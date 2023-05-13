Рейтинг@Mail.ru
Никита Михалков призвал закрыть "Ельцин-центр" - РИА Новости, 13.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
21:14 13.05.2023 (обновлено: 22:41 13.05.2023)
https://ria.ru/20230513/eltsin-1871557707.html
Никита Михалков призвал закрыть "Ельцин-центр"
Никита Михалков призвал закрыть "Ельцин-центр" - РИА Новости, 13.05.2023
Никита Михалков призвал закрыть "Ельцин-центр"
Режиссер, председатель Союза кинематографистов Никита Михалков выступил за закрытие "Ельцин-центра". РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T21:14
2023-05-13T22:41
россия
екатеринбург
никита михалков
"ельцин-центр"
ельцин центр
борис ельцин
петербургский международный юридический форум
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0a/1843971829_0:0:2652:1493_1920x0_80_0_0_6746e15b148769fbb5d08022d529a9b4.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая – РИА Новости. Режиссер, председатель Союза кинематографистов Никита Михалков выступил за закрытие "Ельцин-центра"."Вы понимаете, что маленькие дети, которые приходят туда, первое, что они видят, - это ужасающий исторический мультипликационный фильм об истории нашей страны, где все грязь, мерзость, предательство, рабство, ужас и свет в окошке только единственный человек, который пришел и все это поменял", - заявил он на сессии "Бесогон и право" в рамках XI Петербургского международного юридического форума. При этом Михалков подчеркнул, что не против того, чтобы в России существовал музей первого президента. "Не заставляйте меня, как посетителя этого музея, поверить вам, что вся история моей страны – это "мерзость и дерьмо" и только святые девяностые сделали меня таким счастливым", - добавил он.. "Был создан "Культурный фронт", туда вошли деятели культуры и уже во многих регионах страны есть его филиалы. &lt;...&gt; Создан культурный фонд и пусть они выполнят одну задачу – закрыть "Ельцин центр", если это будет сделано, то я пойму, что его существование необходимо", - сказал Михалков. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.
https://ria.ru/20220606/eltsintsentr-1793467798.html
https://ria.ru/20230202/eltsin-1849125609.html
https://ria.ru/20230208/klinton-1850439588.html
россия
екатеринбург
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0a/1843971829_86:0:2409:1742_1920x0_80_0_0_7ffb66cf771cb37985acab3f37aefc74.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, екатеринбург, никита михалков, "ельцин-центр", ельцин центр, борис ельцин, петербургский международный юридический форум, санкт-петербург
Россия, Екатеринбург, Никита Михалков, "Ельцин-центр", Ельцин центр, Борис Ельцин, Петербургский международный юридический форум, Санкт-Петербург, Культура
Никита Михалков призвал закрыть "Ельцин-центр"

Михалков не согласился с деятельностью "Ельцин-центра" и высказался за его закрытие

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкРежиссер Никита Михалков
Режиссер Никита Михалков - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Режиссер Никита Михалков. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая – РИА Новости. Режиссер, председатель Союза кинематографистов Никита Михалков выступил за закрытие "Ельцин-центра".
"Вы понимаете, что маленькие дети, которые приходят туда, первое, что они видят, - это ужасающий исторический мультипликационный фильм об истории нашей страны, где все грязь, мерзость, предательство, рабство, ужас и свет в окошке только единственный человек, который пришел и все это поменял", - заявил он на сессии "Бесогон и право" в рамках XI Петербургского международного юридического форума.
Здание Ельцин Центра в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
Песков ответил на вопрос, как Путин относится к работе "Ельцин Центра"
6 июня 2022, 14:12
При этом Михалков подчеркнул, что не против того, чтобы в России существовал музей первого президента.
"Не заставляйте меня, как посетителя этого музея, поверить вам, что вся история моей страны – это "мерзость и дерьмо" и только святые девяностые сделали меня таким счастливым", - добавил он..
Бывший президент России Борис Ельцин - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
Экс-член Совбеза рассказал о переговорах Ельцина о ядерном статусе Украины
2 февраля, 06:38
"Был создан "Культурный фронт", туда вошли деятели культуры и уже во многих регионах страны есть его филиалы. <...> Создан культурный фонд и пусть они выполнят одну задачу – закрыть "Ельцин центр", если это будет сделано, то я пойму, что его существование необходимо", - сказал Михалков.
«

"И не надо его ломать, пускай сделают музей современной истории, но честный", - добавил он.

РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.
Билл Клинтон и Борис Ельцин пожимают друг другу руки на совместной пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
В США рассекретили документы об обещаниях Клинтона Ельцину
8 февраля, 01:11
 
КультураРоссияЕкатеринбургНикита Михалков"Ельцин-центр"Ельцин центрБорис ЕльцинПетербургский международный юридический форумСанкт-Петербург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала