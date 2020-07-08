Биография Константина Райкина

В 1971 году окончил Театральное училище (ныне институт) имени Б.В. Щукина, курс Юрия Катина-Ярцева.

В 1971-1981 годах Константин Райкин играл в Московском театре "Современник". Он был занят в постановках "Валентин и Валентина" Михаила Рощина, "И пойду… и пойду…" по Федору Достоевскому, "Балалайкин и К" по Михаилу Салтыкову-Щедрину, "Монумент" Энна Ветемаа, "Двенадцатая ночь" Уильяма Шекспира и др. Всего в театре "Современник" Райкиным было сыграно 38 ролей, 15 из них – главные.

В 1981-1982 годах он работал в Ленинградском театре миниатюр под руководством Аркадия Райкина.

В 1982-1987 годах Константин Райкин был актером Государственного театра миниатюр в Москве. Он играл в спектаклях "Его Величество Театр" (вместе с Аркадием Райкиным ), "Мир дому твоему" (вместе с Аркадием Райкиным), "Лица" Михаила Мишина, "Что наша жизнь?" Аркадия Арканова, а также в авторской программе "Давай, артист!..".

С 1987 года – артист, с 1988 года – художественный руководитель Государственного театра "Сатирикон" (с 1991 года – Российский государственный театр "Сатирикон" имени Аркадия Райкина).

В театре он играл главные роли в спектаклях "Служанки" Жана Жене, "Сирано де Бержерак" Эдмона Ростана, "Великолепный рогоносец" Фернана Кроммелинка, "Превращение" Франца Кафки , "Жак и его господин" Милана Кундеры, "Гамлет" и "Ричард III" в одноименных постановках по пьесам Уильяма Шекспира, "Контрабас" по пьесе Патрика Зюскинда, "Синьор Тодеро Хозяин" по пьесе Карло Гольдони и др.

В качестве режиссера в Театре-студии под руководством Олега Табакова (ныне Московский театр Олега Табакова) он поставил спектакли "Пирог" Ивана Крылова, "Прощай, Маугли" Редьярда Киплинга, "Прищучил" Бари Кифа. В Ленинградском театре миниатюр осуществил постановки "Мир дому твоему" Семена Альтова (совместно с отцом), "Давай, Артист!", "Что наша жизнь?!" Аркадия Арканова (совместно с Владимиром Поглазовым и Анатолием Морозовым).

В 1988 году Константин Райкин поставил в "Сатириконе" совместно с Александром Аркадиным-Школьником спектакль "Геркулес и Авгиевы конюшни" по Фридриху Дюрренматту, в 1990 году он осуществил постановку "Маугли" Редьярда Киплинга. Затем им были поставлены спектакли "Такие свободные бабочки" Леонарда Герша (1993), "Ромео и Джульетта" Шекспира (1995, 2012), "Кьоджинские перепалки" Карло Гольдони (1997), "Шантеклер" Эдмона Ростана (2001), "Смешные деньги" Рэя Куни (2005), "Деньги" (2010) по пьесе "Не было ни гроша, да вдруг алтын" Александра Островского, "Кухня" Арнольда Уэскера ( 2014 ) и др.

В кино Константин Райкин дебютировал в маленькой роли в военной картине "Командир счастливой "Щуки" (1972). Широкую известность ему принесли главные роли в фильмах "Много шума из ничего" Самсона Самсонова (1973) и "Свой среди чужих, чужой среди своих" Никиты Михалкова (1974). Большой зрительский успех сопутствовал Райкину после главной роли в музыкальной ленте режиссера Владимира Воробьева "Труффальдино из Бергамо" (1976). Он также сыграл одну из главных ролей в музыкальном фильме "Остров погибших кораблей", снятом Евгением Гинзбургом в 1987 году. Драматический дар Константина Райкина и его мастерство перевоплощения проявились в картине "Тень, или Может быть, все обойдется" ( 1991 ), поставленном Михаилом Козаковым по пьесе Евгения Шварца, где актер исполнил две роли – Ученого и его Тени.

Он также снялся в фильмах "Комедия о Лисистрате" (1989), "Руанская дева по прозвищу Пышка" (1989), "Русский регтайм" (1993), "Стреляющие ангелы" (1993), "Простодушный" (1994). В 2002 году Райкин сыграл роль Пуаро в телевизионном сериале "Неудача Пуаро" режиссера Сергея Урсуляка.

В 2001-2013 годах Константин Райкин руководил курсом в Школе-студии МХАТ. В 2005 году состоялся первый выпуск студентов актерского факультета (курс Константина Райкина).

1 сентября 2013 года открыта Высшая школа сценических искусств Константина Райкина.

Творчество Константина Райкина было отмечено различными наградами. В 1992 году он был удостоен звания народного артиста РФ. Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV ( 2000 ) и III степеней ( 2010 ).

Является лауреатом Государственной премии РФ в области литературы и искусства 1995 2002 годов. Он был удостоен международной премии К.С. Станиславского (1998), премий "Золотая маска" (1995, 2000, 2003, 2008), "Хрустальная Турандот" (1995), "Чайка" (2004), "Триумф" (2008).

В ноябре 2011 года получил премию имени Георгия Товстоногова "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства".

В декабре 2016 года Ассоциация театральных критиков назвала Константина Райкина "Человеком года" с формулировкой "за смелость и бескомпромиссность в отстаивании свободы творчества".