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Выставка работ лауреатов конкурса имени Андрея Стенина в Москве - РИА Новости, 02.06.2026
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14:15 02.06.2026

Выставка работ лауреатов конкурса имени Андрея Стенина в Москве

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В Москве открылась выставка работ победителей и призеров Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина. Первые гости экспозиции — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Уличную экспозицию разместили на Арбате, недалеко от театра имени Вахтангова.

Фотовыставка победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Москве

Уличную экспозицию разместили на Арбате, недалеко от театра имени Вахтангова.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

На выставке представлены работы победителей и призеров конкурса разных лет и из разных стран.

Фотовыставка победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Москве

На выставке представлены работы победителей и призеров конкурса разных лет и из разных стран.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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2 из 7
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Среди работ — "Фруктовые деревья под тентами" Мэндань Чжу из Китая, "Симбиоз" итальянца Джакомо д'Орландо, "Розовый фестиваль" индийского фотографа Шубхама Котхавале.

Фотовыставка победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Москве

Среди работ — "Фруктовые деревья под тентами" Мэндань Чжу из Китая, "Симбиоз" итальянца Джакомо д'Орландо, "Розовый фестиваль" индийского фотографа Шубхама Котхавале.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Международный конкурс фотожурналистики носит имя Андрея Стенина — специального фотокорреспондента медиагруппы "Россия сегодня", погибшего на юго-востоке Украины в августе 2014 года.

Фотовыставка победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Москве

Международный конкурс фотожурналистики носит имя Андрея Стенина — специального фотокорреспондента медиагруппы "Россия сегодня", погибшего на юго-востоке Украины в августе 2014 года.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Конкурс организован МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии по делам ЮНЕСКО, чтобы поддержать молодых авторов и привлечь внимание к современной фотожурналистике.

Фотовыставка победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Москве

Конкурс организован МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии по делам ЮНЕСКО, чтобы поддержать молодых авторов и привлечь внимание к современной фотожурналистике.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

За 11 лет существования он собрал более 50 тысяч работ из 90 стран мира.

Фотовыставка победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Москве

За 11 лет существования он собрал более 50 тысяч работ из 90 стран мира.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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6 из 7
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Увидеть работы победителей можно будет до 1 июля.

Фотовыставка победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Москве

Увидеть работы победителей можно будет до 1 июля.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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