https://ria.ru/20230513/eltsin-1871557707.html

Никита Михалков призвал закрыть "Ельцин-центр"

Никита Михалков призвал закрыть "Ельцин-центр" - РИА Новости, 13.05.2023

Никита Михалков призвал закрыть "Ельцин-центр"

Режиссер, председатель Союза кинематографистов Никита Михалков выступил за закрытие "Ельцин-центра". РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T21:14

2023-05-13T21:14

2023-05-13T22:41

россия

екатеринбург

никита михалков

"ельцин-центр"

ельцин центр

борис ельцин

петербургский международный юридический форум

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая – РИА Новости. Режиссер, председатель Союза кинематографистов Никита Михалков выступил за закрытие "Ельцин-центра"."Вы понимаете, что маленькие дети, которые приходят туда, первое, что они видят, - это ужасающий исторический мультипликационный фильм об истории нашей страны, где все грязь, мерзость, предательство, рабство, ужас и свет в окошке только единственный человек, который пришел и все это поменял", - заявил он на сессии "Бесогон и право" в рамках XI Петербургского международного юридического форума. При этом Михалков подчеркнул, что не против того, чтобы в России существовал музей первого президента. "Не заставляйте меня, как посетителя этого музея, поверить вам, что вся история моей страны – это "мерзость и дерьмо" и только святые девяностые сделали меня таким счастливым", - добавил он.. "Был создан "Культурный фронт", туда вошли деятели культуры и уже во многих регионах страны есть его филиалы. <...> Создан культурный фонд и пусть они выполнят одну задачу – закрыть "Ельцин центр", если это будет сделано, то я пойму, что его существование необходимо", - сказал Михалков. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.

https://ria.ru/20220606/eltsintsentr-1793467798.html

https://ria.ru/20230202/eltsin-1849125609.html

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