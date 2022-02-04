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Полиция вычислила и допросила вандала, повредившего картину в Ельцин Центре
Полиция вычислила и допросила вандала, повредившего картину в Ельцин Центре - РИА Новости, 04.02.2022
Полиция вычислила и допросила вандала, повредившего картину в Ельцин Центре
Сотрудники полиции установили подозреваемого в повреждении картины ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской в екатеринбургском Ельцин Центре, сообщил РИА... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T11:41
2022-02-04T11:41
2022-02-04T11:41
культура
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екатеринбург
казимир малевич
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искусство
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 фев – РИА Новости. Сотрудники полиции установили подозреваемого в повреждении картины ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской в екатеринбургском Ельцин Центре, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.Ранее также стало известно, что полиция Екатеринбурга по данному факту возбудила дело о вандализме.В январе неизвестный пририсовал шариковой ручкой глаза фигурам, изображенным на картине Лепорской "Три фигуры" из коллекции Государственной Третьяковской галереи. Реставрационный совет тогда оценил работы по восстановлению полотна в 250 тысяч рублей при его страховой стоимости в 74,9 миллионов рублей. Выплаты уже произведены, сообщил в январе РИА Новости начальник отдела страхования культурных ценностей "АльфаСтрахование" Андрей Куча. По недавней информации Минкультуры, картина Лепорской сейчас находится на реставрации в Третьяковской галерее. Анна Лепорская (1900 — 1982) была ученицей Казимира Малевича и супругой художника Николая Суетина. Ее работы входят в собрание не только Третьяковской галереи, но и Русского музея.
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новости культуры, екатеринбург, казимир малевич, русский музей, третьяковская галерея, искусство
Полиция вычислила и допросила вандала, повредившего картину в Ельцин Центре
Полиция вычислила и допросила вандала, повредившего картину в Ельцин Центре
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 фев – РИА Новости. Сотрудники полиции установили подозреваемого в повреждении картины ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской в екатеринбургском Ельцин Центре, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.
"Гражданин, который подозревается в данном противоправном поступке, представителям МВД уже опрошен. В ходе следственных действий он ведет себя достаточно агрессивно, демонстрируя, что весь процесс ему не по душе", — прокомментировал собеседник агентства.
Ранее также стало известно, что полиция Екатеринбурга по данному факту возбудила дело о вандализме.
В январе неизвестный пририсовал шариковой ручкой глаза фигурам, изображенным на картине Лепорской "Три фигуры" из коллекции Государственной Третьяковской галереи. Реставрационный совет тогда оценил работы по восстановлению полотна в 250 тысяч рублей при его страховой стоимости в 74,9 миллионов рублей.
Выплаты уже произведены, сообщил в январе РИА Новости начальник отдела страхования культурных ценностей "АльфаСтрахование" Андрей Куча.
По недавней информации Минкультуры, картина Лепорской сейчас находится на реставрации в Третьяковской галерее.
"Страховая компания уже возместила расходы на реставрацию. Этот вопрос находится на контроле у Минкультуры", — говорится в сообщении.
Анна Лепорская (1900 — 1982) была ученицей Казимира Малевича и супругой художника Николая Суетина. Ее работы входят в собрание не только Третьяковской галереи, но и Русского музея.