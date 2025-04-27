https://ria.ru/20250427/raykin-2013650316.html
Суд оштрафовал Райкина за несвоевременное предоставление данных в ПФР
Суд оштрафовал Райкина за несвоевременное предоставление данных в ПФР - РИА Новости, 27.04.2025
Суд оштрафовал Райкина за несвоевременное предоставление данных в ПФР
Московский суд оштрафовал ректора "Высшей школы сценических искусств" Константина Райкина из-за несвоевременного предоставления сведений в срок, установленный... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T06:19:00+03:00
2025-04-27T06:19:00+03:00
2025-04-27T07:06:00+03:00
россия
константин райкин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/63594/69/635946911_0:181:1924:1263_1920x0_80_0_0_6f7ad4ef5d5f413e56dd0c629f9a4017.jpg
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Московский суд оштрафовал ректора "Высшей школы сценических искусств" Константина Райкина из-за несвоевременного предоставления сведений в срок, установленный законодательством РФ об индивидуальном учете в системе обязательного пенсионного страхования, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Являясь ректором "Высшая школа сценических искусств"… не представил своевременно отчетность формы ЕФС-1… а представил ее с нарушением срока", - сказано в документах. В судебное заседание Райкин не явился. Уточняется, что он был извещен надлежащим образом о дате и времени заседания и не сообщал об уважительных причинах неявки. Сумма назначенного Райкину штрафа не уточняется. По пункту 1 статьи 15.33.2 КоАП РФ грозит штраф от 300 до 500 рублей.
https://ria.ru/20250420/shtraf-2012345059.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/63594/69/635946911_0:1:1924:1444_1920x0_80_0_0_a7ee8512a1181d7fb088b85f950d4e1c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, константин райкин, общество
Россия, Константин Райкин, Общество
Суд оштрафовал Райкина за несвоевременное предоставление данных в ПФР
Московский суд оштрафовал ректора Высшей школы сценических искусств Райкина