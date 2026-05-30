Рио-де-Жанейро впервые принимает выставку лауреатов конкурса Стенина

Во время церемонии открытия директор Центра фотографии Carioca Рената Хавьер подчеркнула: “Для нас большая честь принимать Конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина в Centro Carioca de Fotografia. Это первая международная выставка на этой площадке, которая является частью программы культурного возрождения Reviver, проводимой мэрией Рио-де-Жанейро. Кроме того, это первый раз, когда снимки конкурса показывают в Бразилии — важнейшая возможность сделать конкурс более известным среди бразильских фотографов. Эти глубоко трогательные фотографии раскрывают другую сторону мира, ту, что редко доходит до нас на Западе. У изображений есть уникальная сила пересекать границы и объединять столь разные народы через универсальный язык фотографии. Нам не нужен перевод, чтобы чувствовать и видеть то, что видел и пережил другой человек. В современном мире со столькими конфликтами, так важна эмпатию друг к другу и встреча культур и людей”.