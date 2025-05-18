https://ria.ru/20250518/raykin-2017387464.html

"Мог уломать любую!" В чем секрет обаяния Константина Райкина

"Мог уломать любую!" В чем секрет обаяния Константина Райкина - РИА Новости, 18.05.2025

"Мог уломать любую!" В чем секрет обаяния Константина Райкина

Этому актеру было нелегко, долгое время ему приходилось доказывать, что он достойный сын великого артиста, и Константин Райкин это доказал своими великолепными... РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T08:10:00+03:00

2025-05-18T08:10:00+03:00

2025-05-18T08:10:00+03:00

ссср

азербайджан

донецк

аркадий райкин

константин райкин

наталья варлей

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Этому актеру было нелегко, долгое время ему приходилось доказывать, что он достойный сын великого артиста, и Константин Райкин это доказал своими великолепными ролями в театре и в кино. Он унаследовал от гениального Аркадия Райкина актёрский талант, поразительную трудоспособность и яркую мужскую харизму, которая весьма помогала ему на любовном фронте.Несмотря на маленький рост, лысину и щербинку между зубов, Константин слывет известным ловеласом, и таким же числом побед над женским полом, как у него, может похвастаться далеко не каждый высокий и голубоглазый блондин.Думал стать биологом и убирал за животными в зоопаркеНаверное, судьба будущего актера была предопределена сразу после рождения: родившийся в семье народного артиста СССР Аркадия Райкина и актрисы Рут Райкиной-Иоффе мальчик был обречен стать артистом.Хотя в школьные годы Константина больше интересовала биология, учась в классе с биологическим уклоном, он всё свободное время проводил в Ленинградском зоопарке, где убирал за животными.В конце школы он даже планировал поступить на биологический факультет Ленинградского университета, но после выпускных экзаменов твердо решил поступить в театральное училище.В 1967 году Константин поступил в Театральный институт имени Бориса Щукина, где был зачислен на курс Юрия Катина-Ярцева.Первые романы и первый бракВ этот период студенчества распространился слух о романе Райкина с Натальей Варлей, которая в тот момент была замужем за Владимиром Тихоновым. Поговаривали, что родившийся сын Варлей был не от мужа, а от Константина, но и Варлей, и Райкин эту информацию опровергали.В 27 лет Константин Райкин женился в первый раз. Его выбор пал на студентку Елену Курицыну. Она была подругой другой студентки Марии Овчинниковой, с которой 27-летний преподаватель театрального факультета ГИТИСа завел бурный роман, но внезапно переключился на ее подругу Елену, свою будущую супругу.Брак не был долгим, не прожив вместе и трех лет, пара развелась. Сам Константин объяснял разрыв отношений просто: не сошлись характерами. Хотя многие вокруг понимали: у Райкина романы с другими женщинами. Развод был довольно тяжелым для обоих.Олимпийская чемпионка и талантливая актрисаПод чарами актера не устояла и знаменитая спортсменка Ирина Роднина. Их любовь после развода Райкина развивалась стремительно и предвещал вскоре новый брак. Спортсменка в разговорах называла Константина не иначе как мужем. Влюбленные не скрывали своих отношений, но свадьба так и не состоялась.Еще победой обаятельного актера стала Марина Неёлова. Райкин помог Нееловой попасть в театр "Современник", где актеры играли возлюбленных, бывшими ими и в реальной жизни. Но к браку роман не привел из-за стремления Марины к лидерству. Актриса откровенно руководила сыном Аркадия Райкина, а дома, в семейной пятикомнатной квартире, вела себя как хозяйка. Вскоре пара рассталась.Второй бракСо своей второй супругой Константин был знаком еще с детства: семья Райкиных ходила в гости к семье знаменитого художника Таира Салахова, что жили неподалеку, у которого была дочь Алагез Салахова. Когда они первый раз увиделись, ей было 14, а Константину 17 лет.Позже девушка уехала в Азербайджан, там вышла замуж и родила сына. Но спустя годы она развелась из-за супружеской неверности своего мужа, Райкин тоже тогда уже был свободен.У них завязались отношения, закончившиеся в загсе, но брак стал не на всю жизнь. Через пять лет Константин влюбился в другую женщину и объявил о разводе. Алагез сильно переживала и долго болела после развода, замуж потом так и не вышла.Нашептала гадалкаПосле многочисленных скандальных романов, из которых ничего путного не выходило, Райкин женился в третий раз. Любопытно, что его третью украинскую жену ему напророчила гадалка из Донецка, когда Константин был там на гастролях.Все именно так и случилось: в 1987 году актер женился на Елене Бутенко, с кем прожил уже более 35 лет.В браке у них родилась дочь Полина, которая, как и ее мать, работает в театре "Сатирикон".Сам же актер, хвастаясь перед друзьями, все же говорит о женщине, которая так и не поддалась его обаянию."Я любую мог уговорить. Мне только Ирка Муравьева отказала!" — признавался Райкин.

ссср

азербайджан

донецк

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ссср, азербайджан, донецк, аркадий райкин, константин райкин, наталья варлей