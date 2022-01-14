Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220114/leporskaya-1767817502.html
"Ельцин Центр": ущерб от нарисованных глаз на картине Лепорской устраним
"Ельцин Центр": ущерб от нарисованных глаз на картине Лепорской устраним - РИА Новости, 14.01.2022
"Ельцин Центр": ущерб от нарисованных глаз на картине Лепорской устраним
В Ельцин Центре прокомментировали акт вандализма, произошедший на выставке "Мир как беспредметность. Рождение нового искусства", сообщает пресс-служба. РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T13:47
2022-01-14T13:47
культура
живопись
выставки
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0e/1767810545_0:9:2560:1449_1920x0_80_0_0_94107b792a668e8d381eb1a68d0955a0.jpg
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. В Ельцин Центре прокомментировали акт вандализма, произошедший на выставке "Мир как беспредметность. Рождение нового искусства", сообщает пресс-служба. "Работа уже на следующий день была осмотрена реставратором Государственной Третьяковской галереи и отправлена специализированной компанией в Москву. Картина реставрируется, ущерб по оценкам эксперта устраним без последствий для произведения искусства. Страховая компания уже осуществила выплаты Государственной Третьяковской галерее, основанные на результатах обследования картины и расчетах реставрационных работ, утвержденных реставрационным советом музея", — комментирует случившееся пресс-служба.Раннее газета The Art Newspaper Russia сообщила, что "неизвестный пририсовал шариковой ручкой глазки на абстрактных лицах двух фигур" работы Анны Лепорской "Три фигуры" (1932–1934). Картина входит в коллекцию Государственной Третьяковской галереи.По данным The Art Newspaper Russia, стоимость реставрационных работ составит 250 тысяч рублей. Полотно застраховали перед оправкой на выставку на 74,9 миллионов рублей. В пресс-службе Ельцин Центра также объяснили, что не комментировали "ситуацию по горячим следам, поскольку шло внутреннее расследование инцидента, взаимодействие с правоохранительными органами, подтверждение страхового случая".Ельцин Центр обращался с заявлением в полицию, но "в возбуждении уголовного дела было отказано из-за незначительной суммы ущерба, нанесенного произведению искусства". В Ельцин Центре подчеркнули, что сотрудники музея "к совершению акта вандализма в Арт-галерее не причастны". Учреждение также готово "передать всю собранную в результате внутреннего расследования информацию, включающую записи с видеокамер, в правоохранительные органы". Информации о том, кто и почему повредил картину, пока нет, пишет The Art Newspaper Russia. Анна Лепорская (1900 — 1982) была ученицей Казимира Малевича и супругой художника Николая Суетина. Ее работы входят в собрание не только Третьяковской галереи, но и Русского музея.
https://ria.ru/20211218/vystavka-1764358704.html
https://ria.ru/20200918/avangard-1577413437.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0e/1767810545_204:0:2480:1707_1920x0_80_0_0_bfd35a891523ca5363ccc9369b8c6063.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
живопись, выставки, новости культуры
13:47 14.01.2022
 
"Ельцин Центр": ущерб от нарисованных глаз на картине Лепорской устраним

"Ельцин Центр": ущерб от нарисованных глаз на картине Лепорской устраним

© Фото : Александр Мехоношин/Пресс-служба Ельцин ЦентраКартина Анны Лепорской "Три фигуры" в Ельцин-центре
Картина Анны Лепорской Три фигуры в Ельцин-центре - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© Фото : Александр Мехоношин/Пресс-служба Ельцин Центра
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. В Ельцин Центре прокомментировали акт вандализма, произошедший на выставке "Мир как беспредметность. Рождение нового искусства", сообщает пресс-служба.
"Работа уже на следующий день была осмотрена реставратором Государственной Третьяковской галереи и отправлена специализированной компанией в Москву. Картина реставрируется, ущерб по оценкам эксперта устраним без последствий для произведения искусства. Страховая компания уже осуществила выплаты Государственной Третьяковской галерее, основанные на результатах обследования картины и расчетах реставрационных работ, утвержденных реставрационным советом музея", — комментирует случившееся пресс-служба.
Раннее газета The Art Newspaper Russia сообщила, что "неизвестный пририсовал шариковой ручкой глазки на абстрактных лицах двух фигур" работы Анны Лепорской "Три фигуры" (1932–1934). Картина входит в коллекцию Государственной Третьяковской галереи.
По данным The Art Newspaper Russia, стоимость реставрационных работ составит 250 тысяч рублей. Полотно застраховали перед оправкой на выставку на 74,9 миллионов рублей.
Картина Казимира Малевича Косарь (1911-1912 г.), представленная на выставке Азбука шедевра в музее Новый Иерусалим в Московской области. - РИА Новости, 1920, 18.12.2021
18 декабря 2021, 12:15Культура
Выставка шедевров Малевича, Кустодиева и Брюллова открылась в Подмосковье
В пресс-службе Ельцин Центра также объяснили, что не комментировали "ситуацию по горячим следам, поскольку шло внутреннее расследование инцидента, взаимодействие с правоохранительными органами, подтверждение страхового случая".
Ельцин Центр обращался с заявлением в полицию, но "в возбуждении уголовного дела было отказано из-за незначительной суммы ущерба, нанесенного произведению искусства".
"В целях отмены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по факту повреждения картины Лепорской А.А. "Три фигуры" Департамент музеев и внешних связей направил жалобу в Генпрокуратуру России", — сообщила пресс-служба Министерства культуры России.
В Ельцин Центре подчеркнули, что сотрудники музея "к совершению акта вандализма в Арт-галерее не причастны". Учреждение также готово "передать всю собранную в результате внутреннего расследования информацию, включающую записи с видеокамер, в правоохранительные органы".

Информации о том, кто и почему повредил картину, пока нет, пишет The Art Newspaper Russia.
Анна Лепорская (1900 — 1982) была ученицей Казимира Малевича и супругой художника Николая Суетина. Ее работы входят в собрание не только Третьяковской галереи, но и Русского музея.
Кандинский Василий Васильевич Эскиз к композиции Красное с черным, 1915
18 сентября 2020, 07:10Культура
В Екатеринбурге открылась выставка "Авангард. На телеге в XXI век"
 
КультураЖивописьВыставкиНовости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:11Кабмин не поддержал проект о пересмотре налога на роскошь для автомобилей
01:06США призвали судить арестованных в России хакеров из REvil
01:02В США заявили о контакте с Киевом по кибератаке на сайты госорганов Украины
00:58США поприветствовали шаги России в борьбе с хакерами
00:52Пушков высмеял желание Зеленского встретиться с Путиным
00:51СМИ: "Винные пятницы" в присутствии Джонсона проводились во время локдауна
00:43Салливан прокомментировал хакерскую атаку на украинские ресурсы
00:22Болдуин отдал властям телефон в рамках расследования гибели оператора
23:58Группа сенаторов США посетит с визитом Украину, сообщили СМИ
23:55В Подмосковье распространили экстренное предупреждение о ветре
23:50Экс-советник Обамы признал вину в мошенничестве
23:42Цена на газ в Европе опустилась чуть ниже 1000 долларов за тысячу кубов
23:27"Газпром" подал в суд на польскую компанию PGNiG
23:21В Самарской области возбудили дело после ДТП с четырьмя погибшими
23:06СМИ: Швеция отправила боевые машины на Готланд из-за "деятельности России"
22:59Экс-замгоссекретаря оценил переговоры России и США в Женеве
22:58Россиянин Марк Кондратюк стал чемпионом Европы по фигурному катанию
22:49В Танзании умерли более 62 тысяч животных из-за засухи, сообщили СМИ
22:34Экс-сотрудник Пентагона получил 7,5 года тюрьмы за взятки, заявил Минюст
22:21В реестр СМИ-иноагентов включили две новые организации
Лента новостейМолния
Кабмин не поддержал проект о пересмотре налога на роскошь для автомобилейСША призвали судить арестованных в России хакеров из REvilВ США заявили о контакте с Киевом по кибератаке на сайты госорганов УкраиныСША поприветствовали шаги России в борьбе с хакерамиПушков высмеял желание Зеленского встретиться с ПутинымСМИ: "Винные пятницы" в присутствии Джонсона проводились во время локдаунаСалливан прокомментировал хакерскую атаку на украинские ресурсыБолдуин отдал властям телефон в рамках расследования гибели оператораГруппа сенаторов США посетит с визитом Украину, сообщили СМИВ Подмосковье распространили экстренное предупреждение о ветреЭкс-советник Обамы признал вину в мошенничествеЦена на газ в Европе опустилась чуть ниже 1000 долларов за тысячу кубов"Газпром" подал в суд на польскую компанию PGNiGВ Самарской области возбудили дело после ДТП с четырьмя погибшимиСМИ: Швеция отправила боевые машины на Готланд из-за "деятельности России"Экс-замгоссекретаря оценил переговоры России и США в ЖеневеРоссиянин Марк Кондратюк стал чемпионом Европы по фигурному катаниюВ Танзании умерли более 62 тысяч животных из-за засухи, сообщили СМИЭкс-сотрудник Пентагона получил 7,5 года тюрьмы за взятки, заявил МинюстВ реестр СМИ-иноагентов включили две новые организации