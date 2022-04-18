16:29 18.04.2022 (обновлено: 16:49 18.04.2022)
Рособрнадзор выявил нарушения в работе Высшей школы сценических искусств
Рособрнадзор выявил нарушения в деятельности Высшей школы сценических искусств
Театр. Архивное фото
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Рособрнадзор выявил нарушения в деятельности Высшей школы сценических искусств и рассматривает вопрос об объявлении предостережения про недопустимость нарушения обязательных требований, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.
"Рособрнадзор выявил нарушения обязательных требований в деятельности Высшей школы сценических искусств. Проверка была проведена после коллективных обращений обучающихся вуза по вопросу возможных нарушений законодательства об образовании, допущенных руководством вуза при издании приказа о приостановлении ведения образовательной деятельности в образовательной организации. В настоящее время Рособрнадзор рассматривает вопрос об объявлении Высшей школе сценических искусств предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований", - говорится в сообщении.
Ранее студенты Высшей школы искусств направили в Рособрнадзор обращение против увольнения худрука школы народного артиста РФ Константина Райкина. Райкин подтвердил, что находится в процессе увольнения с должности художественного руководителя своей школы, поскольку "эта должность была упразднена ректором Анатолием Полянкиным". Студенты и преподаватели выступили против увольнения Райкина, подчеркнув, что без него школы вообще бы не существовало.
На ректора Театральной школы имени Райкина Анатолия Полянкина возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере по заявлению Райкина из-за хищения помещений фонда имени А.И. Райкина, в том числе, здания Высшей школы сценических искусств.