Биография Татьяны Москальковой

В 1984-2007 годах проходила службу в правовых подразделениях МВД СССР, РСФСР, Российской Федерации, в которых прошла путь от старшего референта юридического отдела Управделами МВД СССР до первого заместителя начальника Правового департамента МВД России. В сферу деятельности входили правовая экспертиза проектов ведомственных актов на их соответствие законодательству и международным договорам, подготовка проектов законодательных и иных нормативно-правовых актов. Принимала участие в разработке законодательных актов, регулирующих сферу охраны правопорядка. С декабря 2007 года по апрель 2016 года – депутат Государственной думы Федерального собрания РФ, заместитель председателя Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Являлась председателем Комиссии по законодательству и регламенту Парламентского собрания Союзного государства России и Беларуси, координатором российско-эстонских межпарламентских связей.