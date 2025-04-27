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Суд оштрафовал Райкина за несвоевременное предоставление данных в ПФР - РИА Новости, 27.04.2025
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06:19 27.04.2025 (обновлено: 07:06 27.04.2025)
https://ria.ru/20250427/raykin-2013650316.html
Суд оштрафовал Райкина за несвоевременное предоставление данных в ПФР
Суд оштрафовал Райкина за несвоевременное предоставление данных в ПФР - РИА Новости, 27.04.2025
Суд оштрафовал Райкина за несвоевременное предоставление данных в ПФР
Московский суд оштрафовал ректора "Высшей школы сценических искусств" Константина Райкина из-за несвоевременного предоставления сведений в срок, установленный... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T06:19:00+03:00
2025-04-27T07:06:00+03:00
россия
константин райкин
общество
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Московский суд оштрафовал ректора "Высшей школы сценических искусств" Константина Райкина из-за несвоевременного предоставления сведений в срок, установленный законодательством РФ об индивидуальном учете в системе обязательного пенсионного страхования, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Являясь ректором "Высшая школа сценических искусств"… не представил своевременно отчетность формы ЕФС-1… а представил ее с нарушением срока", - сказано в документах. В судебное заседание Райкин не явился. Уточняется, что он был извещен надлежащим образом о дате и времени заседания и не сообщал об уважительных причинах неявки. Сумма назначенного Райкину штрафа не уточняется. По пункту 1 статьи 15.33.2 КоАП РФ грозит штраф от 300 до 500 рублей.
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россия, константин райкин, общество
Россия, Константин Райкин, Общество
Суд оштрафовал Райкина за несвоевременное предоставление данных в ПФР

Московский суд оштрафовал ректора Высшей школы сценических искусств Райкина

© Фото : предоставлено пресс-службой Центрального Дома актераКонстантин Райкин
Константин Райкин - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой Центрального Дома актера
Константин Райкин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Московский суд оштрафовал ректора "Высшей школы сценических искусств" Константина Райкина из-за несвоевременного предоставления сведений в срок, установленный законодательством РФ об индивидуальном учете в системе обязательного пенсионного страхования, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Являясь ректором "Высшая школа сценических искусств"… не представил своевременно отчетность формы ЕФС-1… а представил ее с нарушением срока", - сказано в документах.
В судебное заседание Райкин не явился. Уточняется, что он был извещен надлежащим образом о дате и времени заседания и не сообщал об уважительных причинах неявки.
Сумма назначенного Райкину штрафа не уточняется. По пункту 1 статьи 15.33.2 КоАП РФ грозит штраф от 300 до 500 рублей.
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РоссияКонстантин РайкинОбщество
 
 
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