Биография Кубатбека Боронова

Министр чрезвычайных ситуаций Киргизии Кубатбек Боронов приносит присягу в парламенте Республики Киргизии в Бишкеке

В 1991 году окончил Фрунзенский политехнический институт по специальности "сельскохозяйственное строительство", в 2011 году – Международную академию управления, права, финансов и бизнеса, по специальности "юриспруденция".

Трудовую деятельность начал в 1982 году учетчиком молочно-товарной фермы (МТФ) совхоза "Социализм" Алайского района Ошской области.

В 1983-1985 годах Боронов проходил срочную службу в рядах Вооруженных сил СССР.

В 1991 году работал каменщиком в СМУ-9 треста "Фрунзестрой".

В 1992-1998 годах был инженером первой категории, заместителем начальника базы, начальником базы производственного объединения "Стройлескомплект" при акционерной компании "Кыргызкурулуш".

В 1998-2000 годах занимал пост директора деревообрабатывающего завода при акционерной компании "Кыргызкурулуш".

С 2001 по 2002 год – заместитель директора ОсОО "Гоктург".

С февраля по ноябрь 2003 года – начальник отдела планово-экономического и материально-технического обеспечения штаба Гражданской обороны Министерства экологии и чрезвычайных ситуаций Киргизии.

В 2003-2006 годах – заместитель начальника Главного управления гражданской обороны по тылу Министерства экологии и чрезвычайных ситуаций Киргизии.

В 2006-2008 годах – заместитель начальника Северного межрегионального управления МЧС Киргизии.

С 2009 по 2010 год был начальником управления МЧС КР по Чуйской области.

С января по август 2010 года – директор департамента по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций МЧС Киргизии.

С августа 2010 года по декабрь 2011 года Боронов являлся заместителем министра чрезвычайных ситуаций Киргизии.

В 2011-2018 годах занимал пост министра чрезвычайных ситуаций Киргизии.

20 апреля 2018 года Боронов был назначен первым вице-премьер-министром Киргизии.

16 июня 2020 года коалиция большинства парламента Киргизии одобрила кандидатуру Кубатбека Боронова на пост главы правительства.