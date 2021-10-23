https://ria.ru/20211023/samoylov-1755941254.html
Основатель "Агаты Кристи" разнес "Ельцин Центр" во время концерта
Основатель "Агаты Кристи" Самойлов раскритиковал "Ельцин Центр" со сцены - РИА Новости, 23.10.2021
Основатель "Агаты Кристи" разнес "Ельцин Центр" во время концерта
Лидер группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов в жесткой форме раскритиковал деятельность "Ельцин Центра" во время фестиваля "Ночь музыки", при этом концерт... РИА Новости, 23.10.2021
2021-10-23T14:23
2021-10-23T14:23
2021-10-23T14:36
шоубиз
вадим самойлов
ельцин центр
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Лидер группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов в жесткой форме раскритиковал деятельность "Ельцин Центра" во время фестиваля "Ночь музыки", при этом концерт проходил в самом учреждении. Об этом пишет портал e1.ru."Привет, "Ельцин Центр", мы вас ***. Вы нам тут площадки предоставляете, но мы знаем, чем вы здесь занимаетесь, вы занимаетесь контрпропагандой", — заявил музыкант со сцены, после чего так же нелестно высказался о представителях ЛГБТ.Как утверждает издание, после слов певца некоторые посетители стали покидать зал.Позже Самойлов извинился за использование матерных слов во время речи, однако не стал отказываться от заявления."Да, "Ельцин Центр" действительно является центром антигосударственной пропаганды и пропагандирует радикальные либеральные ценности. Вся метафора о том, что до Бориса Николаевича Россия была темной, а он пришел, и она стала светлой", — пояснил музыкант в беседе с "Газетой.ru".Самойлов рассказал, что считает 90-е годы временем разрушения государства и предательством элиты.
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вадим самойлов, ельцин центр, россия
14:23 23.10.2021 (обновлено: 14:36 23.10.2021)
Основатель "Агаты Кристи" Самойлов раскритиковал "Ельцин Центр" со сцены
Основатель "Агаты Кристи" Вадим Самойлов раскритиковал Ельцин Центр во время концерта
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости.
Лидер группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов в жесткой форме раскритиковал деятельность "Ельцин Центра" во время фестиваля "Ночь музыки", при этом концерт проходил в самом учреждении. Об этом пишет портал e1.ru
.
"Привет, "Ельцин Центр", мы вас ***. Вы нам тут площадки предоставляете, но мы знаем, чем вы здесь занимаетесь, вы занимаетесь контрпропагандой", — заявил музыкант со сцены, после чего так же нелестно высказался о представителях ЛГБТ.
Как утверждает издание, после слов певца некоторые посетители стали покидать зал.
Позже Самойлов извинился за использование матерных слов во время речи, однако не стал отказываться от заявления.
"Да, "Ельцин Центр" действительно является центром антигосударственной пропаганды и пропагандирует радикальные либеральные ценности. Вся метафора о том, что до Бориса Николаевича Россия была темной, а он пришел, и она стала светлой", — пояснил музыкант в беседе с "Газетой.ru
".
Самойлов рассказал, что считает 90-е годы временем разрушения государства и предательством элиты.