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Началась церемония прощания с Александром Масляковым - РИА Новости, 11.09.2024
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10:27 11.09.2024 (обновлено: 15:27 11.09.2024)
https://ria.ru/20240911/maslyakov-1972004153.html
Началась церемония прощания с Александром Масляковым
Началась церемония прощания с Александром Масляковым - РИА Новости, 11.09.2024
Началась церемония прощания с Александром Масляковым
Началась церемония прощания с бессменным ведущим "Клуба веселых и находчивых", заслуженным деятелем искусств России Александром Масляковым в "Планете КВН",... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T10:27
2024-09-11T15:27
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Началась церемония прощания с бессменным ведущим "Клуба веселых и находчивых", заслуженным деятелем искусств России Александром Масляковым в "Планете КВН", передает корреспондент РИА Новости. Масляков скончался на 83-м году жизни в воскресенье 8 сентября. На церемонию прощания с Масляковым пришли друзья и коллеги, среди которых генеральный директор Первого канала Константин Эрнст с супругой Софьей Эрнст, телеведущий Леонид Якубович, актер Константин Райкин, Эдгард и Аскольд Запашные, актриса и участница КВН Екатерина Скулкина, а также заместитель главы Росмолодежи Дамир Фаттахов. После церемонии прощания Маслякова похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве. Ранее источник РИА Новости в его окружении сообщал, что место захоронения будет расположено рядом с диктором Игорем Кирилловым и актрисой Элиной Быстрицкой. Александр Масляков родился 24 ноября 1941 года в Свердловске (ныне Екатеринбург). В 1964-м, будучи студентом Московского института инженеров транспорта, начал работать на телевидении. Был ведущим многих программ, в том числе "Клуб веселых и находчивых", "Алло, мы ищем таланты!" и "Веселые ребята". Впоследствии Масляков стал руководителем и режиссером телевизионной игры "КВН", президентом Международного союза "КВН" и телевизионного творческого объединения "АМиК", которое производит эту программу. Телеведущий получил множество наград, в 1994 году ему присвоили звание заслуженного деятеля искусств России. Масляков также был полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством".
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Церемония прощания с Александром Масляковым
Церемония прощания с Александром Масляковым началась в Москве, передает корреспондент РИА Новости
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справки, москва, свердловск, екатеринбург, александр масляков, константин эрнст, леонид якубович, квн, умер александр масляков
Справки, Москва, Свердловск, Екатеринбург, Александр Масляков, Константин Эрнст, Леонид Якубович, КВН, Умер Александр Масляков
Началась церемония прощания с Александром Масляковым

Началась церемония прощания с ведущим "Клуба веселых и находчивых" Масляковым

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Началась церемония прощания с бессменным ведущим "Клуба веселых и находчивых", заслуженным деятелем искусств России Александром Масляковым в "Планете КВН", передает корреспондент РИА Новости.
Масляков скончался на 83-м году жизни в воскресенье 8 сентября.
На церемонию прощания с Масляковым пришли друзья и коллеги, среди которых генеральный директор Первого канала Константин Эрнст с супругой Софьей Эрнст, телеведущий Леонид Якубович, актер Константин Райкин, Эдгард и Аскольд Запашные, актриса и участница КВН Екатерина Скулкина, а также заместитель главы Росмолодежи Дамир Фаттахов.
После церемонии прощания Маслякова похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве. Ранее источник РИА Новости в его окружении сообщал, что место захоронения будет расположено рядом с диктором Игорем Кирилловым и актрисой Элиной Быстрицкой.
Александр Масляков родился 24 ноября 1941 года в Свердловске (ныне Екатеринбург). В 1964-м, будучи студентом Московского института инженеров транспорта, начал работать на телевидении. Был ведущим многих программ, в том числе "Клуб веселых и находчивых", "Алло, мы ищем таланты!" и "Веселые ребята". Впоследствии Масляков стал руководителем и режиссером телевизионной игры "КВН", президентом Международного союза "КВН" и телевизионного творческого объединения "АМиК", которое производит эту программу. Телеведущий получил множество наград, в 1994 году ему присвоили звание заслуженного деятеля искусств России. Масляков также был полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством".
Александр Масляков - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
Александр Масляков: биография телеведущего КВН
10 сентября, 13:20
 
СправкиМоскваСвердловскЕкатеринбургАлександр МасляковКонстантин ЭрнстЛеонид ЯкубовичКВНУмер Александр Масляков
 
 
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