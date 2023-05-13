https://ria.ru/20230513/eltsin-1871557707.html
Никита Михалков призвал закрыть "Ельцин-центр"
Никита Михалков призвал закрыть "Ельцин-центр" - РИА Новости, 13.05.2023
Никита Михалков призвал закрыть "Ельцин-центр"
Режиссер, председатель Союза кинематографистов Никита Михалков выступил за закрытие "Ельцин-центра". РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T21:14
2023-05-13T21:14
2023-05-13T22:41
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никита михалков
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борис ельцин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая – РИА Новости. Режиссер, председатель Союза кинематографистов Никита Михалков выступил за закрытие "Ельцин-центра"."Вы понимаете, что маленькие дети, которые приходят туда, первое, что они видят, - это ужасающий исторический мультипликационный фильм об истории нашей страны, где все грязь, мерзость, предательство, рабство, ужас и свет в окошке только единственный человек, который пришел и все это поменял", - заявил он на сессии "Бесогон и право" в рамках XI Петербургского международного юридического форума. При этом Михалков подчеркнул, что не против того, чтобы в России существовал музей первого президента. "Не заставляйте меня, как посетителя этого музея, поверить вам, что вся история моей страны – это "мерзость и дерьмо" и только святые девяностые сделали меня таким счастливым", - добавил он.. "Был создан "Культурный фронт", туда вошли деятели культуры и уже во многих регионах страны есть его филиалы. <...> Создан культурный фонд и пусть они выполнят одну задачу – закрыть "Ельцин центр", если это будет сделано, то я пойму, что его существование необходимо", - сказал Михалков. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.
https://ria.ru/20220606/eltsintsentr-1793467798.html
https://ria.ru/20230202/eltsin-1849125609.html
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россия, екатеринбург, никита михалков, "ельцин-центр", ельцин центр, борис ельцин, петербургский международный юридический форум, санкт-петербург
Россия, Екатеринбург, Никита Михалков, "Ельцин-центр", Ельцин центр, Борис Ельцин, Петербургский международный юридический форум, Санкт-Петербург, Культура
Никита Михалков призвал закрыть "Ельцин-центр"
Михалков не согласился с деятельностью "Ельцин-центра" и высказался за его закрытие
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая – РИА Новости. Режиссер, председатель Союза кинематографистов Никита Михалков выступил за закрытие "Ельцин-центра".
"Вы понимаете, что маленькие дети, которые приходят туда, первое, что они видят, - это ужасающий исторический мультипликационный фильм об истории нашей страны, где все грязь, мерзость, предательство, рабство, ужас и свет в окошке только единственный человек, который пришел и все это поменял", - заявил он на сессии "Бесогон и право" в рамках XI Петербургского международного юридического форума.
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При этом Михалков подчеркнул, что не против того, чтобы в России
существовал музей первого президента.
"Не заставляйте меня, как посетителя этого музея, поверить вам, что вся история моей страны – это "мерзость и дерьмо" и только святые девяностые сделали меня таким счастливым", - добавил он..
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"Был создан "Культурный фронт", туда вошли деятели культуры и уже во многих регионах страны есть его филиалы. <...> Создан культурный фонд и пусть они выполнят одну задачу – закрыть "Ельцин центр
", если это будет сделано, то я пойму, что его существование необходимо", - сказал Михалков.
«
"И не надо его ломать, пускай сделают музей современной истории, но честный", - добавил он.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.
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