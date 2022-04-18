https://ria.ru/20220418/rosobrnadzor-1784141479.html

Рособрнадзор выявил нарушения в работе Высшей школы сценических искусств

Рособрнадзор выявил нарушения в работе Высшей школы сценических искусств - РИА Новости, 18.04.2022

Рособрнадзор выявил нарушения в работе Высшей школы сценических искусств

Рособрнадзор выявил нарушения в деятельности Высшей школы сценических искусств и рассматривает вопрос об объявлении предостережения про недопустимость нарушения РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T16:29

2022-04-18T16:29

2022-04-18T16:49

россия

культура

константин райкин

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

культура

театр

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Рособрнадзор выявил нарушения в деятельности Высшей школы сценических искусств и рассматривает вопрос об объявлении предостережения про недопустимость нарушения обязательных требований, сообщила пресс-служба Рособрнадзора."Рособрнадзор выявил нарушения обязательных требований в деятельности Высшей школы сценических искусств. Проверка была проведена после коллективных обращений обучающихся вуза по вопросу возможных нарушений законодательства об образовании, допущенных руководством вуза при издании приказа о приостановлении ведения образовательной деятельности в образовательной организации. В настоящее время Рособрнадзор рассматривает вопрос об объявлении Высшей школе сценических искусств предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований", - говорится в сообщении.Ранее студенты Высшей школы искусств направили в Рособрнадзор обращение против увольнения худрука школы народного артиста РФ Константина Райкина. Райкин подтвердил, что находится в процессе увольнения с должности художественного руководителя своей школы, поскольку "эта должность была упразднена ректором Анатолием Полянкиным". Студенты и преподаватели выступили против увольнения Райкина, подчеркнув, что без него школы вообще бы не существовало.На ректора Театральной школы имени Райкина Анатолия Полянкина возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере по заявлению Райкина из-за хищения помещений фонда имени А.И. Райкина, в том числе, здания Высшей школы сценических искусств.

https://ria.ru/20220413/raykin-1783363744.html

https://realty.ria.ru/20220418/raykin-1784077128.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, константин райкин, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), культура, театр