https://ria.ru/20250716/raykin-2029280641.html

Три брака, десятки романов и два отказа: похождения Константина Райкина

Три брака, десятки романов и два отказа: похождения Константина Райкина - РИА Новости, 16.07.2025

Три брака, десятки романов и два отказа: похождения Константина Райкина

Константин Райкин — не только легенда театра и кино, но и человек с яркой личной жизнью, полной страстей и драматичных поворотов. За плечами народного артиста — РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T18:49:00+03:00

2025-07-16T18:49:00+03:00

2025-07-16T18:49:00+03:00

ленинград

баку

аркадий райкин

константин райкин

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Константин Райкин — не только легенда театра и кино, но и человек с яркой личной жизнью, полной страстей и драматичных поворотов. За плечами народного артиста — три официальных брака, десятки романов и даже два громких отказа, которые стали достоянием общественности. Его отношения с женщинами, как и его творчество, всегда вызывали живейший интерес: от бурных романов в молодости до зрелых союзов, о которых говорят до сих пор.Жизнь в тени великого отцаКонстантин Райкин родился в 1950 году в Ленинграде, в семье великого Аркадия Райкина. С детства на нем лежала тяжесть родительской славы – каждый его шаг сравнивали с отцовскими достижениями. Блестящий ум, победы на олимпиадах, увлечение точными науками – казалось, судьба уготовила ему карьеру ученого. Но выпускник физматшколы сделал неожиданный выбор – подал документы в Щукинское училище.С первых дней он стал "несчастным сыном великого отца". Педагоги смотрели на него скептически, шептались за спиной: "Если этот Райкин и снимется в кино, то только по протекции отца".Эти слова жгли его изнутри, заставляли работать втрое усерднее. Даже после удачного дебюта в фильме "Завтра, третьего апреля...", где 19-летний Костя убедительно сыграл школьника, преподаватели не верили в его талант. Они не видели в нем индивидуальности – лишь тень знаменитого родителя. Но именно эти сомнения стали топливом, которое разожгло в нем огонь борьбы.Творческая карьераКонстантин Райкин прошел сложный путь от актера "со звучной фамилией" до признанного мастера сцены и экрана. Его кинокарьера началась с небольших ролей — эпизодического появления в "Командире счастливой "Щуки"" и образа Бенедикта в шекспировской постановке. Но настоящий переворот в его судьбе произошел, когда Никита Михалков предложил ему роль бандита Каюма в культовом "Своем среди чужих...".Ради этой роли Райкин пошел на радикальные изменения — сбрил свои знаменитые кудри, что для театрального актера было серьезной жертвой. Впоследствии ему приходилось мучиться под театральными париками, скрывая отрастающие волосы для новых ролей. Его профессиональная одержимость проявлялась во всем — он принципиально отказывался от дублеров даже в самых опасных сценах, предпочитая делать все сам. Эта самоотдача принесла свои плоды: к сорока годам его уже называли "актером-хамелеоном" за поразительную способность полностью перевоплощаться в своих персонажей.За свою карьеру Райкин снялся в 34 фильмах, пробуя себя в самых разных жанрах — от телеспектаклей до детского кино и анимации. Однако его истинной страстью всегда оставался театр. После окончания Щукинского училища он начинал в "Современнике", затем перешел в Театр миниатюр, пока окончательно не нашел свой творческий дом в "Сатириконе". Здесь он раскрылся не только как актер, сыграв около 50 ролей, но и как режиссер, поставив 35 спектаклей.Бурная юностьЛичная жизнь Райкина была не менее насыщенной, чем творческая. Обладая нестандартной внешностью, он тем не менее пользовался невероятным успехом у женщин. Сам актер признавался: "Я никогда не страдал комплексами. Да, хотелось нравиться девушкам, были и несчастные увлечения — но у кого их не было? Главное — я рано понял, что внешность не определяет успех у женщин".Его молодость прошла в череде бурных романов. Два года он встречался с легендарной фигуристкой Ириной Родниной, но не хранил верность, пока спортсменка была на сборах. Позже ему приписывали отношения с Натальей Гундаревой и Натальей Варлей. Интересно, что сын последней удивительно похож на актера, хотя сама Варлей всегда называла другого отца.Особого внимания заслуживает его страстный роман с Мариной Нееловой, который стал главной темой театральных пересудов. Их отношения начались на сцене "Современника", а затем переросли в нечто большее. Когда Райкин пригласил возлюбленную поселиться в просторной родительской квартире, это стало началом конца — его мать, Руфь Марковна, невзлюбила самоуверенную актрису, которая, по ее мнению, полностью подчинила себе сына.Первой официальной женой Райкина стала его студентка Елена Курицына, хотя начиналось все с ее подруги Марины Овчинниковой. После месяца бурного романа с Овчинниковой, Райкин неожиданно переключился на Курицыну и вскоре сделал ей предложение. Этот брак стал первым в череде его семейных отношений, каждый из которых был по-своему драматичен и неоднозначен."Серая мышка", которая стала первой женойЕлену Курицыну все вокруг считали скромной "серой мышкой" — но только не Константин. Для него она была идеалом, которому он буквально поклонялся. Родители, обрадованные браком, оставили молодым московскую квартиру, надеясь, что сын наконец остепенится.Но идиллия длилась недолго. Уже через три года в доме начались скандалы — Райкин то приводил шумные компании, то пропадал на сутки. Елена, измученная слухами о его изменах, умоляла: "Весь институт обсуждает твои похождения!".Ее слезы ничего не изменили. Когда терпение лопнуло, молодая женщина подала на развод. Сам Константин позже избегал разговоров о первом браке, утверждая, что у них не сохранилось даже совместных фотографий.Его сестра Екатерина была откровеннее: "Леночка была милой девушкой. Но студенческие браки редко бывают прочными. Как я поняла из слов Кости, они просто не сошлись характерами".Вторая жена: любовь, которая не смогла проститьАлагез Салахова — внучка легендарной узбекской певицы Тамары Ханум. Они познакомились еще в школе, и тогда у Константина уже пробуждались к ней чувства. Но девушка выбрала другого, уехала в Баку, родила ребенка.Судьба свела их снова годы спустя — оба были уже зрелыми, израненными жизнью людьми. Вспыхнувшие чувства привели к браку, но счастья не случилось."Расставание далось тяжело, хотя внешне все прошло цивилизованно, — признавался Райкин. — Я честно предупреждал, что могу уйти. Самое невыносимое — быть ненужным там, где ты есть. Лучше уйти раньше, чем терпеть такое".Алагез видела иначе: "Поклонниц у него всегда хватало. Помню, как он пошел провожать одну гостью, а я осталась ждать. Лежала и гадала: вернется через час — хорошо, ночью — уже счастье, а если к утру? Верить ли в "случайную встречу с другом"? Я выбирала верить".В конце концов, устав от бесконечных измен, она сама подала на развод. Райкин ушел, оставив в ее душе рану — после этого брака Алагез больше не вышла замуж.Третья жена: та, которая смогла его "приручить"Елена Бутенко — юная актриса из "Сатирикона". Их брак оформили уже после рождения дочери Полины в 1988 году.Именно Елене удалось то, что не получилось у других: она установила жесткие правила. Полный контроль над его жизнью, все родительские обязанности — Райкин, к удивлению многих, подчинился."Я не хотел, чтобы моя принцесса столкнулась с тем, через что прошли другие", — объяснял он.Измены прекратились. Впервые в жизни он выбрал семью.Почему он не мог остановиться?Сам Райкин признавался, что умел "находить подход к любой женщине". Но корни его поведения, возможно, лежали глубже.В 14 лет он пережил жестокое унижение: одноклассница Таня не только отвергла его чувства, но и назвала "неполноценным". Спустя годы, случайно встретив ее, он снова попытался завоевать внимание — но замужняя женщина вновь отказала.Лишь две женщины остались непокоренными: та самая Таня и Ирина Муравьева. Последняя, несмотря на его ухаживания, холодно отвечала: "Я выбрала своего мужчину".Эти отказы оставили глубокие шрамы. Возможно, именно они заставили его всю жизнь доказывать, что он — "достаточно хорош".Екатерина, его сестра, видела другую причину: "Женщины всегда вешались на отца. Да, у него были романы, но мама его боготворила. Костя просто повторял эту модель".Его любовь часто была игрой — но в итоге он все же нашел ту, кто смог его "приручить".

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ленинград, баку, аркадий райкин, константин райкин