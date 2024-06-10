https://ria.ru/20240610/festival-1951956500.html

Более 10 тысяч человек посетили литературный фестиваль в Подмосковье

Более 10 тысяч человек посетили литературный фестиваль в Подмосковье - РИА Новости, 10.06.2024

Более 10 тысяч человек посетили литературный фестиваль в Подмосковье

Более 10 тысяч зрителей побывали на литературном фестивале "Арт-пикник. Проект: ПОЭТ", который проходил с 7 по 9 июня в историко-литературном музее-заповеднике... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T14:58

2024-06-10T14:58

2024-06-10T14:58

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

россия

а. с. пушкин

константин райкин

виктор сухоруков

культура

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951958574_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_cdabf9d0ade3d34a4565cdf72288571e.jpg

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Более 10 тысяч зрителей побывали на литературном фестивале "Арт-пикник. Проект: ПОЭТ", который проходил с 7 по 9 июня в историко-литературном музее-заповеднике А. С. Пушкина в усадьбе Большие Вяземы в рамках программы "Лето в Подмосковье", сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. "В этом году мы приняли решение объединить под знаком Пушкина два больших мероприятия - "Арт-пикник" и "Проект: ПОЭТ" - в один грандиозный литературный праздник поэзии и русского слова. В "колыбели" великого русского поэта – Усадьбе Большие Вяземы – в течение трех дней звучали бессмертные пушкинские строки и произведения других авторов, а еще гостей ждали музыка, театр, лекции – мы старались сделать программу очень разноплановой", – отметил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов, его слова приводит пресс-служба. По его словам, фестиваль посетило более 10 тысяч человек. Кузнецов отметил, что поэзия снова становится модной, поэты и чтецы собирают большие залы. Фестиваль стал точкой притяжения для молодых талантливых авторов, объединил классику и современность и, тем самым, актуализировал поэтическое искусство для всех возрастов. В рамках фестиваля прошли художественные чтения в исполнении известных актеров и поэтов, выступления у "Открытого микрофона" всех желающих чтецов, музыкальные, театральные и кинематографические программы. Хедлайнерами фестиваля стали народные артисты России Константин Райкин, Виктор Сухоруков и Алексей Кравченко, актеры театра и кино Даниил Страхов, Сергей Шнырев, Иван Кокорин, Ирина Гринева, Лев Зулькарнаев и Сергей Друзьяк и многие другие.

https://ria.ru/20231117/podmoskove-1910070702.html

московская область (подмосковье)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), россия, а. с. пушкин, константин райкин, виктор сухоруков, культура