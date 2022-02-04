https://ria.ru/20220204/vandal-1771030168.html

Полиция вычислила и допросила вандала, повредившего картину в Ельцин Центре

Полиция вычислила и допросила вандала, повредившего картину в Ельцин Центре - РИА Новости, 04.02.2022

Полиция вычислила и допросила вандала, повредившего картину в Ельцин Центре

Сотрудники полиции установили подозреваемого в повреждении картины ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской в екатеринбургском Ельцин Центре, сообщил РИА... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T11:41

2022-02-04T11:41

2022-02-04T11:41

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казимир малевич

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 фев – РИА Новости. Сотрудники полиции установили подозреваемого в повреждении картины ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской в екатеринбургском Ельцин Центре, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.Ранее также стало известно, что полиция Екатеринбурга по данному факту возбудила дело о вандализме.В январе неизвестный пририсовал шариковой ручкой глаза фигурам, изображенным на картине Лепорской "Три фигуры" из коллекции Государственной Третьяковской галереи. Реставрационный совет тогда оценил работы по восстановлению полотна в 250 тысяч рублей при его страховой стоимости в 74,9 миллионов рублей. Выплаты уже произведены, сообщил в январе РИА Новости начальник отдела страхования культурных ценностей "АльфаСтрахование" Андрей Куча. По недавней информации Минкультуры, картина Лепорской сейчас находится на реставрации в Третьяковской галерее. Анна Лепорская (1900 — 1982) была ученицей Казимира Малевича и супругой художника Николая Суетина. Ее работы входят в собрание не только Третьяковской галереи, но и Русского музея.

https://ria.ru/20220204/avangard-1770882400.html

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новости культуры, екатеринбург, казимир малевич, русский музей, третьяковская галерея, искусство