Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220211/leporskaya-1772265079.html
Охранник объяснил, почему пририсовал глаза фигурам на картине Лепорской
Охранник объяснил, почему пририсовал глаза фигурам на картине Лепорской - РИА Новости, 11.02.2022
Охранник объяснил, почему пририсовал глаза фигурам на картине Лепорской
Охранник Александр Васильев объяснил, почему пририсовал глаза фигурам на картине Лепорской на выставке "Мир как беспредметность. Рождение нового искусства" в... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T14:31
2022-02-11T15:13
культура
новости культуры
ельцин центр
третьяковская галерея
русский музей
казимир малевич
выставки
музеи
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0e/1767810545_0:9:2560:1449_1920x0_80_0_0_94107b792a668e8d381eb1a68d0955a0.jpg
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Охранник Александр Васильев объяснил, почему пририсовал глаза фигурам на картине Лепорской на выставке "Мир как беспредметность. Рождение нового искусства" в "Ельцин Центре". Об этом он рассказал в журналистам Е1. По его словам, на выставке он оказался в первый день работы в музее. Картины ему не очень понравились, потому "оставляли тяжелое впечатление". "Старался мимо (полотен, — Прим. ред.) пройти, не глядя. Наблюдал, как люди реагируют, и вот смотрю: стоят ребятишки лет 16–17, обсуждают, почему нет глаз, рта, никакой красоты! В компании были девчонки, они и попросили меня: "Нарисуйте глаза, вы ведь тут работаете". Я их спросил: "Это ваши работы?" Они: "Да". Дали мне ручку. Я нарисовал глаза. Я думал, это просто их детские рисунки!", — уверяет Васильев. Со смены Александр ушел пораньше, так как у него разболелась голова. Когда через несколько дней к нему приехала полиция, то он не сразу понял, в чем его обвиняют. Уже в участке выяснилось, что в объектив камеры наблюдения не попала компания подростков, которая, как говорит Васильев, попросила его подрисовать глаза фигурам. По информации Е1, 63-летний Васильев — ветеран первой Чеченской войны и награжден медалью "За отвагу". Александр плохо помнит бой, за сражение в котором был награжден. Он был старшим лейтенантом. "... из 36 человек в его отряде в живых осталось четверо. Его самого тяжело ранило: пробило голову, легкие, пулями изрешетило всё тело. Его привезли в госпиталь в Москву, врачи говорили тогда: "Не жилец". А он выжил", — пишут в E1. Мужчину комиссовали и дали третью группу инвалидности. Ему тогда было 37 лет. Как пишет Е1, контузия сказалась на его физическом и психическом здоровье. После службы в армии он работал в охранных компаниях. Его первая жена умерла. Единственного сына убили в 2014 году. Ранее против него возбуждалось уголовное дело. Он угрожал незнакомой женщине в уличном конфликте, и она написала на него заявление. Сейчас Васильев живет со второй супругой. Она врач и работает в красной зоне. В середине января газета The Art Newspaper Russia сообщила, что "неизвестный пририсовал шариковой ручкой глазки на абстрактных лицах двух фигур" работы Анны Лепорской "Три фигуры" (1932–1934). Картина входит в коллекцию Государственной Третьяковской галереи.Стоимость реставрационных работ оценили в 250 тысяч рублей. Полотно было застраховано перед оправкой на выставку на 74,9 миллионов рублей."Ельцин Центр" обращался с заявлением в полицию, но "в возбуждении уголовного дела было отказано из-за незначительной суммы ущерба, нанесенного произведению искусства". Однако впоследствии дело о вандализме все же было возбуждено. Анна Лепорская (1900 — 1982) была ученицей Казимира Малевича и супругой художника Николая Суетина. Ее работы входят в собрание не только Третьяковской галереи, но и Русского музея.
https://ria.ru/20220204/avangard-1770882400.html
https://ria.ru/20220209/muzey-1771719731.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0e/1767810545_204:0:2480:1707_1920x0_80_0_0_bfd35a891523ca5363ccc9369b8c6063.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, ельцин центр, третьяковская галерея, русский музей, казимир малевич, выставки, музеи
14:31 11.02.2022 (обновлено: 15:13 11.02.2022)
 
Охранник объяснил, почему пририсовал глаза фигурам на картине Лепорской

Охранник объяснил, почему пририсовал глаза фигурам на картине Лепорской в "Ельцин Центре"

© Фото : Александр Мехоношин/Пресс-служба Ельцин ЦентраКартина Анны Лепорской "Три фигуры" в Ельцин-центре
Картина Анны Лепорской Три фигуры в Ельцин-центре - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© Фото : Александр Мехоношин/Пресс-служба Ельцин Центра
Картина Анны Лепорской "Три фигуры" в Ельцин-центре. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Охранник Александр Васильев объяснил, почему пририсовал глаза фигурам на картине Лепорской на выставке "Мир как беспредметность. Рождение нового искусства" в "Ельцин Центре". Об этом он рассказал в журналистам Е1.
По его словам, на выставке он оказался в первый день работы в музее. Картины ему не очень понравились, потому "оставляли тяжелое впечатление".
"Старался мимо (полотен, — Прим. ред.) пройти, не глядя. Наблюдал, как люди реагируют, и вот смотрю: стоят ребятишки лет 16–17, обсуждают, почему нет глаз, рта, никакой красоты! В компании были девчонки, они и попросили меня: "Нарисуйте глаза, вы ведь тут работаете". Я их спросил: "Это ваши работы?" Они: "Да". Дали мне ручку. Я нарисовал глаза. Я думал, это просто их детские рисунки!", — уверяет Васильев.
Со смены Александр ушел пораньше, так как у него разболелась голова. Когда через несколько дней к нему приехала полиция, то он не сразу понял, в чем его обвиняют. Уже в участке выяснилось, что в объектив камеры наблюдения не попала компания подростков, которая, как говорит Васильев, попросила его подрисовать глаза фигурам.
"Я бы никогда не полез в чужие картины без спроса. Зачем чужое портить? Если бы я знал, что это не детские работы тех ребят! Что картины привезли из Москвы и они столько стоят!.. Что я наделал!" — переживает мужчина.
Картина Анны Лепорской "Три фигуры"
Картина Анны Лепорской Три фигуры
Картина Анны Лепорской "Три фигуры"
По информации Е1, 63-летний Васильев — ветеран первой Чеченской войны и награжден медалью "За отвагу". Александр плохо помнит бой, за сражение в котором был награжден. Он был старшим лейтенантом.
"... из 36 человек в его отряде в живых осталось четверо. Его самого тяжело ранило: пробило голову, легкие, пулями изрешетило всё тело. Его привезли в госпиталь в Москву, врачи говорили тогда: "Не жилец". А он выжил", — пишут в E1.
Мужчину комиссовали и дали третью группу инвалидности. Ему тогда было 37 лет. Как пишет Е1, контузия сказалась на его физическом и психическом здоровье. После службы в армии он работал в охранных компаниях.
Его первая жена умерла. Единственного сына убили в 2014 году.
Ранее против него возбуждалось уголовное дело. Он угрожал незнакомой женщине в уличном конфликте, и она написала на него заявление.
Сейчас Васильев живет со второй супругой. Она врач и работает в красной зоне.
Посетители на выставке Авангард: на телеге в XXI век и спецпроект Искусство перевозки искусства в пространстве Музея русского импрессионизма - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
4 февраля, 08:00Культура
Сто лет сибирской ссылки. Забытые шедевры авангарда вернулись в Москву
В середине января газета The Art Newspaper Russia сообщила, что "неизвестный пририсовал шариковой ручкой глазки на абстрактных лицах двух фигур" работы Анны Лепорской "Три фигуры" (1932–1934). Картина входит в коллекцию Государственной Третьяковской галереи.
Стоимость реставрационных работ оценили в 250 тысяч рублей. Полотно было застраховано перед оправкой на выставку на 74,9 миллионов рублей.
"Ельцин Центр" обращался с заявлением в полицию, но "в возбуждении уголовного дела было отказано из-за незначительной суммы ущерба, нанесенного произведению искусства". Однако впоследствии дело о вандализме все же было возбуждено.
Анна Лепорская (1900 — 1982) была ученицей Казимира Малевича и супругой художника Николая Суетина. Ее работы входят в собрание не только Третьяковской галереи, но и Русского музея.
Государственный исторический музей - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
9 февраля, 08:00Культура
Алексей Левыкин рассказал, как Исторический музей отпразднует юбилейный год
 
КультураНовости культурыЕльцин центрТретьяковская галереяРусский музейКазимир МалевичВыставкиМузеи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала