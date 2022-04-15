https://ria.ru/20220415/prigovor-1783837631.html

Ректор Театральной школы Райкина Полянкин отправлен под домашний арест

Ректор Театральной школы Райкина Полянкин отправлен под домашний арест - РИА Новости, 16.04.2022

Ректор Театральной школы Райкина Полянкин отправлен под домашний арест

Бабушкинский суд Москвы отправил под домашний арест по делу о мошенничестве в особо крупном размере ректора Высшей школы сценических искусств (Театральной школы РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-15T23:28

2022-04-15T23:28

2022-04-16T10:37

константин райкин

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Бабушкинский суд Москвы отправил под домашний арест по делу о мошенничестве в особо крупном размере ректора Высшей школы сценических искусств (Театральной школы Константина Райкина) Анатолия Полянкина, который уволил Райкина с поста худрука, сообщили РИА Новости в суде."Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Полянкина Анатолия Евсеевича", — сказала собеседница агентства.Полянкину инкриминируется мошенничество в особо крупном размере.Ранее народный артист Константин Райкин заявил РИА Новости, что находится в процессе увольнения с должности художественного руководителя школы, поскольку "эта должность была упразднена ректором Анатолием Полянкиным".Он отметил, что вместе с Полянкиным они проработали вместе 23 года. По словам Райкина, Полянкин не согласовал ни с кем устав школы, в котором он не дал ни худруку, ни педагогам "никаких прав" и утвердил его "каким-то образом самостоятельно". Кроме того, Райкин заявил, что Полянкин пытается "приобрести школу как некую недвижимость", хотя "не имеет на это права".Также Райкин подтвердил, что школа находится в тяжелом экономическом положении, а те благотворители, которые давали деньги, делали это из-за его имени, и когда они узнали, что Полянкин переписал устав, они перестали финансирование. Официально занятия приостановлены, но педагоги все равно продолжают работу.

https://ria.ru/20220414/raykin-1783509369.html

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константин райкин