россия сегодня" 24 июня отмечает 85-летие - в этот день в 1941 году было создано Совинформбюро.
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