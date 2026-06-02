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В Москве открылась выставка работ конкурса фотожурналистики имени Стенина - РИА Новости, 02.06.2026
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13:14 02.06.2026

В Москве открылась выставка работ конкурса фотожурналистики имени Стенина

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФотовыставка победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Москве
Фотовыставка победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Москве - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Фотовыставка победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Москве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве на Арбате открылась выставка работ победителей и призеров Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина.
  • Конкурс назван в честь специального фотокорреспондента медиагруппы «Россия сегодня» Андрея Стенина, погибшего на юго-востоке Украины в августе 2014 года.
  • На выставке представлены работы разных лет из Италии, Китая, Индии и других стран, а за 11 лет существования конкурса было собрано более 50 тысяч работ из 90 стран мира.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Выставка работ победителей и призеров Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина открылась во вторник в Москве на Арбате, на ней представлены работы разных лет и из разных стран, в том числе Италии, Китая, Индии, передает корреспондент РИА Новости.
Конкурс носит имя специального фотокорреспондента медиагруппы "Россия сегодня" Андрея Стенина, погибшего на юго-востоке Украины в августе 2014 года.
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Уличная экспозиция размещена недалеко от театра имени Вахтангова на улице Арбат и будет доступна для посетителей до 1 июля включительно. На выставке представлены работы победителей и призеров конкурса разных лет, в том числе работа итальянского фотографа Джакомо д'Орландо "Симбиоз", автора из Китая Мэндань Чжу "Фруктовые деревья под тентами", индийского фотографа Шубхама Котхавале "Розовый фестиваль". За 11 лет существования конкурс собрал более 50 тысяч работ из 90 стран мира.
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина был учрежден 22 декабря 2014 года медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания) (Россия) и онлайн-платформа "СМОТРИМ" (Россия).
Международными информационными партнерами конкурса стали: Медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиахолдинг Dar Al Sharq (Катар), интернет-портал Brasil247 (Бразилия), информационное агентство PTI (Индия), информационное агентство IINA (Ирак), информационное агентство MEHR (Иран), информационное агентство NAN (Нигерия), информационное агентство Xinhua (Китай).
В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России (Россия), информационный портал YOung JOurnalists (Россия), портал Photo-study.ru (Россия). Выставки победителей конкурса за время его существования увидели зрители в десятках стран мира, в том числе в Китае, ЮАР, Мексике, Аргентине, Уругвае, Колумбии, ДР Конго, Турции, Ливане, Германии, Испании, Италии, Греции, Венгрии, Польше, Египте и других.
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