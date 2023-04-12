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Власти Адыгеи и "Сатирикон" договорились о реализации совместных проектов
Власти Адыгеи и "Сатирикон" договорились о реализации совместных проектов - РИА Новости, 12.04.2023
Власти Адыгеи и "Сатирикон" договорились о реализации совместных проектов
Худрук театра "Сатирикон" Константин Райкин обсудил с властями Адыгеи перспективы гастролей в регионе и продвижения талантливой молодежи, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T16:26
2023-04-12T16:26
2023-04-12T16:26
республика адыгея
константин райкин
мурат кумпилов
театр "сатирикон" имени аркадия райкина
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МАЙКОП, 12 апр – РИА Новости. Худрук театра "Сатирикон" Константин Райкин обсудил с властями Адыгеи перспективы гастролей в регионе и продвижения талантливой молодежи, сообщает пресс-служба республиканского правительства.Райкин приехал в Адыгею с поэтическим моноспектаклем "Над балаганом небо…", на который он пригласил и главу республики Мурата Кумпилова. Во вторник актер и глава региона они обсудили перспективы реализации совместных творческих проектов."Артист рассказал о возможности организации целевого образовательного процесса для талантливых выпускников Адыгеи. С этой целью планируется создать студию в Высшей школе сценических искусств Константина Райкина. Также шла речь об организации гастрольных туров", - говорится в сообщении. Сегодня же Райкин встретится с творческими коллективами республики и студентами майкопского колледжа искусств.Кумпилов в свою очередь выразил заинтересованность в таком сотрудничестве. "Люди с удовольствием ходят в театр, другие учреждения культуры. Их деятельность у нас очень востребована. Для увеличения творческого потенциала наши коллективы участвуют в грантовых программах, помогает сегодня и Пушкинская карта. Безусловно, мы заинтересованы в сотрудничестве с Вами, что также повлияет на дальнейшее развитие театрального искусства в нашей республике", - отметил он, обращаясь к худруку "Сатирикона".
https://ria.ru/20230227/obrazovanie-1854781121.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
константин райкин, мурат кумпилов, театр "сатирикон" имени аркадия райкина
Республика Адыгея, Константин Райкин, Мурат Кумпилов, Театр "Сатирикон" имени Аркадия Райкина
МАЙКОП, 12 апр – РИА Новости. Худрук театра "Сатирикон" Константин Райкин обсудил с властями Адыгеи перспективы гастролей в регионе и продвижения талантливой молодежи, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Райкин приехал в Адыгею с поэтическим моноспектаклем "Над балаганом небо…", на который он пригласил и главу республики Мурата Кумпилова
. Во вторник актер и глава региона они обсудили перспективы реализации совместных творческих проектов.
"Артист рассказал о возможности организации целевого образовательного процесса для талантливых выпускников Адыгеи. С этой целью планируется создать студию в Высшей школе сценических искусств Константина Райкина. Также шла речь об организации гастрольных туров", - говорится в сообщении. Сегодня же Райкин встретится с творческими коллективами республики и студентами майкопского колледжа искусств.
«
"Надеюсь, что мы продолжим наше сотрудничество. Подумаем над гастролями, спектаклями, которые могут вписаться в пространство вашего театра. Было бы очень хорошо создать содружество и общение - творческое, деловое", – приводит пресс-служба слова артиста, сказанные в ходе встречи с главой Адыгеи.
Кумпилов в свою очередь выразил заинтересованность в таком сотрудничестве. "Люди с удовольствием ходят в театр, другие учреждения культуры. Их деятельность у нас очень востребована. Для увеличения творческого потенциала наши коллективы участвуют в грантовых программах, помогает сегодня и Пушкинская карта. Безусловно, мы заинтересованы в сотрудничестве с Вами, что также повлияет на дальнейшее развитие театрального искусства в нашей республике", - отметил он, обращаясь к худруку "Сатирикона".
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