Смотрел на войну через объектив. Годовщина гибели Андрея Стенина

Рабочая поездка в Ливию — первая командировка Андрея Стенина на войну. Он сразу попал в самое пекло. В марте 2011-го правительственные войска вели ожесточенные бои с вооруженной оппозицией за Аждабию. Город несколько раз переходил из рук в руки.

Андрей Стенин работал в Аждабии, когда она находилась под контролем вооруженной оппозиции. Там он побывал на похоронах местных жителей, погибших от обстрелов, и сделал несколько эффектных кадров.