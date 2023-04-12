https://ria.ru/20230412/proekty-1864820264.html

Власти Адыгеи и "Сатирикон" договорились о реализации совместных проектов

Власти Адыгеи и "Сатирикон" договорились о реализации совместных проектов - РИА Новости, 12.04.2023

Власти Адыгеи и "Сатирикон" договорились о реализации совместных проектов

Худрук театра "Сатирикон" Константин Райкин обсудил с властями Адыгеи перспективы гастролей в регионе и продвижения талантливой молодежи, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T16:26

2023-04-12T16:26

2023-04-12T16:26

республика адыгея

константин райкин

мурат кумпилов

театр "сатирикон" имени аркадия райкина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0c/1864819450_148:354:1653:1200_1920x0_80_0_0_af251034201b5aba89d0d9744a220bc0.jpg

МАЙКОП, 12 апр – РИА Новости. Худрук театра "Сатирикон" Константин Райкин обсудил с властями Адыгеи перспективы гастролей в регионе и продвижения талантливой молодежи, сообщает пресс-служба республиканского правительства.Райкин приехал в Адыгею с поэтическим моноспектаклем "Над балаганом небо…", на который он пригласил и главу республики Мурата Кумпилова. Во вторник актер и глава региона они обсудили перспективы реализации совместных творческих проектов."Артист рассказал о возможности организации целевого образовательного процесса для талантливых выпускников Адыгеи. С этой целью планируется создать студию в Высшей школе сценических искусств Константина Райкина. Также шла речь об организации гастрольных туров", - говорится в сообщении. Сегодня же Райкин встретится с творческими коллективами республики и студентами майкопского колледжа искусств.Кумпилов в свою очередь выразил заинтересованность в таком сотрудничестве. "Люди с удовольствием ходят в театр, другие учреждения культуры. Их деятельность у нас очень востребована. Для увеличения творческого потенциала наши коллективы участвуют в грантовых программах, помогает сегодня и Пушкинская карта. Безусловно, мы заинтересованы в сотрудничестве с Вами, что также повлияет на дальнейшее развитие театрального искусства в нашей республике", - отметил он, обращаясь к худруку "Сатирикона".

https://ria.ru/20230227/obrazovanie-1854781121.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

константин райкин, мурат кумпилов, театр "сатирикон" имени аркадия райкина