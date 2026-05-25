МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Международное выставочное турне конкурса Стенина продолжается на африканском континенте – следующей точкой роудшоу стала Танзания.
Выставка в Дар-эс-Саламе, крупнейшем городе страны, во второй раз проходит при поддержке и на площадке Русского Дома (представительство Россотрудничества). Зрители смогут увидеть экспозицию до 15 июня, вход – свободный.
На площадке представлены работы участников из Индонезии, Китая, Таиланда, Бангладеш, Мьянмы, Индии, Бразилии и России. Среди ключевых тем фотографий – культурное разнообразие, экологическая проблематика и социальные вопросы.
© Фото : РоссотрудничествоВыставка конкурса Стенина открылась в Танзании
Выставка конкурса Стенина открылась в Танзании
© Фото : Россотрудничество
1 из 2
© Фото : РоссотрудничествоВыставка конкурса Стенина открылась в Танзании
Выставка конкурса Стенина открылась в Танзании
© Фото : Россотрудничество
2 из 2
Выставка конкурса Стенина открылась в Танзании
© Фото : Россотрудничество
1 из 2
Выставка конкурса Стенина открылась в Танзании
© Фото : Россотрудничество
2 из 2
Открывая фотовыставку, руководитель представительства Россотрудничества в Танзании Александр Евстигнеев отметил: "В этом году мы приурочили открытие выставки к очень важному для континента празднику - сегодня отмечается День Африки. Да, фотоработы финалистов Конкурса Стенина сделаны в разных странах мира, африканская тематика, естественно, тоже затрагивается. Наша основная идея - показать, что мир многообразен, что мир неоднороден, что в разных странах существуют свои радости, свои триумфы и свои проблемы. Задача настоящего, профессионального фоторепортёра - так отразить это через свои кадры, чтобы в любой точке нашей планеты любой человек взглянул и понял суть. Для этого, на мой взгляд, необходимо главное условие - честность. Именно таким, честным профессионалом был Андрей Стенин. Именно за это он отдал свою жизнь".
Роуд-шоу конкурса уже посетило Сербию и Демократическую Республику Конго и продолжится в городах Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока.
О Конкурсе
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.