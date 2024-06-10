https://ria.ru/20240610/festival-1951956500.html
Более 10 тысяч человек посетили литературный фестиваль в Подмосковье
Более 10 тысяч человек посетили литературный фестиваль в Подмосковье - РИА Новости, 10.06.2024
Более 10 тысяч человек посетили литературный фестиваль в Подмосковье
Более 10 тысяч зрителей побывали на литературном фестивале "Арт-пикник. Проект: ПОЭТ", который проходил с 7 по 9 июня в историко-литературном музее-заповеднике... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T14:58
2024-06-10T14:58
2024-06-10T14:58
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
россия
а. с. пушкин
константин райкин
виктор сухоруков
культура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951958574_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_cdabf9d0ade3d34a4565cdf72288571e.jpg
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Более 10 тысяч зрителей побывали на литературном фестивале "Арт-пикник. Проект: ПОЭТ", который проходил с 7 по 9 июня в историко-литературном музее-заповеднике А. С. Пушкина в усадьбе Большие Вяземы в рамках программы "Лето в Подмосковье", сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. "В этом году мы приняли решение объединить под знаком Пушкина два больших мероприятия - "Арт-пикник" и "Проект: ПОЭТ" - в один грандиозный литературный праздник поэзии и русского слова. В "колыбели" великого русского поэта – Усадьбе Большие Вяземы – в течение трех дней звучали бессмертные пушкинские строки и произведения других авторов, а еще гостей ждали музыка, театр, лекции – мы старались сделать программу очень разноплановой", – отметил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов, его слова приводит пресс-служба. По его словам, фестиваль посетило более 10 тысяч человек. Кузнецов отметил, что поэзия снова становится модной, поэты и чтецы собирают большие залы. Фестиваль стал точкой притяжения для молодых талантливых авторов, объединил классику и современность и, тем самым, актуализировал поэтическое искусство для всех возрастов. В рамках фестиваля прошли художественные чтения в исполнении известных актеров и поэтов, выступления у "Открытого микрофона" всех желающих чтецов, музыкальные, театральные и кинематографические программы. Хедлайнерами фестиваля стали народные артисты России Константин Райкин, Виктор Сухоруков и Алексей Кравченко, актеры театра и кино Даниил Страхов, Сергей Шнырев, Иван Кокорин, Ирина Гринева, Лев Зулькарнаев и Сергей Друзьяк и многие другие.
https://ria.ru/20231117/podmoskove-1910070702.html
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951958574_359:136:2908:2048_1920x0_80_0_0_34a79d5a68c9c9475ed822a55feade17.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), россия, а. с. пушкин, константин райкин, виктор сухоруков, культура
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Россия, А. С. Пушкин, Константин Райкин, Виктор Сухоруков, Культура
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Более 10 тысяч зрителей побывали на литературном фестивале "Арт-пикник. Проект: ПОЭТ", который проходил с 7 по 9 июня в историко-литературном музее-заповеднике А. С. Пушкина в усадьбе Большие Вяземы в рамках программы "Лето в Подмосковье", сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
«
"В этом году мы приняли решение объединить под знаком Пушкина два больших мероприятия - "Арт-пикник" и "Проект: ПОЭТ" - в один грандиозный литературный праздник поэзии и русского слова. В "колыбели" великого русского поэта – Усадьбе Большие Вяземы – в течение трех дней звучали бессмертные пушкинские строки и произведения других авторов, а еще гостей ждали музыка, театр, лекции – мы старались сделать программу очень разноплановой", – отметил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов, его слова приводит пресс-служба.
По его словам, фестиваль посетило более 10 тысяч человек. Кузнецов отметил, что поэзия снова становится модной, поэты и чтецы собирают большие залы.
Фестиваль стал точкой притяжения для молодых талантливых авторов, объединил классику и современность и, тем самым, актуализировал поэтическое искусство для всех возрастов. В рамках фестиваля прошли художественные чтения в исполнении известных актеров и поэтов, выступления у "Открытого микрофона" всех желающих чтецов, музыкальные, театральные и кинематографические программы.
Хедлайнерами фестиваля стали народные артисты России Константин Райкин
, Виктор Сухоруков
и Алексей Кравченко
, актеры театра и кино Даниил Страхов
, Сергей Шнырев, Иван Кокорин, Ирина Гринева, Лев Зулькарнаев и Сергей Друзьяк и многие другие.