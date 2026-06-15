Фотовыставка к 85-летию Совинформбюро откроется в Музее Победы 25 июня

Краткий пересказ от РИА ИИ Фотовыставка «На передовой», посвященная военным корреспондентам Великой Отечественной войны и современности, откроется в Музее Победы на Поклонной горе в Москве 25 июня.

Фотовыставка организована медиагруппой «Россия сегодня» совместно с Музеем Победы и приурочена к 85-летию Советского информбюро.

На выставке будут представлены уникальные портреты военных корреспондентов Великой Отечественной войны и современности.

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Фотовыставка "На передовой", посвященная военным корреспондентам Великой Отечественной войны и современности, откроется в Музее Победы на Поклонной горе в Москве 25 июня, сообщили РИА Новости в пресс-службе медиагруппы "Россия сегодня".

Фотовыставка организована медиагруппой "Россия сегодня" совместно с Музеем Победы и приурочена к 85-летию Советского информбюро - родоначальника международной медиагруппы "Россия сегодня". Генеральный директор медиагруппы Дмитрий Киселев напомнил, что 85 лет назад, на третий день Великой Отечественной войны, было создано Совинформбюро , "и слово, как и винтовка, стало нашим оружием".

"В те годы штатные и внештатные авторы, корреспонденты и фотографы Совинформбюро заложили основы современной военной журналистики. Они продолжили великие традиции русской истории, когда лучшие и самые талантливые люди эпохи, как в свое время Лев Толстой или Василий Верещагин , были там, где решалось будущее страны. Этот генетический корень вшит в само существование медиагруппы "Россия сегодня" - продолжателя традиций, заложенных 85 лет назад Совинформбюро", - приводит пресс-служба слова Киселева.

Генеральный директор Музея Победы Александр Школьник подчеркнул, что наряду с боевыми действиями всегда ведется информационная борьба за право говорить правду и доносить ее до людей. Он добавил, что сегодня военные корреспонденты, продолжая традиции журналистов времен Великой Отечественной войны, рассказывают о происходящем непосредственно из зоны боевых действий и противостоят попыткам искажения фактов.

В пресс-службе добавили, что как и в годы Великой Отечественной войны, сейчас военные корреспонденты медиагруппы "Россия сегодня", выполняя свой профессиональный долг на линии фронта, продолжают с риском для жизни говорить и показывать правду. Фотовыставка рассказывает о героических военкорах той войны, а также и о наших современниках, журналистах, погибших при исполнении профессионального долга в ходе специальной военной операции.

Совинформбюро было создано 24 июня 1941 года для оперативного освещения положения дел на фронтах. В годы войны в Совинформбюро работало около 80 писателей, журналистов, общественных авторов и собственных корреспондентов. Сводки "От Советского информбюро", звучавшие из всех радиоприемников страны, в самые тяжелые дни войны объединяли людей, вселяли мужество и вдохновляли на подвиги.