09:46 25.05.2026 (обновлено: 10:29 25.05.2026)
Москалькова назвала Россию хранителем международного гуманитарного права

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Татьяна Москалькова заявила, что Россия является хранителем основных идей и норм международного гуманитарного права.
  • За последние десять лет удалось коренным образом изменить отношения с правозащитными структурами других государств и расширить географию взаимодействий.
  • Аппаратом уполномоченного по правам человека в РФ заключены соглашения с 50 государствами.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Именно Россия сегодня является хранителем основных идей и норм международного гуманитарного права, заявила в интервью РИА Новости экс-уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Она отметила, что за последние десять лет, пока она занимала пост федерального омбудсмена, удалось коренным образом изменить отношения с правозащитными структурами других государств, в первую очередь расширить географию взаимодействий.
"Мы очень много взяли позитивного из международного гуманитарного права, из опыта зарубежных государств в правозащитной тематике и фактически все внедрили в наши законодательные акты. Теперь мы видим, что именно мы - хранители основных идей и норм международного гуманитарного права", - сказала Москалькова.
Экс-омбудсмен отметила, что аппаратом уполномоченного по правам человека в РФ заключены соглашения с 50 государствами, созданы различные интеграционные площадки для взаимодействия.
