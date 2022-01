https://ria.ru/20220114/leporskaya-1767817502.html

"Ельцин Центр": ущерб от нарисованных глаз на картине Лепорской устраним

В Ельцин Центре прокомментировали акт вандализма, произошедший на выставке "Мир как беспредметность. Рождение нового искусства", сообщает пресс-служба. РИА Новости, 14.01.2022

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. В Ельцин Центре прокомментировали акт вандализма, произошедший на выставке "Мир как беспредметность. Рождение нового искусства", сообщает пресс-служба. "Работа уже на следующий день была осмотрена реставратором Государственной Третьяковской галереи и отправлена специализированной компанией в Москву. Картина реставрируется, ущерб по оценкам эксперта устраним без последствий для произведения искусства. Страховая компания уже осуществила выплаты Государственной Третьяковской галерее, основанные на результатах обследования картины и расчетах реставрационных работ, утвержденных реставрационным советом музея", — комментирует случившееся пресс-служба.Раннее газета The Art Newspaper Russia сообщила, что "неизвестный пририсовал шариковой ручкой глазки на абстрактных лицах двух фигур" работы Анны Лепорской "Три фигуры" (1932–1934). Картина входит в коллекцию Государственной Третьяковской галереи.По данным The Art Newspaper Russia, стоимость реставрационных работ составит 250 тысяч рублей. Полотно застраховали перед оправкой на выставку на 74,9 миллионов рублей. В пресс-службе Ельцин Центра также объяснили, что не комментировали "ситуацию по горячим следам, поскольку шло внутреннее расследование инцидента, взаимодействие с правоохранительными органами, подтверждение страхового случая".Ельцин Центр обращался с заявлением в полицию, но "в возбуждении уголовного дела было отказано из-за незначительной суммы ущерба, нанесенного произведению искусства". В Ельцин Центре подчеркнули, что сотрудники музея "к совершению акта вандализма в Арт-галерее не причастны". Учреждение также готово "передать всю собранную в результате внутреннего расследования информацию, включающую записи с видеокамер, в правоохранительные органы". Информации о том, кто и почему повредил картину, пока нет, пишет The Art Newspaper Russia. Анна Лепорская (1900 — 1982) была ученицей Казимира Малевича и супругой художника Николая Суетина. Ее работы входят в собрание не только Третьяковской галереи, но и Русского музея.

