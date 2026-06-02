Выставка работ лауреатов конкурса имени Андрея Стенина в Москве

Уличную экспозицию разместили на Арбате, недалеко от театра имени Вахтангова.
Уличную экспозицию разместили на Арбате, недалеко от театра имени Вахтангова.
На выставке представлены работы победителей и призеров конкурса разных лет и из разных стран.
На выставке представлены работы победителей и призеров конкурса разных лет и из разных стран.
Среди работ — "Фруктовые деревья под тентами" Мэндань Чжу из Китая, "Симбиоз" итальянца Джакомо д'Орландо, "Розовый фестиваль" индийского фотографа Шубхама Котхавале.
Среди работ — "Фруктовые деревья под тентами" Мэндань Чжу из Китая, "Симбиоз" итальянца Джакомо д'Орландо, "Розовый фестиваль" индийского фотографа Шубхама Котхавале.
Международный конкурс фотожурналистики носит имя Андрея Стенина — специального фотокорреспондента медиагруппы "Россия сегодня", погибшего на юго-востоке Украины в августе 2014 года.
Международный конкурс фотожурналистики носит имя Андрея Стенина — специального фотокорреспондента медиагруппы "Россия сегодня", погибшего на юго-востоке Украины в августе 2014 года.
Конкурс организован МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии по делам ЮНЕСКО, чтобы поддержать молодых авторов и привлечь внимание к современной фотожурналистике.
Конкурс организован МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии по делам ЮНЕСКО, чтобы поддержать молодых авторов и привлечь внимание к современной фотожурналистике.
За 11 лет существования он собрал более 50 тысяч работ из 90 стран мира.
За 11 лет существования он собрал более 50 тысяч работ из 90 стран мира.
Увидеть работы победителей можно будет до 1 июля.
Увидеть работы победителей можно будет до 1 июля.