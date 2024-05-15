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Фестиваль "Арт-пикник. Проект: ПОЭТ" пройдет с 7 по 9 июня в Подмосковье" - РИА Новости, 15.05.2024
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Новости Подмосковья
 
17:59 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/festival-1946219043.html
Фестиваль "Арт-пикник. Проект: ПОЭТ" пройдет с 7 по 9 июня в Подмосковье"
Фестиваль "Арт-пикник. Проект: ПОЭТ" пройдет с 7 по 9 июня в Подмосковье" - РИА Новости, 15.05.2024
Фестиваль "Арт-пикник. Проект: ПОЭТ" пройдет с 7 по 9 июня в Подмосковье"
В Государственном историко-литературном музее-заповеднике А. С. Пушкина с 7 по 9 июня состоится масштабный праздник русского языка – литературный фестиваль... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T17:59
2024-05-15T17:59
новости подмосковья
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константин райкин
виктор сухоруков
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. В Государственном историко-литературном музее-заповеднике А. С. Пушкина с 7 по 9 июня состоится масштабный праздник русского языка – литературный фестиваль "Арт-пикник. Проект: ПОЭТ", сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. Мероприятие приурочено к 225-летию со дня рождения русского классика. Ранее фестиваль проводили проекты "Арт-пикник" и "Проект: ПОЭТ". В этом году они объединились в один большой литературный фестиваль, чтобы сконцентрировать внимание любителей поэзии на "колыбели" поэта – Усадьбе Большие Вяземы. "Александр Сергеевич Пушкин – один из главных столпов отечественной литературы и культуры в целом. Его юбилейный, 225-й, день рождения мы решили отметить большим праздником поэзии и русского языка, объединившим сразу два наших региональных мероприятия под знаком великого поэта", - сказал министр культуры и туризма Подмосковья Василий Кузнецов, его слова приводит пресс-служба. Он пояснил, что, задумывая этот фестиваль, было стремление заинтересовать как можно больше молодежи, поэтому программа фестиваля сочетает выступления и мэтров российской культуры, и молодых талантливых артистов, для которых фестивальная площадка – только начало большого творческого пути. Хедлайнерами фестиваля станут народные артисты России Константин Райкин, Виктор Сухоруков и Алексей Кравченко, российские актеры театра и кино Даниил Страхов, Сергей Шнырев, Иван Кокорин, Ирина Гринева, Лев Зулькарнаев и Сергей Друзьяк и многие другие. Вести мероприятие будет поэт и радиоведущий Дмитрий Ленский. Специальными вечерними мероприятиями фестиваля станут показ на большом экране под открытым небом премьеры этого года – художественного фильма "Онегин", а также демонстрация мультимедийного светового шоу с проекцией на фасад главного усадебного дома. Также гостям предложат познакомиться с экспозицией музея, принять участие в творческих мастер-классах и образовательных лекториях.
https://ria.ru/20240127/tovary-1923850881.html
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московская область (подмосковье), россия, константин райкин, виктор сухоруков, алексей кравченко (актер)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Россия, Константин Райкин, Виктор Сухоруков, Алексей Кравченко (актер)

Фестиваль "Арт-пикник. Проект: ПОЭТ" пройдет с 7 по 9 июня в Подмосковье"

© Фото : Министерство культуры и туризма Московской областиФестиваль "Арт-пикник. Проект: ПОЭТ" в Московской области
Фестиваль Арт-пикник. Проект: ПОЭТ в Московской области - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© Фото : Министерство культуры и туризма Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. В Государственном историко-литературном музее-заповеднике А. С. Пушкина с 7 по 9 июня состоится масштабный праздник русского языка – литературный фестиваль "Арт-пикник. Проект: ПОЭТ", сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Мероприятие приурочено к 225-летию со дня рождения русского классика. Ранее фестиваль проводили проекты "Арт-пикник" и "Проект: ПОЭТ". В этом году они объединились в один большой литературный фестиваль, чтобы сконцентрировать внимание любителей поэзии на "колыбели" поэта – Усадьбе Большие Вяземы.
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"Александр Сергеевич Пушкин – один из главных столпов отечественной литературы и культуры в целом. Его юбилейный, 225-й, день рождения мы решили отметить большим праздником поэзии и русского языка, объединившим сразу два наших региональных мероприятия под знаком великого поэта", - сказал министр культуры и туризма Подмосковья Василий Кузнецов, его слова приводит пресс-служба.
Он пояснил, что, задумывая этот фестиваль, было стремление заинтересовать как можно больше молодежи, поэтому программа фестиваля сочетает выступления и мэтров российской культуры, и молодых талантливых артистов, для которых фестивальная площадка – только начало большого творческого пути.
Хедлайнерами фестиваля станут народные артисты России Константин Райкин, Виктор Сухоруков и Алексей Кравченко, российские актеры театра и кино Даниил Страхов, Сергей Шнырев, Иван Кокорин, Ирина Гринева, Лев Зулькарнаев и Сергей Друзьяк и многие другие. Вести мероприятие будет поэт и радиоведущий Дмитрий Ленский.
Специальными вечерними мероприятиями фестиваля станут показ на большом экране под открытым небом премьеры этого года – художественного фильма "Онегин", а также демонстрация мультимедийного светового шоу с проекцией на фасад главного усадебного дома.
Также гостям предложат познакомиться с экспозицией музея, принять участие в творческих мастер-классах и образовательных лекториях.
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