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Оргкомитет конкурса фотожурналистики имени Стенина объявил шорт-лист-2026 - РИА Новости, 17.06.2026
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12:49 17.06.2026 (обновлено: 13:24 17.06.2026)
Оргкомитет конкурса фотожурналистики имени Стенина объявил шорт-лист-2026

Оргкомитет конкурса фотожурналистики имени Стенина объявил шорт-лист

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФотовыставка победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Москве
Фотовыставка победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Москве - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Фотовыставка победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Москве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Оргкомитет конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина объявил шорт-лист 2026 года, в который вошли работы молодых фоторепортеров из 13 стран.
  • Международное жюри конкурса оценило около 2,5 тысячи работ из 36 стран мира.
  • Призовые места и обладатель Гран-при будут объявлены осенью на Церемонии объявления победителей и на сайте конкурса.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Оргкомитет Двенадцатого Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина объявил шорт-лист 2026 года, в который вошли работы молодых фоторепортеров из 13 стран, сообщил РИА Новости оргкомитет конкурса.
"Оргкомитет XII Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина объявил шорт-лист 2026 года. В него вошли работы молодых фоторепортеров из 13 стран", - говорится в сообщении.
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Как сообщили организаторы, международное жюри конкурса оценило около 2,5 тысячи работ из 36 стран мира. Шорт-лист, участников которого определило международное жюри конкурса, не включает указание призовых мест: они будут объявлены вместе с обладателем главного приза Гран-при осенью этого года.
"Призовые места номинантов шорт-листа, как и обладатель Гран-при, будут объявлены оргкомитетом конкурса осенью на Церемонии объявления победителей, а также на русской и английской версиях сайта конкурса Стенина", - говорится в сообщении.
В международное жюри ХII Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина вошли заслуженные мастера фотографии, обладатели высоких международных премий Алия Аль-Шамси (ОАЭ), Го Цзин (КНР), Иван Масьяс (Мексика), Гуриндер Осан (Индия), Патрик Баз (Ливан), Григорий Дукор (Россия).
Уточняется, что в номинацию "Главные новости. Одиночная фотография" вошли работы Тадео Бурбона - Аргентина, Сергея Бобылева - Россия, Сейеда Матина Хашеми Агхаджари - Иран, С.М. Аль Музтаба Росула - Бангладеш. В специальную номинацию "Энергия жизни. Серия фотографий" вошли работы Габриэля Солера Барберо - Испания, Шебнема Коскуна - Турция, Павла Волкова - Россия, Алексея Филиппова - Россия.
Состав финалистов и фотографии во всех номинациях, в том числе - "Главные новости. Серия фотографий", "Моя планета. Одиночная фотография", "Моя планета. Серия фотографий", "Портрет. Герой нашего времени. Одиночная фотография", "Портрет. Герой нашего времени. Серия фотографий", "Спорт", "Вид сверху" - доступны на русско-и англоязычной версиях сайта.
Призовые места номинантов шорт-листа, как и обладатель Гран-при, будут объявлены оргкомитетом конкурса осенью на Церемонии объявления победителей, а также на русской stenincontest.ru и английской stenincontest.com версиях сайта Конкурса Стенина.
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