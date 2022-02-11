https://ria.ru/20220211/leporskaya-1772265079.html

Охранник объяснил, почему пририсовал глаза фигурам на картине Лепорской

Охранник объяснил, почему пририсовал глаза фигурам на картине Лепорской - РИА Новости, 11.02.2022

Охранник объяснил, почему пририсовал глаза фигурам на картине Лепорской

Охранник Александр Васильев объяснил, почему пририсовал глаза фигурам на картине Лепорской на выставке "Мир как беспредметность. Рождение нового искусства" в... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T14:31

2022-02-11T14:31

2022-02-11T15:13

культура

новости культуры

ельцин центр

третьяковская галерея

русский музей

казимир малевич

выставки

музеи

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0e/1767810545_0:9:2560:1449_1920x0_80_0_0_94107b792a668e8d381eb1a68d0955a0.jpg

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Охранник Александр Васильев объяснил, почему пририсовал глаза фигурам на картине Лепорской на выставке "Мир как беспредметность. Рождение нового искусства" в "Ельцин Центре". Об этом он рассказал в журналистам Е1. По его словам, на выставке он оказался в первый день работы в музее. Картины ему не очень понравились, потому "оставляли тяжелое впечатление". "Старался мимо (полотен, — Прим. ред.) пройти, не глядя. Наблюдал, как люди реагируют, и вот смотрю: стоят ребятишки лет 16–17, обсуждают, почему нет глаз, рта, никакой красоты! В компании были девчонки, они и попросили меня: "Нарисуйте глаза, вы ведь тут работаете". Я их спросил: "Это ваши работы?" Они: "Да". Дали мне ручку. Я нарисовал глаза. Я думал, это просто их детские рисунки!", — уверяет Васильев. Со смены Александр ушел пораньше, так как у него разболелась голова. Когда через несколько дней к нему приехала полиция, то он не сразу понял, в чем его обвиняют. Уже в участке выяснилось, что в объектив камеры наблюдения не попала компания подростков, которая, как говорит Васильев, попросила его подрисовать глаза фигурам. По информации Е1, 63-летний Васильев — ветеран первой Чеченской войны и награжден медалью "За отвагу". Александр плохо помнит бой, за сражение в котором был награжден. Он был старшим лейтенантом. "... из 36 человек в его отряде в живых осталось четверо. Его самого тяжело ранило: пробило голову, легкие, пулями изрешетило всё тело. Его привезли в госпиталь в Москву, врачи говорили тогда: "Не жилец". А он выжил", — пишут в E1. Мужчину комиссовали и дали третью группу инвалидности. Ему тогда было 37 лет. Как пишет Е1, контузия сказалась на его физическом и психическом здоровье. После службы в армии он работал в охранных компаниях. Его первая жена умерла. Единственного сына убили в 2014 году. Ранее против него возбуждалось уголовное дело. Он угрожал незнакомой женщине в уличном конфликте, и она написала на него заявление. Сейчас Васильев живет со второй супругой. Она врач и работает в красной зоне. В середине января газета The Art Newspaper Russia сообщила, что "неизвестный пририсовал шариковой ручкой глазки на абстрактных лицах двух фигур" работы Анны Лепорской "Три фигуры" (1932–1934). Картина входит в коллекцию Государственной Третьяковской галереи.Стоимость реставрационных работ оценили в 250 тысяч рублей. Полотно было застраховано перед оправкой на выставку на 74,9 миллионов рублей."Ельцин Центр" обращался с заявлением в полицию, но "в возбуждении уголовного дела было отказано из-за незначительной суммы ущерба, нанесенного произведению искусства". Однако впоследствии дело о вандализме все же было возбуждено. Анна Лепорская (1900 — 1982) была ученицей Казимира Малевича и супругой художника Николая Суетина. Ее работы входят в собрание не только Третьяковской галереи, но и Русского музея.

https://ria.ru/20220204/avangard-1770882400.html

https://ria.ru/20220209/muzey-1771719731.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости культуры, ельцин центр, третьяковская галерея, русский музей, казимир малевич, выставки, музеи