Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220204/vandal-1771030168.html
Полиция вычислила и допросила вандала, повредившего картину в Ельцин Центре
Полиция вычислила и допросила вандала, повредившего картину в Ельцин Центре - РИА Новости, 04.02.2022
Полиция вычислила и допросила вандала, повредившего картину в Ельцин Центре
Сотрудники полиции установили подозреваемого в повреждении картины ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской в екатеринбургском Ельцин Центре, сообщил РИА... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T11:41
2022-02-04T11:41
культура
новости культуры
екатеринбург
казимир малевич
русский музей
третьяковская галерея
искусство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0e/1767810545_0:9:2560:1449_1920x0_80_0_0_94107b792a668e8d381eb1a68d0955a0.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 фев – РИА Новости. Сотрудники полиции установили подозреваемого в повреждении картины ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской в екатеринбургском Ельцин Центре, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.Ранее также стало известно, что полиция Екатеринбурга по данному факту возбудила дело о вандализме.В январе неизвестный пририсовал шариковой ручкой глаза фигурам, изображенным на картине Лепорской "Три фигуры" из коллекции Государственной Третьяковской галереи. Реставрационный совет тогда оценил работы по восстановлению полотна в 250 тысяч рублей при его страховой стоимости в 74,9 миллионов рублей. Выплаты уже произведены, сообщил в январе РИА Новости начальник отдела страхования культурных ценностей "АльфаСтрахование" Андрей Куча. По недавней информации Минкультуры, картина Лепорской сейчас находится на реставрации в Третьяковской галерее. Анна Лепорская (1900 — 1982) была ученицей Казимира Малевича и супругой художника Николая Суетина. Ее работы входят в собрание не только Третьяковской галереи, но и Русского музея.
https://ria.ru/20220204/avangard-1770882400.html
екатеринбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0e/1767810545_204:0:2480:1707_1920x0_80_0_0_bfd35a891523ca5363ccc9369b8c6063.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, екатеринбург, казимир малевич, русский музей, третьяковская галерея, искусство
11:41 04.02.2022
 
Полиция вычислила и допросила вандала, повредившего картину в Ельцин Центре

Полиция вычислила и допросила вандала, повредившего картину в Ельцин Центре

© Фото : Александр Мехоношин/Пресс-служба Ельцин ЦентраКартина Анны Лепорской "Три фигуры" в Ельцин-центре
Картина Анны Лепорской Три фигуры в Ельцин-центре - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© Фото : Александр Мехоношин/Пресс-служба Ельцин Центра
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 фев – РИА Новости. Сотрудники полиции установили подозреваемого в повреждении картины ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской в екатеринбургском Ельцин Центре, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.
"Гражданин, который подозревается в данном противоправном поступке, представителям МВД уже опрошен. В ходе следственных действий он ведет себя достаточно агрессивно, демонстрируя, что весь процесс ему не по душе", — прокомментировал собеседник агентства.
Ранее также стало известно, что полиция Екатеринбурга по данному факту возбудила дело о вандализме.
В январе неизвестный пририсовал шариковой ручкой глаза фигурам, изображенным на картине Лепорской "Три фигуры" из коллекции Государственной Третьяковской галереи. Реставрационный совет тогда оценил работы по восстановлению полотна в 250 тысяч рублей при его страховой стоимости в 74,9 миллионов рублей.
Выплаты уже произведены, сообщил в январе РИА Новости начальник отдела страхования культурных ценностей "АльфаСтрахование" Андрей Куча.
По недавней информации Минкультуры, картина Лепорской сейчас находится на реставрации в Третьяковской галерее.
"Страховая компания уже возместила расходы на реставрацию. Этот вопрос находится на контроле у Минкультуры", — говорится в сообщении.
Анна Лепорская (1900 — 1982) была ученицей Казимира Малевича и супругой художника Николая Суетина. Ее работы входят в собрание не только Третьяковской галереи, но и Русского музея.
Посетители на выставке Авангард: на телеге в XXI век и спецпроект Искусство перевозки искусства в пространстве Музея русского импрессионизма - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
08:00Культура
Сто лет сибирской ссылки. Забытые шедевры авангарда вернулись в Москву
 
КультураНовости культурыЕкатеринбургКазимир МалевичРусский музейТретьяковская галереяИскусство
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала