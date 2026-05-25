Выставка конкурса Стенина открылась в Танзании

Открывая фотовыставку, руководитель представительства Россотрудничества в Танзании Александр Евстигнеев отметил: "В этом году мы приурочили открытие выставки к очень важному для континента празднику - сегодня отмечается День Африки. Да, фотоработы финалистов Конкурса Стенина сделаны в разных странах мира, африканская тематика, естественно, тоже затрагивается. Наша основная идея - показать, что мир многообразен, что мир неоднороден, что в разных странах существуют свои радости, свои триумфы и свои проблемы. Задача настоящего, профессионального фоторепортёра - так отразить это через свои кадры, чтобы в любой точке нашей планеты любой человек взглянул и понял суть. Для этого, на мой взгляд, необходимо главное условие - честность. Именно таким, честным профессионалом был Андрей Стенин. Именно за это он отдал свою жизнь".