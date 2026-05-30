Рио-де-Жанейро впервые принимает выставку лауреатов конкурса Стенина

Рио-де-Жанейро, 30 мая – РИА Новости. Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина впервые представил работы лауреатов конкурса в городе Рио-де-Жанейро в Бразилии. Экспозиция из 55 работ будет открыта в Центре фотографии Carioca до 17 июля включительно. В торжественной церемонии открытия приняли участие сотрудники генерального консульства России в Рио-де-Жанейро, глава бразильской конфедерации фотографии Международной федерации фотографического искусства Карлос Кондара и представитель члена палаты депутатов Бразилии Жандира Фегали Тиаго Жозе.
Во время церемонии открытия директор Центра фотографии Carioca Рената Хавьер подчеркнула: “Для нас большая честь принимать Конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина в Centro Carioca de Fotografia. Это первая международная выставка на этой площадке, которая является частью программы культурного возрождения Reviver, проводимой мэрией Рио-де-Жанейро. Кроме того, это первый раз, когда снимки конкурса показывают в Бразилии — важнейшая возможность сделать конкурс более известным среди бразильских фотографов. Эти глубоко трогательные фотографии раскрывают другую сторону мира, ту, что редко доходит до нас на Западе. У изображений есть уникальная сила пересекать границы и объединять столь разные народы через универсальный язык фотографии. Нам не нужен перевод, чтобы чувствовать и видеть то, что видел и пережил другой человек. В современном мире со столькими конфликтами, так важна эмпатию друг к другу и встреча культур и людей”.
© РИА Новости / Ася СамойловаДиректор Центра фотографии Carioca Рената Хавьер на торжественной церемонии открытия выставки в Рио-де-Жанейро
Исполняющий обязанности генерального консула России в Рио-де-Жанейро Дмитрий Пентин поздравил конкурс Стенина с расширением географии, поблагодарил принимающую сторону за гостеприимство и проявленный интерес, и подчеркнул “уникальность конкурса, который представляет возможность молодым фотографам проявить себя и получить их первые награды”.
Открытие выставки состоялось при поддержке партнера конкурса издания Brasil de Fato.
Роуд-шоу конкурса 2025 года уже приняли у себя Россия, Сербия, Демократическая Республика Конго и Танзания.
О Конкурсе
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.