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Фотовыставка к 85-летию Совинформбюро откроется в Музее Победы 25 июня - РИА Новости, 15.06.2026
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10:18 15.06.2026 (обновлено: 10:50 15.06.2026)
Фотовыставка к 85-летию Совинформбюро откроется в Музее Победы 25 июня

Фотовыставка к 85-летию Совинформбюро откроется в Музее Победы в Москве 25 июня

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкМузей Победы на Поклонной горе в Москве
Музей Победы на Поклонной горе в Москве - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Музей Победы на Поклонной горе в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Фотовыставка «На передовой», посвященная военным корреспондентам Великой Отечественной войны и современности, откроется в Музее Победы на Поклонной горе в Москве 25 июня.
  • Фотовыставка организована медиагруппой «Россия сегодня» совместно с Музеем Победы и приурочена к 85-летию Советского информбюро.
  • На выставке будут представлены уникальные портреты военных корреспондентов Великой Отечественной войны и современности.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Фотовыставка "На передовой", посвященная военным корреспондентам Великой Отечественной войны и современности, откроется в Музее Победы на Поклонной горе в Москве 25 июня, сообщили РИА Новости в пресс-службе медиагруппы "Россия сегодня".
Фотовыставка организована медиагруппой "Россия сегодня" совместно с Музеем Победы и приурочена к 85-летию Советского информбюро - родоначальника международной медиагруппы "Россия сегодня". Генеральный директор медиагруппы Дмитрий Киселев напомнил, что 85 лет назад, на третий день Великой Отечественной войны, было создано Совинформбюро, "и слово, как и винтовка, стало нашим оружием".
Видеомост Отражение. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. глазами военных корреспондентов - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Правда в объективе. В Москве представили сериал о советских военкорах
27 октября 2025, 15:02
"В те годы штатные и внештатные авторы, корреспонденты и фотографы Совинформбюро заложили основы современной военной журналистики. Они продолжили великие традиции русской истории, когда лучшие и самые талантливые люди эпохи, как в свое время Лев Толстой или Василий Верещагин, были там, где решалось будущее страны. Этот генетический корень вшит в само существование медиагруппы "Россия сегодня" - продолжателя традиций, заложенных 85 лет назад Совинформбюро", - приводит пресс-служба слова Киселева.
Генеральный директор Музея Победы Александр Школьник подчеркнул, что наряду с боевыми действиями всегда ведется информационная борьба за право говорить правду и доносить ее до людей. Он добавил, что сегодня военные корреспонденты, продолжая традиции журналистов времен Великой Отечественной войны, рассказывают о происходящем непосредственно из зоны боевых действий и противостоят попыткам искажения фактов.
В пресс-службе добавили, что как и в годы Великой Отечественной войны, сейчас военные корреспонденты медиагруппы "Россия сегодня", выполняя свой профессиональный долг на линии фронта, продолжают с риском для жизни говорить и показывать правду. Фотовыставка рассказывает о героических военкорах той войны, а также и о наших современниках, журналистах, погибших при исполнении профессионального долга в ходе специальной военной операции.
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Фотовыставка к 85-летию Совинформбюро открылась на площадке ПМЭФ
3 июня, 14:54
Посетители выставки смогут увидеть уникальные портреты военных корреспондентов Великой Отечественной войны - Георгия Зельмы, Макса Альперта, Ольги Ландер, Аркадия Шайхета, Константина Симонова - и современности - Ростислава Журавлева, Ивана Зуева, Андрея Стенина и других журналистов, которые продолжают работать на передовой.
Совинформбюро было создано 24 июня 1941 года для оперативного освещения положения дел на фронтах. В годы войны в Совинформбюро работало около 80 писателей, журналистов, общественных авторов и собственных корреспондентов. Сводки "От Советского информбюро", звучавшие из всех радиоприемников страны, в самые тяжелые дни войны объединяли людей, вселяли мужество и вдохновляли на подвиги.
Совинформбюро информировало иобщественность зарубежных стран о событиях, происходящих на советско-германском фронте и в советском тылу. От Советского информбюро ведут свою историю Агентство печати "Новости", РИА Новости и международная медиагруппа "Россия сегодня".
Выставка к 85-летию Совинформбюро в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке открылась выставка к 85-летию Совинформбюро
29 мая, 02:40
 
МоскваДмитрий КиселевСовинформбюроМузей ПобедыАгентство печати "Новости"Новости агентства
 
 
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