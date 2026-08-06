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Смотрел на войну через объектив. Годовщина гибели Андрея Стенина - РИА Новости, 06.08.2026
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08:00 06.08.2026 (обновлено: 08:04 06.08.2026)

Смотрел на войну через объектив. Годовщина гибели Андрея Стенина

© AFPАндрей Стенин
Андрей Стенин - РИА Новости, 1920, 06.08.2026
© AFP
Андрей Стенин
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Двенадцать лет назад под Снежным в ДНР погиб фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин, освещавший все крупные вооруженные конфликты первой половины 2010-х. Представляем подборку его лучших фотографий.
© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанк

Рабочая поездка в Ливию — первая командировка Андрея Стенина на войну. Он сразу попал в самое пекло. В марте 2011-го правительственные войска вели ожесточенные бои с вооруженной оппозицией за Аждабию. Город несколько раз переходил из рук в руки.

Андрей Стенин работал в Аждабии, когда она находилась под контролем вооруженной оппозиции. Там он побывал на похоронах местных жителей, погибших от обстрелов, и сделал несколько эффектных кадров.

Похороны жертв атаки наемников Каддафи в городе Аждабия

Рабочая поездка в Ливию — первая командировка Андрея Стенина на войну. Он сразу попал в самое пекло. В марте 2011-го правительственные войска вели ожесточенные бои с вооруженной оппозицией за Аждабию. Город несколько раз переходил из рук в руки.

Андрей Стенин работал в Аждабии, когда она находилась под контролем вооруженной оппозиции. Там он побывал на похоронах местных жителей, погибших от обстрелов, и сделал несколько эффектных кадров.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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1 из 14
© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанк

В январе 2013-го в Каире на площади Тахрир провели массовую акцию, приуроченную ко второй годовщине революции 25 января 2011-го. Демонстранты обвиняли президента Мухаммеда Мурси, опиравшегося на "Братьев-мусульман", в предательстве революционных идеалов, требовали "хлеба, свободы, социальной справедливости". Возникли столкновения с полицией: силовики применили слезоточивый газ, протестующие ответили камнями и бутылками с зажигательной смесью. Андрей Стенин это зафиксировал.

Столкновения участников акций протеста с полицией возле площади Тахрир в Каире

В январе 2013-го в Каире на площади Тахрир провели массовую акцию, приуроченную ко второй годовщине революции 25 января 2011-го. Демонстранты обвиняли президента Мухаммеда Мурси, опиравшегося на "Братьев-мусульман", в предательстве революционных идеалов, требовали "хлеба, свободы, социальной справедливости". Возникли столкновения с полицией: силовики применили слезоточивый газ, протестующие ответили камнями и бутылками с зажигательной смесью. Андрей Стенин это зафиксировал.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанк

В 2013-м он несколько раз ездил в Сирию. В сентябре попал в Маалулу — древний христианский городок к северо-востоку от Дамаска, известный тем, что там сохранилась западноарамейская речь. Город несколько раз переходил из рук в руки, а к середине месяца правительственные силы заявили о его окончательном возвращении под контроль. Маалула имела важное значение не только как религиозный символ. Оттуда открывался прямой путь на Дамаск.

Вид из окна жилого дома, освобожденного от боевиков, на центральную улицу города Маалула

В 2013-м он несколько раз ездил в Сирию. В сентябре попал в Маалулу — древний христианский городок к северо-востоку от Дамаска, известный тем, что там сохранилась западноарамейская речь. Город несколько раз переходил из рук в руки, а к середине месяца правительственные силы заявили о его окончательном возвращении под контроль. Маалула имела важное значение не только как религиозный символ. Оттуда открывался прямой путь на Дамаск.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанк

Зимой 2013-го, когда протесты на площади Тахрир немного поутихли, Андрей Стенин снимал местные достопримечательности. В объектив его фотоаппарата попал бедуин, позирующий на фоне знаменитых пирамид в Гизе.

Местные жители стоят у пирамид в Гизе

Зимой 2013-го, когда протесты на площади Тахрир немного поутихли, Андрей Стенин снимал местные достопримечательности. В объектив его фотоаппарата попал бедуин, позирующий на фоне знаменитых пирамид в Гизе.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанк

В конце июня 2013-го на площади Тахрир снова собрались десятки тысяч человек, требующих отставки Мохаммеда Мурси и досрочных выборов. Там митинговали и либералы, и исламисты, а Андрей Стенин фотографировал. Протесты сопровождались столкновениями по всему Каиру и в других городах. После 3 июля, когда армия отстранила Мурси, Египет вошел в очередной этап политического кризиса.

Противники президента Моххамеда Мурси на площади Тахрир

В конце июня 2013-го на площади Тахрир снова собрались десятки тысяч человек, требующих отставки Мохаммеда Мурси и досрочных выборов. Там митинговали и либералы, и исламисты, а Андрей Стенин фотографировал. Протесты сопровождались столкновениями по всему Каиру и в других городах. После 3 июля, когда армия отстранила Мурси, Египет вошел в очередной этап политического кризиса.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанк

В 2011-м Андрей Стенин добрался до "столицы" вооруженной ливийской оппозиции — города Бенгази. Сторонники Переходного национального совета публично жгли портреты Каддафи, плакаты с его цитатами и экземпляры его "Зеленой книги". Страна окончательно скатилась в гражданскую войну.

Жители Бенгази сжигают портреты Муамара Каддафи, плакаты с его цитатами и Зеленую книгу Каддафи

В 2011-м Андрей Стенин добрался до "столицы" вооруженной ливийской оппозиции — города Бенгази. Сторонники Переходного национального совета публично жгли портреты Каддафи, плакаты с его цитатами и экземпляры его "Зеленой книги". Страна окончательно скатилась в гражданскую войну.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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6 из 14
© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанк

В Бенгази Андрей Стенин часто снимал беженцев — город стал главным центром транзита и размещения людей, прибывших из более опасных районов востока и центра страны. Много беженцев разместили у себя дома местные жители. Люди не голодали, но условиях были очень непростые.

Лагерь беженцев в порту Бенгази

В Бенгази Андрей Стенин часто снимал беженцев — город стал главным центром транзита и размещения людей, прибывших из более опасных районов востока и центра страны. Много беженцев разместили у себя дома местные жители. Люди не голодали, но условиях были очень непростые.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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7 из 14
© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанк

Беженцев из Бенгази вывозили греческие, итальянские и турецкие корабли. Из зоны боевых действий эвакуировали порядка десяти тысяч человек. Их размещали в основном на Крите и Мальте.

Погрузка беженцев на греческий корабль в порту Бенгази

Беженцев из Бенгази вывозили греческие, итальянские и турецкие корабли. Из зоны боевых действий эвакуировали порядка десяти тысяч человек. Их размещали в основном на Крите и Мальте.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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8 из 14
© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанк

Зимой 2014-го Андрей Стенин был в Киеве. В январе мирный протест превратился в массовые беспорядки. Митингующие бросали в силовиков камни, бутылки с зажигательной смесью, воздвигали баррикады, те отвечали светошумовыми гранатами и слезоточивым газом. Ожесточение нарастало с обеих сторон.

Участники акций в поддержку евроинтеграции Украины на улице Грушевского в Киеве

Зимой 2014-го Андрей Стенин был в Киеве. В январе мирный протест превратился в массовые беспорядки. Митингующие бросали в силовиков камни, бутылки с зажигательной смесью, воздвигали баррикады, те отвечали светошумовыми гранатами и слезоточивым газом. Ожесточение нарастало с обеих сторон.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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9 из 14
© РИА Новости / Василий Максимов | Перейти в медиабанк

Андрей Стенин на улице Каира. Коллеги подмечали за ним одну особенность: он всегда появлялся там, где "горячее" всего. У него была поразительная интуиция, позволявшая ему оказываться в нужное время в нужном месте.

Фотокорреспондент Андрей Стенин на улице Каира. Фото из архива

Андрей Стенин на улице Каира. Коллеги подмечали за ним одну особенность: он всегда появлялся там, где "горячее" всего. У него была поразительная интуиция, позволявшая ему оказываться в нужное время в нужном месте.

© РИА Новости / Василий Максимов
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10 из 14
© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанк

Этот кадр площади Независимости в Киеве Андрей Стенин сделал 19 февраля из окна гостиницы "Казачья". Сторонники Евромайдана уже практически полностью контролировали центр города, захватили здания Главпочтамта, консерватории и Госкомтелерадио. Слева в кадре — горящий Дом профсоюзов. Пламя на него перекинулось с палаток на майдане, которые использовались протестующими в качестве огненного щита от наступающих силовиков. До отстранения Виктора Януковича от власти оставалось три дня.

Дым от пожаров и сторонники оппозиции на площади Независимости в Киеве, где начались столкновения митингующих и сотрудников милиции

Этот кадр площади Независимости в Киеве Андрей Стенин сделал 19 февраля из окна гостиницы "Казачья". Сторонники Евромайдана уже практически полностью контролировали центр города, захватили здания Главпочтамта, консерватории и Госкомтелерадио. Слева в кадре — горящий Дом профсоюзов. Пламя на него перекинулось с палаток на майдане, которые использовались протестующими в качестве огненного щита от наступающих силовиков. До отстранения Виктора Януковича от власти оставалось три дня.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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11 из 14
© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанк

На войне в Донбассе Андрей Стенин работал с самого начала. С группой российских военкоров базировался в Славянске, вместе с силами ополчения выходил из города в июле 2014-го. На фото — жители поселка Семеновка. Этот населенный пункт под Славянском атаковали ВСУ. Одиннадцатого июня, когда был сделан этот снимок, Семеновку обстреляли зажигательными снарядами. Вспыхнули пожары, людям пришлось покинуть свои дома.

Жители поселка Семеновка, который регулярно обстреливают украинские военные

На войне в Донбассе Андрей Стенин работал с самого начала. С группой российских военкоров базировался в Славянске, вместе с силами ополчения выходил из города в июле 2014-го. На фото — жители поселка Семеновка. Этот населенный пункт под Славянском атаковали ВСУ. Одиннадцатого июня, когда был сделан этот снимок, Семеновку обстреляли зажигательными снарядами. Вспыхнули пожары, людям пришлось покинуть свои дома.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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12 из 14
© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанк

В июне 2013-го в Стамбуле люди собрались на площади Таксим, требуя прекратить застройку и вырубку деревьев в парке Гези. Антиправительственные акции перекинулись и на другие города. Полиция неоднократно разгоняла демонстрантов, применяя слезоточивый газ, водометы и резиновые пули. Были раненые. Андрей Стенин находился среди протестующих.

Горожане в революционном автобусе на площади Таксим в Стамбуле

В июне 2013-го в Стамбуле люди собрались на площади Таксим, требуя прекратить застройку и вырубку деревьев в парке Гези. Антиправительственные акции перекинулись и на другие города. Полиция неоднократно разгоняла демонстрантов, применяя слезоточивый газ, водометы и резиновые пули. Были раненые. Андрей Стенин находился среди протестующих.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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13 из 14
© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанк

Он часто был свидетелем гибели мирных жителей от обстрелов ВСУ. Одна из жертв — 41-летняя медсестра хирургического отделения № 1 городской клинической больницы Славянска Татьяна Курбан. Четырнадцатого июня 2014-го она дежурила в отделении, когда рядом с больницей ударила мина. Осколки убили ее на месте. На фото Андрея Стенина — похороны погибшей.

Похороны медсестры городской больницы Славянска 41-летней Татьяны Кубран

Он часто был свидетелем гибели мирных жителей от обстрелов ВСУ. Одна из жертв — 41-летняя медсестра хирургического отделения № 1 городской клинической больницы Славянска Татьяна Курбан. Четырнадцатого июня 2014-го она дежурила в отделении, когда рядом с больницей ударила мина. Осколки убили ее на месте. На фото Андрея Стенина — похороны погибшей.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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14 из 14
 
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