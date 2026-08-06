Смотрел на войну через объектив. Годовщина гибели Андрея Стенина

Рабочая поездка в Ливию — первая командировка Андрея Стенина на войну. Он сразу попал в самое пекло. В марте 2011-го правительственные войска вели ожесточенные бои с вооруженной оппозицией за Аждабию. Город несколько раз переходил из рук в руки.
Андрей Стенин работал в Аждабии, когда она находилась под контролем вооруженной оппозиции. Там он побывал на похоронах местных жителей, погибших от обстрелов, и сделал несколько эффектных кадров.
Рабочая поездка в Ливию — первая командировка Андрея Стенина на войну. Он сразу попал в самое пекло. В марте 2011-го правительственные войска вели ожесточенные бои с вооруженной оппозицией за Аждабию. Город несколько раз переходил из рук в руки.
Андрей Стенин работал в Аждабии, когда она находилась под контролем вооруженной оппозиции. Там он побывал на похоронах местных жителей, погибших от обстрелов, и сделал несколько эффектных кадров.
В январе 2013-го в Каире на площади Тахрир провели массовую акцию, приуроченную ко второй годовщине революции 25 января 2011-го. Демонстранты обвиняли президента Мухаммеда Мурси, опиравшегося на "Братьев-мусульман", в предательстве революционных идеалов, требовали "хлеба, свободы, социальной справедливости". Возникли столкновения с полицией: силовики применили слезоточивый газ, протестующие ответили камнями и бутылками с зажигательной смесью. Андрей Стенин это зафиксировал.
В январе 2013-го в Каире на площади Тахрир провели массовую акцию, приуроченную ко второй годовщине революции 25 января 2011-го. Демонстранты обвиняли президента Мухаммеда Мурси, опиравшегося на "Братьев-мусульман", в предательстве революционных идеалов, требовали "хлеба, свободы, социальной справедливости". Возникли столкновения с полицией: силовики применили слезоточивый газ, протестующие ответили камнями и бутылками с зажигательной смесью. Андрей Стенин это зафиксировал.
В 2013-м он несколько раз ездил в Сирию. В сентябре попал в Маалулу — древний христианский городок к северо-востоку от Дамаска, известный тем, что там сохранилась западноарамейская речь. Город несколько раз переходил из рук в руки, а к середине месяца правительственные силы заявили о его окончательном возвращении под контроль. Маалула имела важное значение не только как религиозный символ. Оттуда открывался прямой путь на Дамаск.
В 2013-м он несколько раз ездил в Сирию. В сентябре попал в Маалулу — древний христианский городок к северо-востоку от Дамаска, известный тем, что там сохранилась западноарамейская речь. Город несколько раз переходил из рук в руки, а к середине месяца правительственные силы заявили о его окончательном возвращении под контроль. Маалула имела важное значение не только как религиозный символ. Оттуда открывался прямой путь на Дамаск.
Зимой 2013-го, когда протесты на площади Тахрир немного поутихли, Андрей Стенин снимал местные достопримечательности. В объектив его фотоаппарата попал бедуин, позирующий на фоне знаменитых пирамид в Гизе.
Зимой 2013-го, когда протесты на площади Тахрир немного поутихли, Андрей Стенин снимал местные достопримечательности. В объектив его фотоаппарата попал бедуин, позирующий на фоне знаменитых пирамид в Гизе.
В конце июня 2013-го на площади Тахрир снова собрались десятки тысяч человек, требующих отставки Мохаммеда Мурси и досрочных выборов. Там митинговали и либералы, и исламисты, а Андрей Стенин фотографировал. Протесты сопровождались столкновениями по всему Каиру и в других городах. После 3 июля, когда армия отстранила Мурси, Египет вошел в очередной этап политического кризиса.
В конце июня 2013-го на площади Тахрир снова собрались десятки тысяч человек, требующих отставки Мохаммеда Мурси и досрочных выборов. Там митинговали и либералы, и исламисты, а Андрей Стенин фотографировал. Протесты сопровождались столкновениями по всему Каиру и в других городах. После 3 июля, когда армия отстранила Мурси, Египет вошел в очередной этап политического кризиса.
В 2011-м Андрей Стенин добрался до "столицы" вооруженной ливийской оппозиции — города Бенгази. Сторонники Переходного национального совета публично жгли портреты Каддафи, плакаты с его цитатами и экземпляры его "Зеленой книги". Страна окончательно скатилась в гражданскую войну.
В 2011-м Андрей Стенин добрался до "столицы" вооруженной ливийской оппозиции — города Бенгази. Сторонники Переходного национального совета публично жгли портреты Каддафи, плакаты с его цитатами и экземпляры его "Зеленой книги". Страна окончательно скатилась в гражданскую войну.
В Бенгази Андрей Стенин часто снимал беженцев — город стал главным центром транзита и размещения людей, прибывших из более опасных районов востока и центра страны. Много беженцев разместили у себя дома местные жители. Люди не голодали, но условиях были очень непростые.
В Бенгази Андрей Стенин часто снимал беженцев — город стал главным центром транзита и размещения людей, прибывших из более опасных районов востока и центра страны. Много беженцев разместили у себя дома местные жители. Люди не голодали, но условиях были очень непростые.
Беженцев из Бенгази вывозили греческие, итальянские и турецкие корабли. Из зоны боевых действий эвакуировали порядка десяти тысяч человек. Их размещали в основном на Крите и Мальте.
Беженцев из Бенгази вывозили греческие, итальянские и турецкие корабли. Из зоны боевых действий эвакуировали порядка десяти тысяч человек. Их размещали в основном на Крите и Мальте.
Зимой 2014-го Андрей Стенин был в Киеве. В январе мирный протест превратился в массовые беспорядки. Митингующие бросали в силовиков камни, бутылки с зажигательной смесью, воздвигали баррикады, те отвечали светошумовыми гранатами и слезоточивым газом. Ожесточение нарастало с обеих сторон.
Зимой 2014-го Андрей Стенин был в Киеве. В январе мирный протест превратился в массовые беспорядки. Митингующие бросали в силовиков камни, бутылки с зажигательной смесью, воздвигали баррикады, те отвечали светошумовыми гранатами и слезоточивым газом. Ожесточение нарастало с обеих сторон.
Андрей Стенин на улице Каира. Коллеги подмечали за ним одну особенность: он всегда появлялся там, где "горячее" всего. У него была поразительная интуиция, позволявшая ему оказываться в нужное время в нужном месте.
Андрей Стенин на улице Каира. Коллеги подмечали за ним одну особенность: он всегда появлялся там, где "горячее" всего. У него была поразительная интуиция, позволявшая ему оказываться в нужное время в нужном месте.
Этот кадр площади Независимости в Киеве Андрей Стенин сделал 19 февраля из окна гостиницы "Казачья". Сторонники Евромайдана уже практически полностью контролировали центр города, захватили здания Главпочтамта, консерватории и Госкомтелерадио. Слева в кадре — горящий Дом профсоюзов. Пламя на него перекинулось с палаток на майдане, которые использовались протестующими в качестве огненного щита от наступающих силовиков. До отстранения Виктора Януковича от власти оставалось три дня.
Этот кадр площади Независимости в Киеве Андрей Стенин сделал 19 февраля из окна гостиницы "Казачья". Сторонники Евромайдана уже практически полностью контролировали центр города, захватили здания Главпочтамта, консерватории и Госкомтелерадио. Слева в кадре — горящий Дом профсоюзов. Пламя на него перекинулось с палаток на майдане, которые использовались протестующими в качестве огненного щита от наступающих силовиков. До отстранения Виктора Януковича от власти оставалось три дня.
На войне в Донбассе Андрей Стенин работал с самого начала. С группой российских военкоров базировался в Славянске, вместе с силами ополчения выходил из города в июле 2014-го. На фото — жители поселка Семеновка. Этот населенный пункт под Славянском атаковали ВСУ. Одиннадцатого июня, когда был сделан этот снимок, Семеновку обстреляли зажигательными снарядами. Вспыхнули пожары, людям пришлось покинуть свои дома.
На войне в Донбассе Андрей Стенин работал с самого начала. С группой российских военкоров базировался в Славянске, вместе с силами ополчения выходил из города в июле 2014-го. На фото — жители поселка Семеновка. Этот населенный пункт под Славянском атаковали ВСУ. Одиннадцатого июня, когда был сделан этот снимок, Семеновку обстреляли зажигательными снарядами. Вспыхнули пожары, людям пришлось покинуть свои дома.
В июне 2013-го в Стамбуле люди собрались на площади Таксим, требуя прекратить застройку и вырубку деревьев в парке Гези. Антиправительственные акции перекинулись и на другие города. Полиция неоднократно разгоняла демонстрантов, применяя слезоточивый газ, водометы и резиновые пули. Были раненые. Андрей Стенин находился среди протестующих.
В июне 2013-го в Стамбуле люди собрались на площади Таксим, требуя прекратить застройку и вырубку деревьев в парке Гези. Антиправительственные акции перекинулись и на другие города. Полиция неоднократно разгоняла демонстрантов, применяя слезоточивый газ, водометы и резиновые пули. Были раненые. Андрей Стенин находился среди протестующих.
Он часто был свидетелем гибели мирных жителей от обстрелов ВСУ. Одна из жертв — 41-летняя медсестра хирургического отделения № 1 городской клинической больницы Славянска Татьяна Курбан. Четырнадцатого июня 2014-го она дежурила в отделении, когда рядом с больницей ударила мина. Осколки убили ее на месте. На фото Андрея Стенина — похороны погибшей.
Он часто был свидетелем гибели мирных жителей от обстрелов ВСУ. Одна из жертв — 41-летняя медсестра хирургического отделения № 1 городской клинической больницы Славянска Татьяна Курбан. Четырнадцатого июня 2014-го она дежурила в отделении, когда рядом с больницей ударила мина. Осколки убили ее на месте. На фото Андрея Стенина — похороны погибшей.