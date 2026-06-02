В Москве открылась выставка работ конкурса фотожурналистики имени Стенина

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Выставка работ победителей и призеров Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина открылась во вторник в Москве на Арбате, на ней представлены работы разных лет и из разных стран, в том числе Италии, Китая, Индии, передает корреспондент РИА Новости.