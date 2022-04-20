https://ria.ru/20220420/raykin-1784424547.html
Защита ректора Школы Райкина просит суд отпустить его под залог
Защита ректора Школы Райкина просит суд отпустить его под залог - РИА Новости, 20.04.2022
Защита ректора Школы Райкина просит суд отпустить его под залог
Защита ректора Высшей школы сценических искусств (Театральной школы Константина Райкина) Анатолия Полянкина, отправленного под домашний арест по делу о... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T10:41
2022-04-20T10:41
2022-04-20T10:46
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Защита ректора Высшей школы сценических искусств (Театральной школы Константина Райкина) Анатолия Полянкина, отправленного под домашний арест по делу о мошенничестве, просит суд отпустить его под залог, сообщил РИА Новости адвокат Василий Куликов.По словам собеседника, жалоба на постановление о мере пресечения была подана 18 апреля в Бабушкинский суд, ее пока не передали в Мосгорсуд."Сумма залога находится на согласовании, но во время рассмотрения ходатайства следствия о домашнем аресте мы просили залог под десять миллионов рублей", — сказал Куликов.В середине апреля Бабушкинский суд Москвы отправил Полянкина под домашний арест за мошенничество в особо крупном размере (до десяти лет колонии). Ректор отвергает все обвинения.Дело возбудили по составленному в декабре заявлению Константина Райкина по факту хищения помещений фонда имени его отца Аркадия Райкина, в том числе здания Высшей школы сценических искусств.Ранее народный артист Константин Райкин рассказал, что находится в процессе увольнения с должности художественного руководителя школы, поскольку "эта должность была упразднена ректором Анатолием Полянкиным".По его словам, вместе с Полянкиным они проработали вместе 23 года, но теперь тот не согласовал ни с кем устав школы, в котором он не дал ни художественному руководителю, ни педагогам "никаких прав", и утвердил его "каким-то образом самостоятельно".Кроме того, худрук заявил, что Полянкин пытается "приобрести школу как некую недвижимость", хотя "не имеет на это права".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, константин райкин, аркадий райкин, московский городской суд, знаменитости, звезды
10:41 20.04.2022 (обновлено: 10:46 20.04.2022)
Защита ректора Школы Райкина просит суд отпустить его под залог
Защита ректора Школы Райкина Анатолия Полянкина просит суд отпустить его под залог
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Защита ректора Высшей школы сценических искусств (Театральной школы Константина Райкина) Анатолия Полянкина, отправленного под домашний арест по делу о мошенничестве, просит суд отпустить его под залог, сообщил РИА Новости адвокат Василий Куликов.
По словам собеседника, жалоба на постановление о мере пресечения была подана 18 апреля в Бабушкинский суд, ее пока не передали в Мосгорсуд.
"Сумма залога находится на согласовании, но во время рассмотрения ходатайства следствия о домашнем аресте мы просили залог под десять миллионов рублей", — сказал Куликов.
В середине апреля Бабушкинский суд Москвы отправил
Полянкина под домашний арест за мошенничество в особо крупном размере (до десяти лет колонии). Ректор отвергает все обвинения.
Дело возбудили
по составленному в декабре заявлению Константина Райкина по факту хищения помещений фонда имени его отца Аркадия Райкина, в том числе здания Высшей школы сценических искусств.
Ранее народный артист Константин Райкин рассказал, что находится
в процессе увольнения с должности художественного руководителя школы, поскольку "эта должность была упразднена ректором Анатолием Полянкиным".
По его словам, вместе с Полянкиным они проработали вместе 23 года, но теперь тот не согласовал ни с кем устав школы, в котором он не дал ни художественному руководителю, ни педагогам "никаких прав", и утвердил его "каким-то образом самостоятельно".
Кроме того, худрук заявил, что Полянкин пытается "приобрести школу как некую недвижимость", хотя "не имеет на это права".