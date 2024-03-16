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Райкин назвал Ширвиндта человеком фантастического остроумия - РИА Новости, 16.03.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:40 16.03.2024
https://ria.ru/20240316/shirvindt-1933516362.html
Райкин назвал Ширвиндта человеком фантастического остроумия
Райкин назвал Ширвиндта человеком фантастического остроумия - РИА Новости, 16.03.2024
Райкин назвал Ширвиндта человеком фантастического остроумия
Художественный руководитель театра "Сатирикон" Константин Райкин, вспоминая народного артиста России Александра Ширвиндта, назвал его человеком редчайшего... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T16:40
2024-03-16T16:40
культура
россия
москва
александр ширвиндт
анатолий эфрос
константин райкин
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Художественный руководитель театра "Сатирикон" Константин Райкин, вспоминая народного артиста России Александра Ширвиндта, назвал его человеком редчайшего фантастического остроумия и особого дара элегантности. Народный артист РФ, президент Театра Сатиры Александр Ширвиндт скончался в пятницу в возрасте 89 лет. "Умер Александр Анатольевич Ширвиндт. Очень близкий человек. Мой старший товарищ, мой педагог, один из моих любимцев, порядочнейший человек, уникальный артист. Человек редчайшего фантастического остроумия и какого-то особого дара элегантности, особого аристократизма поведения, особой изысканности и таланта себя вести, импровизировать и выходить элегантнейшим образом из самых сложных ситуаций. Он никогда не терял достоинства, причем, это никогда не переходило в высокомерие. И бывал с разными людьми одинаково радушным, позитивным, добросердечным, без панибратства. С максимально высокими представителями власти он сохранял достоинство, юмор, какую-то иногда даже рискованную простоту общения", - написал Райкин в сообщении, опубликованном на сайте театра. Он отметил, что Ширвиндт "совершенно победительно" ставил водевили в Щукинском училище – старомодный и забытый театральный жанр у него получался современно и лихо. Среди запоминающихся ролей Райкин выделил работы в спектаклях Анатолия Эфроса "Счастливые дни несчастливого человека", "Снимается кино", роль Графа Альмавиву в "Женитьбе Фигаро" Валентина Плучека. "Как это было прекрасно, талантливо и магнетически обаятельно", - добавил артист. По словам Райкина, он гордится тем, что Ширвиндт к нему очень хорошо относился. "И, вообще, вспоминать о нём невозможно без улыбки и какого-то очень светлого и смешливого ощущения, потому что он невероятно остроумный человек, это какой-то божественный дар. Царствие ему небесное! Я потерял очень близкого человека, и весь наш театр был влюблен в него. Заменить его невозможно никем, это невосполнимая огромная потеря в нашей жизни", - заключил Райкин. Александр Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве. После окончания Щукинского театрального училища в 1956 году был принят в труппу Театра имени Ленинского комсомола (ныне "Ленком Марка Захарова"). Ширвиндт с 1970 года служил в Театре Сатиры, в период с 2000 по 2021 год был художественным руководителем театра, в 2021 году стал его президентом. Кроме того, актер преподавал в Театральном институте имени Щукина. Ширвиндт широко известен по своим ролям в кино, среди которых такие картины как "Ирония судьбы или с легким паром!", "Трое в лодке не считая собаки", "Принцесса цирка" и другие.
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россия, москва, александр ширвиндт, анатолий эфрос, константин райкин
Культура, Россия, Москва, Александр Ширвиндт, Анатолий Эфрос, Константин Райкин
Райкин назвал Ширвиндта человеком фантастического остроумия

Константин Райкин: Ширвиндт был человеком редчайшего фантастического остроумия

© Фото : соцсети ФК "Торпедо"Александр Ширвиндт
Александр Ширвиндт - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© Фото : соцсети ФК "Торпедо"
Александр Ширвиндт. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Художественный руководитель театра "Сатирикон" Константин Райкин, вспоминая народного артиста России Александра Ширвиндта, назвал его человеком редчайшего фантастического остроумия и особого дара элегантности.
Народный артист РФ, президент Театра Сатиры Александр Ширвиндт скончался в пятницу в возрасте 89 лет.
«
"Умер Александр Анатольевич Ширвиндт. Очень близкий человек. Мой старший товарищ, мой педагог, один из моих любимцев, порядочнейший человек, уникальный артист. Человек редчайшего фантастического остроумия и какого-то особого дара элегантности, особого аристократизма поведения, особой изысканности и таланта себя вести, импровизировать и выходить элегантнейшим образом из самых сложных ситуаций. Он никогда не терял достоинства, причем, это никогда не переходило в высокомерие. И бывал с разными людьми одинаково радушным, позитивным, добросердечным, без панибратства. С максимально высокими представителями власти он сохранял достоинство, юмор, какую-то иногда даже рискованную простоту общения", - написал Райкин в сообщении, опубликованном на сайте театра.
Он отметил, что Ширвиндт "совершенно победительно" ставил водевили в Щукинском училище – старомодный и забытый театральный жанр у него получался современно и лихо. Среди запоминающихся ролей Райкин выделил работы в спектаклях Анатолия Эфроса "Счастливые дни несчастливого человека", "Снимается кино", роль Графа Альмавиву в "Женитьбе Фигаро" Валентина Плучека. "Как это было прекрасно, талантливо и магнетически обаятельно", - добавил артист.
По словам Райкина, он гордится тем, что Ширвиндт к нему очень хорошо относился.
«
"И, вообще, вспоминать о нём невозможно без улыбки и какого-то очень светлого и смешливого ощущения, потому что он невероятно остроумный человек, это какой-то божественный дар. Царствие ему небесное! Я потерял очень близкого человека, и весь наш театр был влюблен в него. Заменить его невозможно никем, это невосполнимая огромная потеря в нашей жизни", - заключил Райкин.
Александр Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве. После окончания Щукинского театрального училища в 1956 году был принят в труппу Театра имени Ленинского комсомола (ныне "Ленком Марка Захарова"). Ширвиндт с 1970 года служил в Театре Сатиры, в период с 2000 по 2021 год был художественным руководителем театра, в 2021 году стал его президентом. Кроме того, актер преподавал в Театральном институте имени Щукина. Ширвиндт широко известен по своим ролям в кино, среди которых такие картины как "Ирония судьбы или с легким паром!", "Трое в лодке не считая собаки", "Принцесса цирка" и другие.
Народный артист России, президент Театра сатиры Александр Ширвиндт - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
Биография Александра Ширвиндта
15 марта, 21:31
 
КультураРоссияМоскваАлександр ШирвиндтАнатолий ЭфросКонстантин Райкин
 
 
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