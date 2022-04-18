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Рособрнадзор выявил нарушения в работе Высшей школы сценических искусств - РИА Новости, 18.04.2022
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220418/rosobrnadzor-1784141479.html
Рособрнадзор выявил нарушения в работе Высшей школы сценических искусств
Рособрнадзор выявил нарушения в работе Высшей школы сценических искусств - РИА Новости, 18.04.2022
Рособрнадзор выявил нарушения в работе Высшей школы сценических искусств
Рособрнадзор выявил нарушения в деятельности Высшей школы сценических искусств и рассматривает вопрос об объявлении предостережения про недопустимость нарушения РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T16:29
2022-04-18T16:49
россия
культура
константин райкин
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
культура
театр
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Рособрнадзор выявил нарушения в деятельности Высшей школы сценических искусств и рассматривает вопрос об объявлении предостережения про недопустимость нарушения обязательных требований, сообщила пресс-служба Рособрнадзора."Рособрнадзор выявил нарушения обязательных требований в деятельности Высшей школы сценических искусств. Проверка была проведена после коллективных обращений обучающихся вуза по вопросу возможных нарушений законодательства об образовании, допущенных руководством вуза при издании приказа о приостановлении ведения образовательной деятельности в образовательной организации. В настоящее время Рособрнадзор рассматривает вопрос об объявлении Высшей школе сценических искусств предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований", - говорится в сообщении.Ранее студенты Высшей школы искусств направили в Рособрнадзор обращение против увольнения худрука школы народного артиста РФ Константина Райкина. Райкин подтвердил, что находится в процессе увольнения с должности художественного руководителя своей школы, поскольку "эта должность была упразднена ректором Анатолием Полянкиным". Студенты и преподаватели выступили против увольнения Райкина, подчеркнув, что без него школы вообще бы не существовало.На ректора Театральной школы имени Райкина Анатолия Полянкина возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере по заявлению Райкина из-за хищения помещений фонда имени А.И. Райкина, в том числе, здания Высшей школы сценических искусств.
https://ria.ru/20220413/raykin-1783363744.html
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россия, константин райкин, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), культура, театр
16:29 18.04.2022 (обновлено: 16:49 18.04.2022)
 
Рособрнадзор выявил нарушения в работе Высшей школы сценических искусств

Рособрнадзор выявил нарушения в деятельности Высшей школы сценических искусств

© Depositphotos / photosoupyТеатр
Театр - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© Depositphotos / photosoupy
Театр. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Рособрнадзор выявил нарушения в деятельности Высшей школы сценических искусств и рассматривает вопрос об объявлении предостережения про недопустимость нарушения обязательных требований, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.
"Рособрнадзор выявил нарушения обязательных требований в деятельности Высшей школы сценических искусств. Проверка была проведена после коллективных обращений обучающихся вуза по вопросу возможных нарушений законодательства об образовании, допущенных руководством вуза при издании приказа о приостановлении ведения образовательной деятельности в образовательной организации. В настоящее время Рособрнадзор рассматривает вопрос об объявлении Высшей школе сценических искусств предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований", - говорится в сообщении.
Председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
13 апреля, 17:00Культура
Калягин назвал увольнение Райкина из собственной школы анекдотом
Ранее студенты Высшей школы искусств направили в Рособрнадзор обращение против увольнения худрука школы народного артиста РФ Константина Райкина. Райкин подтвердил, что находится в процессе увольнения с должности художественного руководителя своей школы, поскольку "эта должность была упразднена ректором Анатолием Полянкиным". Студенты и преподаватели выступили против увольнения Райкина, подчеркнув, что без него школы вообще бы не существовало.
На ректора Театральной школы имени Райкина Анатолия Полянкина возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере по заявлению Райкина из-за хищения помещений фонда имени А.И. Райкина, в том числе, здания Высшей школы сценических искусств.
Анатолий Полянкин - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
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Ректор Школы Райкина отверг обвинения в афере с недвижимостью
 
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