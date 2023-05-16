https://ria.ru/20230516/vystavki-1871902248.html

Не только Ельцин Центр: как современные выставки извращают наши ценности

Не только Ельцин Центр: как современные выставки извращают наши ценности - РИА Новости, 16.05.2023

Не только Ельцин Центр: как современные выставки извращают наши ценности

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина призвала усовершенствовать процедуру закрытия нарушающих закон выставок, если возникла такая необходимость... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T08:00

2023-05-16T08:00

2023-05-16T09:51

культура

константин райкин

никита михалков

сергей михалков

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости, Юлия Зачетова. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина призвала усовершенствовать процедуру закрытия нарушающих закон выставок, если возникла такая необходимость. Новые обсуждения сомнительных экспозиций спровоцировало высказывание Никиты Михалкова об уместности Ельцин Центра.Ускорить процесс: как поступать с выставкамиИногда экспозиции закрывались, потому что активисты нападали на музеи с неугодной им экспозицией. Мизулина подчеркнула, что ни в коем случае не одобряет погромы выставок.Глава Лиги безопасного интернета подчеркивает, что проблемы возникают и с концертами, и другими мероприятиями.Сейчас все разбирательства в таких случаях подразумевают экспертизу и судебную процедуру, что не позволяет закрыть мероприятия, нарушающие общественные нормы, в короткие сроки. Надо усовершенствовать это в соответствии с указом президента о защите традиционных ценностей, подчеркнула эксперт. Министерство культуры должно уделять подобным прецедентам особое внимание.Ельцин Центр: святые 90-е и пропаганда нетрадиционных ценностейРежиссер, председатель Союза кинематографистов Никита Михалков высказался за закрытие уральского Ельцин Центра.Михалков добавил, что вовсе не против музея первого президента — но не такого, где искажают историю.О закрытии или реформировании "Ельцин Центра" говорят давно. Там считают себя приверженцами "общечеловеческих ценностей и либеральных идеалов, среди которых на первом месте — уважение к людям разных взглядов, рас и сексуальной ориентации". Но этому постоянно сопутствуют скандалы.Так, в 2021-м основатель группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов со сцены обвинил это учреждение в пропаганде ЛГБТ+. Здесь же произошел инцидент с "пририсовыванием" глаз картине "Три фигуры" Анны Лепорской — охранник, который это сделал, оказался психически нездоров.Третьяковка: Мадонна без головыИскусство середины XX века воспринимается как классика и в целом не должно вызывать споров. Однако в начале этого года в Третьяковской галерее на Крымском Валу возникли проблемы, связанные с экспозицией, посвященной именно этому периоду.Посетители обвинили организаторов в создании депрессивной атмосферы.В работах скульптора Александра Бурганова и художницы Натальи Нестеровой зрители увидели оскорбление чувств верующих. В цикле "Тайная вечеря" из 13 полотен, по мнению гостей музея, невозможно понять, кто из апостолов — Иуда. Кроме того, скульптуру "Пьета" Александра Бурганова сочли сатанинской, потому что у нее нет головы.Автор произведения сказал, что "безголовость" Богоматери — это аллегория скорби и отчаяния после распятия сына. И уверял, что никаких сатанинских мотивов у него не было. Разбираться в том, насколько работы богохульственные, пришлось Министерству культуры, куда поступили жалобы.Выставка Джока Стерджеса: пропаганда педофилииНа выставке "Джок Стерджес. Без смущения", открывшейся в Центре фотографии братьев Люмьер в 2016-м, было 40 крупноформатных снимков американского фотохудожника, который снимал семьи нудистов Франции, Северной Калифорнии и Ирландии — не только взрослых, но и детей.Сенатор Елена Мизулина и детский омбудсмен Анна Кузнецова обратились в Генпрокуратуру с требованием проверить экспозицию на предмет пропаганды педофилии. Выставку закрыли, но в декабре 2017-го она открылась снова, причем организаторы рассказывали зрителям историю скандала.Ряд российских деятелей культуры заступился за экспозицию и Стерджеса.Руководитель театра "Сатирикон" Константин Райкин призвал общественных активистов терпимее относиться к современному искусству.Галеристка Айдан Салахова и продюсер Алексей Боков запустили флешмоб в защиту выставки."Запретное искусство": границы допустимогоВыставку "Запретное искусство" организовал в 2007-м Сахаровский центр*. Куратором выступил искусствовед Андрей Ерофеев, работавший тогда в Третьяковской галерее.В экспозиции были произведения, запрещенные к экспонированию в московских музеях и галереях в 2006 году: работы Вячеслава Сысоева, Александра Косолапова, Александра Савко, Вагрича Бахчаняна, арт-группы "Синие носы", Вячеслава Мизина, Авдея Тер-Оганьяна, Леонида Сокова, Ильи Кабакова, Михаила Рогинского, группы ПГ. Все экспонаты скрывала перегородка — их надо было рассматривать через отверстия.Применялась обсценная лексика, были антирелигиозные выпады — на одной картине вместо Христа был изображен Микки-Маус, на другой — Иисус с партийными коммунистическими лозунгами.Экспозиция подверглась критике религиозных организаций. Ерофеева уволили из Третьяковки, возбудили уголовное дело за разжигание религиозной розни, закончившееся обвинительным приговором суда."Осторожно, религия": классика скандалаВыставка "Осторожно, религия!", посвященная переосмыслению современными творцами темы икон, открылась 14 января 2003-го в Сахаровском центре, но уже 18 января шестеро верующих, чьи религиозные чувства были оскорблены, разгромили экспонаты. Их задержали, потом отпустили.Двадцать восьмого марта 2005-го Таганский суд Москвы признал организаторов выставки — директора Юрия Самодурова и сотрудницу Сахаровского центра Людмилу Василовскую виновными в разжигании национальной и религиозной вражды. Самодуров и Василовская подали жалобу в Европейский суд по правам человека, заявив, что не хотели никого оскорблять.* Некоммерческая организация, выполняющая функции иностранного агента.

https://ria.ru/20230514/evrovidenie-1871293287.html

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Татьяна Рыжкова

Татьяна Рыжкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Рыжкова

константин райкин, никита михалков, сергей михалков