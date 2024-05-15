https://ria.ru/20240515/festival-1946219043.html
Фестиваль "Арт-пикник. Проект: ПОЭТ" пройдет с 7 по 9 июня в Подмосковье"
Фестиваль "Арт-пикник. Проект: ПОЭТ" пройдет с 7 по 9 июня в Подмосковье" - РИА Новости, 15.05.2024
Фестиваль "Арт-пикник. Проект: ПОЭТ" пройдет с 7 по 9 июня в Подмосковье"
В Государственном историко-литературном музее-заповеднике А. С. Пушкина с 7 по 9 июня состоится масштабный праздник русского языка – литературный фестиваль... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T17:59
2024-05-15T17:59
2024-05-15T17:59
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
россия
константин райкин
виктор сухоруков
алексей кравченко (актер)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946220863_0:101:3281:1947_1920x0_80_0_0_30781023166f446233246c39174ff194.jpg
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. В Государственном историко-литературном музее-заповеднике А. С. Пушкина с 7 по 9 июня состоится масштабный праздник русского языка – литературный фестиваль "Арт-пикник. Проект: ПОЭТ", сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. Мероприятие приурочено к 225-летию со дня рождения русского классика. Ранее фестиваль проводили проекты "Арт-пикник" и "Проект: ПОЭТ". В этом году они объединились в один большой литературный фестиваль, чтобы сконцентрировать внимание любителей поэзии на "колыбели" поэта – Усадьбе Большие Вяземы. "Александр Сергеевич Пушкин – один из главных столпов отечественной литературы и культуры в целом. Его юбилейный, 225-й, день рождения мы решили отметить большим праздником поэзии и русского языка, объединившим сразу два наших региональных мероприятия под знаком великого поэта", - сказал министр культуры и туризма Подмосковья Василий Кузнецов, его слова приводит пресс-служба. Он пояснил, что, задумывая этот фестиваль, было стремление заинтересовать как можно больше молодежи, поэтому программа фестиваля сочетает выступления и мэтров российской культуры, и молодых талантливых артистов, для которых фестивальная площадка – только начало большого творческого пути. Хедлайнерами фестиваля станут народные артисты России Константин Райкин, Виктор Сухоруков и Алексей Кравченко, российские актеры театра и кино Даниил Страхов, Сергей Шнырев, Иван Кокорин, Ирина Гринева, Лев Зулькарнаев и Сергей Друзьяк и многие другие. Вести мероприятие будет поэт и радиоведущий Дмитрий Ленский. Специальными вечерними мероприятиями фестиваля станут показ на большом экране под открытым небом премьеры этого года – художественного фильма "Онегин", а также демонстрация мультимедийного светового шоу с проекцией на фасад главного усадебного дома. Также гостям предложат познакомиться с экспозицией музея, принять участие в творческих мастер-классах и образовательных лекториях.
https://ria.ru/20240127/tovary-1923850881.html
https://ria.ru/20231117/podmoskove-1910070702.html
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946220863_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_3106be34c836567e7b7ac321f6a2be14.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), россия, константин райкин, виктор сухоруков, алексей кравченко (актер)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Россия, Константин Райкин, Виктор Сухоруков, Алексей Кравченко (актер)
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. В Государственном историко-литературном музее-заповеднике А. С. Пушкина с 7 по 9 июня состоится масштабный праздник русского языка – литературный фестиваль "Арт-пикник. Проект: ПОЭТ", сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Мероприятие приурочено к 225-летию со дня рождения русского классика. Ранее фестиваль проводили проекты "Арт-пикник" и "Проект: ПОЭТ". В этом году они объединились в один большой литературный фестиваль, чтобы сконцентрировать внимание любителей поэзии на "колыбели" поэта – Усадьбе Большие Вяземы.
«
"Александр Сергеевич Пушкин – один из главных столпов отечественной литературы и культуры в целом. Его юбилейный, 225-й, день рождения мы решили отметить большим праздником поэзии и русского языка, объединившим сразу два наших региональных мероприятия под знаком великого поэта", - сказал министр культуры и туризма Подмосковья Василий Кузнецов, его слова приводит пресс-служба.
Он пояснил, что, задумывая этот фестиваль, было стремление заинтересовать как можно больше молодежи, поэтому программа фестиваля сочетает выступления и мэтров российской культуры, и молодых талантливых артистов, для которых фестивальная площадка – только начало большого творческого пути.
Хедлайнерами фестиваля станут народные артисты России Константин Райкин
, Виктор Сухоруков
и Алексей Кравченко
, российские актеры театра и кино Даниил Страхов
, Сергей Шнырев, Иван Кокорин, Ирина Гринева, Лев Зулькарнаев и Сергей Друзьяк и многие другие. Вести мероприятие будет поэт и радиоведущий Дмитрий Ленский.
Специальными вечерними мероприятиями фестиваля станут показ на большом экране под открытым небом премьеры этого года – художественного фильма "Онегин", а также демонстрация мультимедийного светового шоу с проекцией на фасад главного усадебного дома.
Также гостям предложат познакомиться с экспозицией музея, принять участие в творческих мастер-классах и образовательных лекториях.