Оргкомитет конкурса фотожурналистики имени Стенина объявил шорт-лист-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ Оргкомитет конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина объявил шорт-лист 2026 года, в который вошли работы молодых фоторепортеров из 13 стран.

Международное жюри конкурса оценило около 2,5 тысячи работ из 36 стран мира.

Призовые места и обладатель Гран-при будут объявлены осенью на Церемонии объявления победителей и на сайте конкурса.

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Оргкомитет Двенадцатого Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина объявил шорт-лист 2026 года, в который вошли работы молодых фоторепортеров из 13 стран, сообщил РИА Новости оргкомитет конкурса.

"Оргкомитет XII Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина объявил шорт-лист 2026 года. В него вошли работы молодых фоторепортеров из 13 стран", - говорится в сообщении.

Как сообщили организаторы, международное жюри конкурса оценило около 2,5 тысячи работ из 36 стран мира. Шорт-лист, участников которого определило международное жюри конкурса, не включает указание призовых мест: они будут объявлены вместе с обладателем главного приза Гран-при осенью этого года.

"Призовые места номинантов шорт-листа, как и обладатель Гран-при, будут объявлены оргкомитетом конкурса осенью на Церемонии объявления победителей, а также на русской и английской версиях сайта конкурса Стенина", - говорится в сообщении.

В международное жюри ХII Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина вошли заслуженные мастера фотографии, обладатели высоких международных премий Алия Аль-Шамси ( ОАЭ ), Го Цзин ( КНР ), Иван Масьяс ( Мексика ), Гуриндер Осан ( Индия ), Патрик Баз ( Ливан ), Григорий Дукор ( Россия ).

Уточняется, что в номинацию "Главные новости. Одиночная фотография" вошли работы Тадео Бурбона - Аргентина , Сергея Бобылева - Россия, Сейеда Матина Хашеми Агхаджари - Иран , С.М. Аль Музтаба Росула - Бангладеш . В специальную номинацию "Энергия жизни. Серия фотографий" вошли работы Габриэля Солера Барберо - Испания , Шебнема Коскуна - Турция , Павла Волкова - Россия, Алексея Филиппова - Россия.

Состав финалистов и фотографии во всех номинациях, в том числе - "Главные новости. Серия фотографий", "Моя планета. Одиночная фотография", "Моя планета. Серия фотографий", "Портрет. Герой нашего времени. Одиночная фотография", "Портрет. Герой нашего времени. Серия фотографий", "Спорт", "Вид сверху" - доступны на русско-и англоязычной версиях сайта.