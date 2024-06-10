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Более 10 тысяч человек посетили литературный фестиваль в Подмосковье - РИА Новости, 10.06.2024
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Новости Подмосковья
 
14:58 10.06.2024
https://ria.ru/20240610/festival-1951956500.html
Более 10 тысяч человек посетили литературный фестиваль в Подмосковье
Более 10 тысяч человек посетили литературный фестиваль в Подмосковье - РИА Новости, 10.06.2024
Более 10 тысяч человек посетили литературный фестиваль в Подмосковье
Более 10 тысяч зрителей побывали на литературном фестивале "Арт-пикник. Проект: ПОЭТ", который проходил с 7 по 9 июня в историко-литературном музее-заповеднике... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T14:58
2024-06-10T14:58
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Более 10 тысяч зрителей побывали на литературном фестивале "Арт-пикник. Проект: ПОЭТ", который проходил с 7 по 9 июня в историко-литературном музее-заповеднике А. С. Пушкина в усадьбе Большие Вяземы в рамках программы "Лето в Подмосковье", сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. "В этом году мы приняли решение объединить под знаком Пушкина два больших мероприятия - "Арт-пикник" и "Проект: ПОЭТ" - в один грандиозный литературный праздник поэзии и русского слова. В "колыбели" великого русского поэта – Усадьбе Большие Вяземы – в течение трех дней звучали бессмертные пушкинские строки и произведения других авторов, а еще гостей ждали музыка, театр, лекции – мы старались сделать программу очень разноплановой", – отметил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов, его слова приводит пресс-служба. По его словам, фестиваль посетило более 10 тысяч человек. Кузнецов отметил, что поэзия снова становится модной, поэты и чтецы собирают большие залы. Фестиваль стал точкой притяжения для молодых талантливых авторов, объединил классику и современность и, тем самым, актуализировал поэтическое искусство для всех возрастов. В рамках фестиваля прошли художественные чтения в исполнении известных актеров и поэтов, выступления у "Открытого микрофона" всех желающих чтецов, музыкальные, театральные и кинематографические программы. Хедлайнерами фестиваля стали народные артисты России Константин Райкин, Виктор Сухоруков и Алексей Кравченко, актеры театра и кино Даниил Страхов, Сергей Шнырев, Иван Кокорин, Ирина Гринева, Лев Зулькарнаев и Сергей Друзьяк и многие другие.
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московская область (подмосковье), россия, а. с. пушкин, константин райкин, виктор сухоруков, культура
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Россия, А. С. Пушкин, Константин Райкин, Виктор Сухоруков, Культура

Более 10 тысяч человек посетили литературный фестиваль в Подмосковье

© Фото : Министерство культуры и туризма Московской областиФестиваль "Арт-пикник. Проект: ПОЭТ" в Московской области
Фестиваль Арт-пикник. Проект: ПОЭТ в Московской области - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© Фото : Министерство культуры и туризма Московской области
Фестиваль "Арт-пикник. Проект: ПОЭТ" в Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Более 10 тысяч зрителей побывали на литературном фестивале "Арт-пикник. Проект: ПОЭТ", который проходил с 7 по 9 июня в историко-литературном музее-заповеднике А. С. Пушкина в усадьбе Большие Вяземы в рамках программы "Лето в Подмосковье", сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
«
"В этом году мы приняли решение объединить под знаком Пушкина два больших мероприятия - "Арт-пикник" и "Проект: ПОЭТ" - в один грандиозный литературный праздник поэзии и русского слова. В "колыбели" великого русского поэта – Усадьбе Большие Вяземы – в течение трех дней звучали бессмертные пушкинские строки и произведения других авторов, а еще гостей ждали музыка, театр, лекции – мы старались сделать программу очень разноплановой", – отметил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов, его слова приводит пресс-служба.
По его словам, фестиваль посетило более 10 тысяч человек. Кузнецов отметил, что поэзия снова становится модной, поэты и чтецы собирают большие залы.
Фестиваль стал точкой притяжения для молодых талантливых авторов, объединил классику и современность и, тем самым, актуализировал поэтическое искусство для всех возрастов. В рамках фестиваля прошли художественные чтения в исполнении известных актеров и поэтов, выступления у "Открытого микрофона" всех желающих чтецов, музыкальные, театральные и кинематографические программы.
Хедлайнерами фестиваля стали народные артисты России Константин Райкин, Виктор Сухоруков и Алексей Кравченко, актеры театра и кино Даниил Страхов, Сергей Шнырев, Иван Кокорин, Ирина Гринева, Лев Зулькарнаев и Сергей Друзьяк и многие другие.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)РоссияА. С. ПушкинКонстантин РайкинВиктор СухоруковКультура
 
 
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