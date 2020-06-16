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Биография Кубатбека Боронова
Кубатбек Айылчиевич Боронов родился 15 декабря 1964 года в селе Зергер Узгенского района Ошской области Киргизии. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T12:34
киргизия
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киргизия, кубатбек боронов, справки

Биография Кубатбека Боронова

12:34 16.06.2020
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© РИА Новости / Табылды КадырбековМинистр чрезвычайных ситуаций Киргизии Кубатбек Боронов приносит присягу в парламенте Республики Киргизии в Бишкеке
Министр чрезвычайных ситуаций Киргизии Кубатбек Боронов приносит присягу в парламенте Республики Киргизии в Бишкеке
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков
Кубатбек Айылчиевич Боронов родился 15 декабря 1964 года в селе Зергер Узгенского района Ошской области Киргизии.
В 1991 году окончил Фрунзенский политехнический институт по специальности "сельскохозяйственное строительство", в 2011 году – Международную академию управления, права, финансов и бизнеса, по специальности "юриспруденция".
Трудовую деятельность начал в 1982 году учетчиком молочно-товарной фермы (МТФ) совхоза "Социализм" Алайского района Ошской области.
В 1983-1985 годах Боронов проходил срочную службу в рядах Вооруженных сил СССР.
В 1991 году работал каменщиком в СМУ-9 треста "Фрунзестрой".
В 1992-1998 годах был инженером первой категории, заместителем начальника базы, начальником базы производственного объединения "Стройлескомплект" при акционерной компании "Кыргызкурулуш".
В 1998-2000 годах занимал пост директора деревообрабатывающего завода при акционерной компании "Кыргызкурулуш".
С 2001 по 2002 год – заместитель директора ОсОО "Гоктург".
С февраля по ноябрь 2003 года – начальник отдела планово-экономического и материально-технического обеспечения штаба Гражданской обороны Министерства экологии и чрезвычайных ситуаций Киргизии.
В 2003-2006 годах – заместитель начальника Главного управления гражданской обороны по тылу Министерства экологии и чрезвычайных ситуаций Киргизии.
В 2006-2008 годах – заместитель начальника Северного межрегионального управления МЧС Киргизии.
С 2009 по 2010 год был начальником управления МЧС КР по Чуйской области.
С января по август 2010 года – директор департамента по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций МЧС Киргизии.
С августа 2010 года по декабрь 2011 года Боронов являлся заместителем министра чрезвычайных ситуаций Киргизии.
В 2011-2018 годах занимал пост министра чрезвычайных ситуаций Киргизии.
20 апреля 2018 года Боронов был назначен первым вице-премьер-министром Киргизии.
16 июня 2020 года коалиция большинства парламента Киргизии одобрила кандидатуру Кубатбека Боронова на пост главы правительства.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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