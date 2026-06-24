Киселев почтил память погибших военкоров РИА Новости

Краткий пересказ от РИА ИИ Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев почтил память погибших военных корреспондентов РИА Новости на церемонии открытия фотовыставки "На передовой".

Он подчеркнул важность и риски работы военных корреспондентов, отметив отличия настоящей журналистики от блогерства.

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на церемонии открытия фотовыставки "На передовой" почтил память погибших военных корреспондентов РИА Новости.

Выставка "На передовой" открылась в день 85-летия Совинформбюро. Экспозиция организована медиагруппой "Россия сегодня" совместно с Музеем Победы на Поклонной горе в Москве

"У нас есть потери: Ваня Зуев, Андрей Стенин, Ростислав Журавлев. И это только наши коллеги, в нашей медиагруппе, которые отдали жизнь за Родину, за профессию, за то, чтобы все мы шли за ними. Они показали золотой стандарт этой профессии и золотой стандарт гражданственности. Я благодарен всем, кто поддерживает журналистов, понимает, насколько это тяжело", - сказал Киселев.

Гендиректор отметил, что работа военных корреспондентов на передовой дает им возможность реализовать себя и почувствовать свое предназначение. Он подчеркнул, что это особый вид счастья - связанный не с комфортом, а с реализацией себя вместе с Родиной, на "острие самой Родины", где сегодня находятся военкоры.

"Такая настоящая журналистика, она отлична от блогерства, потому что журналист представляет общество и работает на общество, а блогер работает только на себя. И не будем это путать. Будем ценить благородство журналистской профессии, знать все ее риски", - добавил Киселев.

Военкор РИА Новости Иван Зуев погиб от удара украинского беспилотника в Запорожской области 16 октября 2025 года. От рук киевского режима также погибли корреспонденты РИА Новости Андрей Стенин и Ростислав Журавлев. В конце июля 2023 года в Запорожской области Журавлев готовил репортаж о применении Украиной запрещенных кассетных боеприпасов. Он был убит 22 июля - через четыре дня после своего дня рождения - в результате обстрела кассетными боеприпасами ВСУ в зоне спецоперации на территории этого региона. Стенин погиб в районе Донецка 6 августа 2014 года. Автомобиль, в котором он ехал на редакционное задание, был расстрелян и сожжен на шоссе.